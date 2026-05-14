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Arsenal et le PSG s’intéressent de près à une star de West Ham, tandis que les clubs menacés de relégation pourraient être contraints de la céder
Arteta considère Fernandes comme une priorité pour le milieu de terrain
Selon le Times, Mikel Arteta, le technicien des Gunners, veut ajouter de la qualité technique au milieu de terrain d’Arsenal et a placé Fernandes en tête de sa short-list. Connu pour son penchant pour les joueurs polyvalents, l’Espagnol voit en le jeune Portugais un profil idéal : capable d’alterner entre poste de sentinelle, rôle de relayeur box-to-box et même position plus offensive.
Cet intérêt intervient après la confrontation directe entre Fernandes et ses prétendants potentiels dimanche dernier. Lors de la défaite 1-0 de West Ham face aux Gunners, le milieu de terrain a eu une occasion en or de donner l’avantage aux Hammers, mais, après avoir trop conservé le ballon, il a finalement buté sur David Raya. Malgré ce raté, ses qualités techniques ont impressionné le service de recrutement d’Arsenal, qui privilégie les jeunes joueurs déjà performants en Premier League depuis la finale perdue de la Carabao Cup contre Manchester City en mars.
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Le PSG entre dans la course
Arsenal n’est pas seul sur le coup : le Paris Saint-Germain surveille aussi de très près la situation du joueur. Le champion de France en titre se penche actuellement sur le profil de Fernandes. L’intérêt pour ce milieu de 21 ans n’est pas nouveau : avant son arrivée à West Ham en provenance de Southampton contre un chèque de 38 millions de livres sterling, dix clubs, dont l’Atlético de Madrid, le courtisaient déjà.
Cette concurrence annonce une possible guerre des enchères lors du mercato estival. West Ham se trouve toutefois dans une position de négociation délicate en raison de son classement en championnat. Bien que le club londonien ait lié Fernandes par un contrat de cinq ans extensible d’une saison supplémentaire, la structure de cet accord – incluant une clause de 15 % sur la plus-value au profit de Southampton ainsi que divers bonus – implique que les Hammers devront négocier une indemnité substantielle pour espérer réaliser une plus-value significative.
La menace de relégation pourrait contraindre West Ham à agir
Même si West Ham ne souhaite pas se séparer de son joyau du milieu de terrain, la menace imminente d’une relégation en Championship pourrait ne laisser d’autre choix au club. Si l’équipe de Nuno Espírito Santo ne parvient pas à se maintenir, le club sera soumis à une pression énorme pour vendre des joueurs afin de respecter les règles financières. Une baisse des recettes entraînerait le départ des joueurs les mieux payés et des actifs les plus précieux, faisant de Fernandes un candidat probable à un départ cet été pour équilibrer les comptes.
À deux journées de la fin, West Ham occupe la 18e place avec 36 points, à deux unités de la zone de maintien.
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Un remaniement du milieu de terrain est prévu à l’Emirates
Le recrutement de Fernandes s’inscrit dans le cadre d’une restructuration plus large au sein d’Arsenal, plusieurs départs étant attendus pour faire de la place aux nouvelles recrues. Christian Norgaard figure parmi les joueurs susceptibles de partir, n’ayant pas réussi à s’imposer comme titulaire depuis son arrivée en provenance de Brentford. Arteta lui a souvent préféré Declan Rice et Martin Zubimendi, ne lui accordant que 56 minutes de jeu en Premier League cette saison.
Âgé de 21 ans, Fernandes a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives en 40 matchs lors de sa première saison au London Stadium.