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Arsenal et Manchester City doublés ! Roberto De Zerbi révèle comment il a convaincu Sandro Tonali, à 115 M€, de rejoindre le projet de Tottenham et de devenir le nouveau leader des Spurs
Faire tomber les géants de Premier League
De Zerbi a levé le voile sur la manière dont il est parvenu à obtenir la signature de Tonali dans le cadre d’un transfert vertigineux de 100 millions de livres sterling, malgré le fort intérêt de clubs comme Manchester City et Arsenal. Le milieu de terrain italien, arrivé à Newcastle à l’été 2023, a remporté la Carabao Cup 2024-2025 et inscrit 10 buts en 110 apparitions durant son passage à St James' Park avant de s’engager cet été avec Tottenham avec un contrat longue durée jusqu’en 2032. Pour De Zerbi, qui a pris les rênes des Spurs en mars 2026, le joueur de 26 ans a toujours été l’élément essentiel de sa vision à long terme.
Revenant sur cette opération réussie, De Zerbi a déclaré à Sky Sport Italia : « Si je l’ai vraiment convaincu, alors je ne peux qu’en être heureux. Je lui ai dit la vérité, parce que je dis toujours aux joueurs ce que je pense vraiment. Je crois que c’est un joueur qui a toujours été un leader dans chaque équipe où il a joué, donc ici, dans une équipe en pleine reconstruction, il peut avoir un rôle important. Je suivais déjà Tonali quand il jouait pour Brescia, le club de ma ville natale et l’équipe que je supporte. À 18 ans, il avait déjà l’allure d’un vétéran. Je pense que c’est quelque chose que Tottenham et moi pouvons lui offrir davantage que d’autres clubs. »
- AFP
Construire au bord du désastre
La nomination de De Zerbi est intervenue à un moment turbulent pour Tottenham, puisque l’entraîneur a d’abord eu pour mission de gérer une difficile lutte pour le maintien durant les dernières semaines de la campagne précédente. Après avoir déjà prouvé sa valeur tactique en Angleterre en guidant Brighton vers une compétition européenne pour la première fois de son histoire lors de la campagne de Ligue Europa 2023-2024, le technicien de 47 ans a réussi à éviter la relégation avec Tottenham et cherche désormais à mettre en place son style caractéristique avec un effectif façonné à son image.
« C’est ma première “vraie” saison à Tottenham, la précédente était consacrée au maintien, mais cette fois, nous pouvons commencer à construire quelque chose de durable dans le championnat le plus difficile d’Europe », a expliqué De Zerbi. L’expérience de l’entraîneur à Brighton et à Marseille l’a préparé aux exigences de la Premier League, mais il reconnaît que sa mission actuelle représente un défi unique.
Évolutions culturelles et inspiration argentine
Un élément clé de la philosophie de De Zerbi consiste à favoriser un sentiment d’unité qui, selon lui, fait parfois défaut dans la culture du football anglais. Soulignant le contraste entre les deux pays, l’entraîneur a indiqué : « En Angleterre, on vit le football d’une manière différente. Il y a moins de stages, qui sont des occasions importantes pour passer du temps ensemble. Mais il est aussi vrai qu’en Italie, il y a beaucoup plus de pression, et nous nous l’imposons souvent nous-mêmes. Si vous passez du temps ensemble en groupe juste pour passer le temps, alors autant rester à la maison. »
Il a désigné le récent succès de l’équipe nationale d’Argentine comme le modèle ultime de ce qu’il espère accomplir à Londres. « Si vous utilisez bien ce temps, en créant de la cohésion et des liens entre vous, alors c’est fondamental », a expliqué De Zerbi. « Il suffit de regarder l’équipe d’Argentine à la Coupe du monde, son esprit d’équipe l’a poussée au-delà de ses limites. Ce n’est pas facile, mais je pense que cela peut aussi se construire ici, avec autant d’importance que le style de jeu. »
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Créer une nouvelle identité dans le nord de Londres
Évoquant la différence culturelle en matière de cohésion de groupe entre l’Italie et l’Angleterre, De Zerbi est déterminé à renforcer les liens en dehors du terrain à Tottenham afin d’aider sa recrue record à s’adapter et à s’épanouir sous la pression de la Premier League. Alors que les Spurs doivent lancer leur nouvelle saison sur le terrain de Brentford le 22 août, le technicien italien tient à bâtir une cohésion maximale le plus vite possible.
De Zerbi a expliqué : « En Italie, les joueurs sortent beaucoup ensemble, mais j’essaie d’apporter une partie de cela à mes équipes, avec quelques dîners ensemble. Quand j’étais à Marseille, j’ai organisé un stage de préparation pour cette raison, afin que nous ne partagions pas seulement le football, mais aussi nos vies. »
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