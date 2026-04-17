Arsenal et Mikel Arteta sont avertis : l'UEFA a infligé une amende au Real Madrid après le match contre le Bayern Munich

La campagne madrilène en Ligue des champions s’est conclue sur une note amère après que l’instance dirigeante a infligé une sanction financière au grand club espagnol. Eliminés au terme d’une défaite dramatique 6-4 sur l’ensemble des deux matchs face au Bayern Munich, les « Blancos » doivent désormais affronter les répercussions administratives.

L’UEFA a confirmé que le club, 15 fois vainqueur de la compétition, s’est vu infliger une amende de 20 000 € pour avoir retardé le coup d’envoi du match aller au Bernabéu, selon Mundo Deportivo. Cette sanction s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large menée par les délégués de match de l’UEFA contre les retards procéduraux qui perturbent le calendrier strict des matchs de haut niveau diffusés à la télévision.