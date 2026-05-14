Selon le Times, Mikel Arteta, le technicien des Gunners, veut ajouter de la qualité technique au milieu de terrain d’Arsenal et a placé Fernandes en tête de sa short-list. Connu pour son penchant pour les joueurs polyvalents, l’Espagnol voit en le jeune Portugais un profil idéal : capable d’alterner entre poste de sentinelle, rôle de relayeur box-to-box et même position plus offensive.

Cet intérêt intervient après la confrontation directe entre Fernandes et ses prétendants potentiels dimanche dernier. Lors de la défaite 1-0 de West Ham face aux Gunners, le milieu de terrain a eu une occasion en or de donner l’avantage aux Hammers, mais, après avoir trop conservé le ballon, il a finalement buté sur David Raya. Malgré ce raté, ses qualités techniques ont impressionné le service de recrutement d’Arsenal, qui privilégie les jeunes joueurs déjà performants en Premier League depuis la finale perdue de la Carabao Cup contre Manchester City en mars.