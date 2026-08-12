De Zerbi a levé le voile sur la manière dont il est parvenu à obtenir la signature de Tonali dans le cadre d’un transfert vertigineux de 100 millions de livres sterling, malgré le fort intérêt de clubs comme Manchester City et Arsenal. Le milieu de terrain italien, arrivé à Newcastle à l’été 2023, a remporté la Carabao Cup 2024-2025 et inscrit 10 buts en 110 apparitions durant son passage à St James' Park avant de s’engager cet été avec Tottenham avec un contrat longue durée jusqu’en 2032. Pour De Zerbi, qui a pris les rênes des Spurs en mars 2026, le joueur de 26 ans a toujours été l’élément essentiel de sa vision à long terme.

Revenant sur cette opération réussie, De Zerbi a déclaré à Sky Sport Italia : « Si je l’ai vraiment convaincu, alors je ne peux qu’en être heureux. Je lui ai dit la vérité, parce que je dis toujours aux joueurs ce que je pense vraiment. Je crois que c’est un joueur qui a toujours été un leader dans chaque équipe où il a joué, donc ici, dans une équipe en pleine reconstruction, il peut avoir un rôle important. Je suivais déjà Tonali quand il jouait pour Brescia, le club de ma ville natale et l’équipe que je supporte. À 18 ans, il avait déjà l’allure d’un vétéran. Je pense que c’est quelque chose que Tottenham et moi pouvons lui offrir davantage que d’autres clubs. »