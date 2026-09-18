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FC Augsburg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
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Arsenal et Manchester United ont identifié leur prochaine cible au milieu de terrain, Ibrahim Maza, estimé à 70 M€, ayant attiré l’attention des géants de la Premier League

Arsenal
I. Maza
Premier League
Manchester United

Arsenal et Manchester United ont tous deux jeté leur dévolu sur l’étoile montante du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options créatives au milieu de terrain. Le joueur de 20 ans a connu une ascension fulgurante en Bundesliga, provoquant une bataille de haut vol sur le marché des transferts entre les cadors de la Premier League.

  • Les cadors européens se joignent à la course pour la star algérienne

    La course pour Maza s'intensifie alors que plusieurs des clubs les plus prestigieux d'Europe commencent à tourner autour du meneur de jeu du Bayer Leverkusen. Si Arsenal et Manchester United sont crédités de l'intérêt le plus marqué en Premier League, ils ne sont pas les seuls sur le dossier.

    De récents rapports suggèrent que Manchester City et l'Atletico Madrid sont également entrés dans la course, les deux clubs étant apparemment en contact avec les représentants du joueur pour se tenir informés de sa disponibilité. Les géants du nord de Londres et de Manchester suivraient de près le jeune joueur depuis son arrivée à la BayArena.

    L'arrivée de Maza à Leverkusen durant l'été 2025 s'est révélée être un recrutement particulièrement inspiré de la part des champions d'Allemagne. Depuis son transfert en provenance du Hertha BSC, l'international algérien a vu sa réputation s'envoler à travers le continent.

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  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Leverkusen fixe un prix énorme

    Le Bayer Leverkusen est parfaitement conscient du trésor qu’il possède dans ses rangs et n’est soumis à aucune pression immédiate pour vendre son joyau. Le joueur de 20 ans est actuellement lié par un contrat de longue durée qui court jusqu’en juin 2030, ce qui donne au club allemand une marge de manœuvre importante dans d’éventuelles négociations à venir.

    Selon Fussball News, le Werkself a fixé un prix colossal pour son milieu de terrain. Il est entendu que Leverkusen pourrait réclamer jusqu’à 70 M€ pour le jeune joueur, un montant qui reflète à la fois ses qualités actuelles et son immense potentiel futur.

    Malgré cette valorisation élevée, l’intérêt venu de l’élite anglaise ne montre aucun signe de ralentissement. Mikel Arteta comme l’équipe de recrutement d’Old Trafford recherchent des joueurs capables d’apporter de la créativité dans les 30 derniers mètres. Maza correspond parfaitement à ce profil, en offrant cette étincelle créative capable de débloquer des défenses regroupées.

  • Le profil technique d’un meneur de jeu moderne

    Ce qui fait de Maza un profil si séduisant pour des entraîneurs comme Arteta ou pour le staff de United, c’est son immense polyvalence. S’il est le plus à l’aise dans un rôle de numéro 10, il a aussi démontré une grande aisance en tant que milieu central classique, voire en dézonant sur les côtés.

    Ses statistiques et ses qualités physiques attirent également l’attention des analystes. Maza possède une combinaison rare d’accélération et de flair qui, associée à sa vision du jeu, fait de lui une menace constante. En outre, son expérience internationale avec l’Algérie l’a déjà vu honorer 21 sélections et inscrire deux buts, preuve qu’il peut gérer la pression de représenter son pays sur la grande scène à un très jeune âge.

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    Décider de la prochaine étape du développement de Maza

    Alors que les spéculations autour d’un transfert continuent de s’intensifier, le joueur lui-même fait face à une décision importante concernant sa trajectoire professionnelle. L’attrait de la Premier League est indéniable, mais le risque de freiner son développement sur le banc d’un club très exposé est un facteur qui doit être pris en compte.

    Pour un joueur de son âge, enchaîner les minutes sur le terrain est essentiel pour atteindre son plein potentiel. S’il venait à quitter la Bundesliga, il devrait s’assurer que sa prochaine destination lui offre une voie claire vers une place de titulaire ainsi qu’un projet en adéquation avec son style de jeu technique.


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