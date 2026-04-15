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Arsenal et Manchester City s’apprêtent à s’engager dans une guerre d’enchères pour recruter le latéral d’Atalanta, tandis que les Gunners surveillent aussi de près une star de la Juventus
Manchester City et Arsenal s'intéressent de près à un défenseur très prometteur de l'Atalanta.
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’Atalanta se retrouve dans une situation familière : les grands clubs européens s’arrachent Palestra, son dernier joyau sorti du centre de formation. Le latéral de 21 ans a connu une saison charnière lors de son prêt à Cagliari, au point d’obtenir sa première sélection en équipe nationale italienne. Cette ascension fulgurante a alerté les recruteurs de l’Etihad Stadium et de l’Emirates. Si la Juventus, l’Inter et l’AC Milan suivent aussi le dossier, la réalité financière orienterait plutôt son avenir vers la Premier League. L’Atalanta assure vouloir rejeter toute offre, mais des intermédiaires préparent déjà une enchère estimée à 40 millions d’euros pour cet été.
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Arteta surveille de près la polyvalente star de la Juventus.
La quête de renforts défensifs menée par Arsenal ne se limite pas à Palestra, Mikel Arteta surveillant de près Andrea Cambiaso, d’après plusieurs sources. Les Gunners avaient déjà fortement courtisé le latéral de 26 ans l’été dernier, et leur intérêt demeure vif malgré l’engagement du joueur auprès du projet des Bianconeri. L’ancien sélectionneur de l’Italie Luciano Spalletti, désormais aux commandes de l’équipe turinoise, reste un grand admirateur de l’ancien talent de Gênes. Toutefois, les plans sportifs de la Juventus pour la saison à venir dépendent étroitement d’une qualification en Ligue des champions. En cas de contrainte financière, Arsenal pourrait donc saisir l’occasion d’enrôler ce latéral polyvalent, considéré comme le profil idéal pour le système tactique d’Arteta.
La Serie A confrontée à une fuite alarmante de ses meilleurs talents locaux
Le brain drain des talents italiens pourrait aussi frapper San Siro : Alessandro Bastoni continue de séduire à l’étranger, Barcelone surveillant de près le défenseur de l’Inter, d’après plusieurs sources. Cette fuite des joueurs s’accélère après un été marqué par le départ de Matteo Ruggeri de l’Atalanta vers l’Atlético de Madrid pour 20 millions d’euros. Les contraintes économiques qui pèsent sur le football italien contraignent souvent les clubs à céder leurs meilleurs jeunes au moment où ils atteignent leur plein potentiel. Alors que le calcio effectue un bilan après sa non-qualification pour la Coupe du monde, beaucoup estiment qu’il faut à tout prix conserver de tels talents.
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Un été de mouvement massif sur le marché des transferts attend le football italien.
Les clubs de Serie A devront redoubler d’efforts pour conserver leurs joueurs clés. Des recettes de Ligue des champions insuffisantes risquent de précipiter les départs vers des championnats plus fortunés. Les prochains mois s’annoncent donc tendus : les cadors anglais et espagnols guettent déjà pour profiter sans scrupule des difficultés financières du calcio.