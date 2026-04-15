Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’Atalanta se retrouve dans une situation familière : les grands clubs européens s’arrachent Palestra, son dernier joyau sorti du centre de formation. Le latéral de 21 ans a connu une saison charnière lors de son prêt à Cagliari, au point d’obtenir sa première sélection en équipe nationale italienne. Cette ascension fulgurante a alerté les recruteurs de l’Etihad Stadium et de l’Emirates. Si la Juventus, l’Inter et l’AC Milan suivent aussi le dossier, la réalité financière orienterait plutôt son avenir vers la Premier League. L’Atalanta assure vouloir rejeter toute offre, mais des intermédiaires préparent déjà une enchère estimée à 40 millions d’euros pour cet été.