La marche vers le titre d’Arsenal s’est caractérisée par une discipline tactique et une efficacité sans précédent sur les coups de pied arrêtés. Les Gunners se sont officiellement imposés cette saison comme les rois incontestés des coups de pied arrêtés du football anglais, battant des records en inscrivant leur 18^e but de Premier League sur corner.

Cette efficacité redoutable s'est illustrée lors de l'avant-dernier match contre Burnley : le centre précis et incurvé de Bukayo Saka a trouvé Kai Havertz, qui s'est élevé plus haut que tout le monde pour expédier une tête puissante et offrir une victoire cruciale 1-0 à l'Emirates.



