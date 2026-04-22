Arsenal et le BVB seraient-ils également intéressés ? L'Eintracht Francfort serait en train de courtiser un défenseur du Real Madrid

L’année dernière, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen se seraient déjà renseignés sur Valdepenas. Selon les dernières informations, Francfort n’est pas seul dans la course : Arsenal et l’AC Milan suivraient également le dossier. L’Eintracht affronte donc une concurrence de poids pour recruter l’ancien international espagnol U19.

Valdepenas a fait ses débuts en équipe première mi-décembre sous les ordres de l’ancien entraîneur Xabi Alonso, étant titularisé au poste d’arrière gauche lors d’une victoire 2-1 contre Alavés. Il n’a pas encore disputé d’autres matches au plus haut niveau, mais il est un titulaire régulier de la deuxième équipe du Real, qui évolue en troisième division espagnole : il a joué 26 matches et marqué deux buts pour le Castilla cette saison.

À Francfort, le départ éventuel de Nnamdi Collins cet été pourrait imposer un renfort défensif. Sous contrat jusqu’en 2030, le joueur de 22 ans songerait toutefois à un transfert. La Premier League serait particulièrement attentive à sa situation ; l’Eintracht se montrerait ouvert à une vente, fixant un prix d’environ 40 millions d’euros.