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Arsenal et Newcastle trouvent un accord ! Bruno Guimaraes se dirige vers un énorme transfert en Premier League après la hausse de l’offre des Gunners
Arsenal se rapproche d’un accord pour Guimaraes
Arsenal est sur le point de boucler un transfert retentissant pour le milieu de terrain de Newcastle Guimaraes, selon L'Equipe. Après avoir vu des offres initiales de 70 M€ et 80 M€ rejetées par Newcastle, Arsenal a relevé sa proposition à un montant de base de 90 M€ assorti de bonus liés aux performances. L’international brésilien de 28 ans a déjà trouvé un accord sur les termes personnels d’un contrat longue durée courant jusqu’en 2031. Il souhaite vivement boucler ce transfert de rêve vers le nord de Londres depuis plus d’un mois afin d’évoluer dans le milieu de terrain de Mikel Arteta.
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Le milieu de terrain retarde son voyage à mesure que son transfert se rapproche
Selon talkSPORT, Guimaraes a demandé à Newcastle de retarder son départ pour son stage de préparation d'avant-saison à La Manga afin de permettre la finalisation du transfert. Bien que Newcastle affirme que son programme a toujours été flexible après la Coupe du monde, des sources proches du joueur confirment que ses plans de voyage ont été modifiés pour boucler ce transfert.
Le milieu de terrain a informé la direction du club et l'ancien entraîneur Eddie Howe de son désir de quitter St James' Park pour jouer en Ligue des champions. Newcastle n'ayant pas réussi à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, le capitaine brésilien a clairement fait savoir son intention de relever un nouveau défi.
Reconstruction à Newcastle sur fond d’exode massif dans l’effectif
Le départ imminent de Guimaraes représente un nouveau coup dur pour Newcastle au cours d’un été marqué par un renouvellement d’effectif sans précédent. Newcastle a déjà validé les départs très médiatisés de Sandro Tonali vers Tottenham Hotspur et d’Anthony Gordon vers Barcelone, tandis que l’entraîneur Eddie Howe a récemment démissionné.
Newcastle a anticipé le départ du Brésilien en bouclant plus tôt cet été la signature d’Aladji Bamba en provenance de Monaco. Pendant ce temps, l’ancien club de Guimaraes, Lyon, suit de près les négociations, puisqu’une clause à la revente de 20 % rapportera au club français plus de 8 M€ sur le montant final.
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Newcastle face à une reconstruction, tandis qu’Arsenal attend
Newcastle fait désormais face à un immense chantier de reconstruction avec un effectif fortement amoindri à l’approche de la nouvelle saison. Le club doit rapidement intégrer ses nouvelles recrues et remodeler ses options au milieu de terrain après la perte de leaders clés.
Alors que les derniers détails concernant la structure des bonus et les commissions d’agent sont sur le point d’être finalisés, Arsenal s’attend à boucler le transfert dans les prochains jours. Guimaraes passera ensuite sa visite médicale avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l’Emirates Stadium.
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