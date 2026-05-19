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Arsenal est sacré champion de Premier League ! Après 22 ans d’attente, le titre est enfin acquis : le match nul de Manchester City officialise le sacre des Gunners
Bilan de la saison : les spécialistes des coups de pied arrêtés
La marche vers le titre d’Arsenal s’est caractérisée par une discipline tactique et une efficacité sans précédent sur les coups de pied arrêtés. Les Gunners se sont officiellement imposés cette saison comme les rois incontestés des coups de pied arrêtés du football anglais, battant des records en inscrivant leur 18^e but de Premier League sur corner.
Cette efficacité redoutable s'est illustrée lors de l'avant-dernier match contre Burnley : le centre précis et incurvé de Bukayo Saka a trouvé Kai Havertz, qui s'est élevé plus haut que tout le monde pour expédier une tête puissante et offrir une victoire cruciale 1-0 à l'Emirates.
Retour sur le podium après une longue absence
Ce sacre historique met officiellement fin à une attente de 22 ans pour le titre de champion de première division.
Il faut remonter à la saison 2003-2004 pour retrouver les « Invincibles » d’Arsène Wenger, derniers champions à avoir soulevé ce prestigieux trophée. Des générations de fans Gunners ont grandi en rêvant de revivre cette époque dorée ; après des années de déceptions, le leadership visionnaire d’Arteta a enfin permis à ce groupe moderne et résilient d’écrire son propre chapitre glorieux.
Pourtant, ce triomphe n’a rien d’un cadeau : il efface des années de déceptions, au cours desquelles les Gunners ont mené trois courses au titre consécutives, toutes conclues par une amère défaite face à la domination de Manchester City et de Liverpool.
Arsenal évite le suspense de la dernière journée
En remportant le titre avec une journée d’avance, Arsenal a évité la tension d’un dénouement à la dernière journée. Le faux pas inattendu de Manchester City face à une équipe de Bournemouth tenace au Vitality Stadium a laissé les Citizens à 78 points, tandis que l’impressionnant total de 82 points d’Arsenal a mathématiquement mis fin à la course au titre avec quatre unités d’avance.
Après avoir arraché une victoire difficile et tendue contre Burnley, déjà relégué, le dernier match de la saison s’annonce comme un tour d’honneur triomphal pour le club londonien, transformant le déplacement de dimanche à Crystal Palace en une simple fête pour les nouveaux champions.
Un double rêve : remporter la Premier League et la Ligue des champions
Le titre de Premier League étant désormais acquis, la question qui brûle les lèvres de la planète football est la suivante : cette extraordinaire équipe d’Arsenal est-elle en mesure d’accomplir un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions ?
Arteta a posé des fondations solides comme le roc, emmenées par l’incomparable Declan Rice au milieu de terrain et une défense hermétique qui a étouffé les meilleurs clubs d’Europe.
Les Gunners, désormais intouchables, n’ont plus qu’un pas à franchir pour conquérir l’Europe : ils défieront le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions le 30 mai au Puskás Aréna de Budapest.
Remporter la Ligue des champions viendrait consacrer cette équipe parmi les plus grandes de l’histoire du football.