La course pour Maza s'intensifie alors que plusieurs des clubs les plus prestigieux d'Europe commencent à tourner autour du meneur de jeu du Bayer Leverkusen. Si Arsenal et Manchester United sont crédités de l'intérêt le plus marqué en Premier League, ils ne sont pas les seuls sur le dossier.

De récents rapports suggèrent que Manchester City et l'Atletico Madrid sont également entrés dans la course, les deux clubs étant apparemment en contact avec les représentants du joueur pour se tenir informés de sa disponibilité. Les géants du nord de Londres et de Manchester suivraient de près le jeune joueur depuis son arrivée à la BayArena.

L'arrivée de Maza à Leverkusen durant l'été 2025 s'est révélée être un recrutement particulièrement inspiré de la part des champions d'Allemagne. Depuis son transfert en provenance du Hertha BSC, l'international algérien a vu sa réputation s'envoler à travers le continent.