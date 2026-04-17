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Arsenal et Mikel Arteta sont avertis : l'UEFA a infligé une amende au Real Madrid après le match contre le Bayern Munich
Le Real Madrid écope d'une amende après son match contre le Bayern
La campagne madrilène en Ligue des champions s’est conclue sur une note amère après que l’instance dirigeante a infligé une sanction financière au grand club espagnol. Eliminés au terme d’une défaite dramatique 6-4 sur l’ensemble des deux matchs face au Bayern Munich, les « Blancos » doivent désormais affronter les répercussions administratives.
L’UEFA a confirmé que le club, 15 fois vainqueur de la compétition, s’est vu infliger une amende de 20 000 € pour avoir retardé le coup d’envoi du match aller au Bernabéu, selon Mundo Deportivo. Cette sanction s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large menée par les délégués de match de l’UEFA contre les retards procéduraux qui perturbent le calendrier strict des matchs de haut niveau diffusés à la télévision.
- AFP
Arteta a reçu un avertissement officiel.
Arsenal et son entraîneur Arteta ont évité une sanction financière directe après un coup d’envoi retardé lors de leur victoire étriquée face au Sporting CP. Le club londonien s’est contenté d’un avertissement officiel, mais l’instance disciplinaire a prévenu : tout nouveau retard lors du match aller de demi-finale contre l’Atlético Madrid pourrait entraîner de lourdes amendes ou une suspension de touche pour l’coach espagnol.
Le rapport disciplinaire précise que le club londonien doit renforcer ses protocoles d’avant-match pour garantir une présence sur la pelouse dès le coup de sifflet initial. Pour Arteta, cet avertissement fait office de dernier avertissement : toute nouvelle infraction lors de la demi-finale contre l’Atlético Madrid pourrait se traduire par de lourdes amendes ou une suspension de touche.
L'Athletic Club et l'Atlético subissent un coup dur
L'Athletic Club a également été sanctionné : le club basque écope d'une amende de 16 875 € pour les jets d'objets de ses supporters lors de son dernier match européen à San Mamés.
En Youth League, l’Atlético Madrid a écopé des sanctions les plus lourdes après sa défaite 4-0 contre le Club Bruges : le joueur José David Fernández Torres est suspendu trois matches pour son comportement en fin de rencontre, et l’entraîneur Ángel Donato deux matches pour avoir contesté les décisions de l’arbitre.
- AFP
Les Gunners peaufinent leur préparation avant le défi face à l’Atlético.
Arteta se concentre désormais sur les demi-finales, où Arsenal vise à atteindre sa première finale de Ligue des champions depuis 2006. Après avoir surmonté un quart de finale tendu, les leaders de la Premier League se méfieront de toute nouvelle distraction administrative susceptible d'entraver leur progression.
Les Londoniens entrent dans une série de rendez-vous majeurs, dont un choc crucial en championnat contre Manchester City ce week-end. Alors qu’il doit déjà gérer la condition physique de ses joueurs clés, Arteta entend mener son groupe sans accroc jusqu’à cette rencontre historique avec l’équipe de Diego Simeone.