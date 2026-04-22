Selon Bild, un club de Bundesliga courtiserait Victor Valdepenas, jeune défenseur actuellement principal élément de la réserve du Real Madrid.
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Arsenal et le BVB seraient-ils également intéressés ? L'Eintracht Francfort serait en train de courtiser un défenseur du Real Madrid
Les dirigeants de Francfort, menés par le directeur sportif Markus Krösche, ont déjà entamé des discussions avec le joueur. La SGE suit Valdepenas depuis plusieurs mois, selon plusieurs sources. Cet été, le club allemand pourrait passer à l’action pour recruter ce défenseur central de 19 ans, sous contrat à Madrid jusqu’en 2029.
Selon Bild, le Real réclamerait plus de cinq millions d’euros pour le défenseur central capable aussi d’évoluer comme arrière gauche, et insisterait pour inclure une clause de rachat afin de conserver un levier sur ce jeune talent formé au club.
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Francfort : un jeune talent du Real Madrid pour remplacer Collins ?
L’année dernière, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen se seraient déjà renseignés sur Valdepenas. Selon les dernières informations, Francfort n’est pas seul dans la course : Arsenal et l’AC Milan suivraient également le dossier. L’Eintracht affronte donc une concurrence de poids pour recruter l’ancien international espagnol U19.
Valdepenas a fait ses débuts en équipe première mi-décembre sous les ordres de l’ancien entraîneur Xabi Alonso, étant titularisé au poste d’arrière gauche lors d’une victoire 2-1 contre Alavés. Il n’a pas encore disputé d’autres matches au plus haut niveau, mais il est un titulaire régulier de la deuxième équipe du Real, qui évolue en troisième division espagnole : il a joué 26 matches et marqué deux buts pour le Castilla cette saison.
À Francfort, le départ éventuel de Nnamdi Collins cet été pourrait imposer un renfort défensif. Sous contrat jusqu’en 2030, le joueur de 22 ans songerait toutefois à un transfert. La Premier League serait particulièrement attentive à sa situation ; l’Eintracht se montrerait ouvert à une vente, fixant un prix d’environ 40 millions d’euros.
Le programme restant de l’Eintracht Francfort
Journée de championnat
Adversaire
31
FC Augsbourg (A)
32
Hambourg SV (domicile)
33
Borussia Dortmund (A)
34
VfB Stuttgart (domicile)