Selon talkSPORT, Guimaraes a demandé à Newcastle de retarder son départ pour son stage de préparation d'avant-saison à La Manga afin de permettre la finalisation du transfert. Bien que Newcastle affirme que son programme a toujours été flexible après la Coupe du monde, des sources proches du joueur confirment que ses plans de voyage ont été modifiés pour boucler ce transfert.

Le milieu de terrain a informé la direction du club et l'ancien entraîneur Eddie Howe de son désir de quitter St James' Park pour jouer en Ligue des champions. Newcastle n'ayant pas réussi à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, le capitaine brésilien a clairement fait savoir son intention de relever un nouveau défi.