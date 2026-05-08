Arsenal est prévenu : « personne ne peut arrêter » le PSG, estime une légende de la Premier League, qui argue que Mikel Arteta doit laisser Viktor Gyokeres sur le banc pour la finale de la Ligue des champions

Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt affirme avec conviction que l’équipe de Luis Enrique est la grande favorite pour soulever le trophée à Budapest. « Je ne vois personne battre le PSG, déclare-t-il. Arsenal ne représente aucune menace en contre-attaque ; ils n’ont personne capable de lancer ce type d’actions avec de la vitesse.

Je pensais que la défense du PSG serait son talon d’Achille face au Bayern, surtout sans Achraf Hakimi et avec un Marquinhos en difficulté pour suivre le rythme à son âge. Mais ils ont tenu bon. Leurs attaquants sont tout simplement incroyables. Ils sont les grands favoris pour remporter le titre, mais dans un match unique…

Je vois le PSG largement favori, à 70 contre 30. Quand ils sont au sommet de leur art, personne ne peut les arrêter. Je devine le plan de jeu d’Arsenal : rester compact, jouer serré, bien défendre. Mais ils vont devoir aligner Leandro Trossard, car c’est le seul à avoir de la vitesse. S’ils optent pour Viktor Gyokeres, il ne peut pas contre-attaquer, donc ils auront du mal.

Les coups de pied arrêtés pourraient toutefois changer la donne : j’estimais que le Bayern serait plus à l’aise dans ce domaine, car le PSG est plutôt une petite équipe. Je n’exclus pas une victoire d’Arsenal, et je ne serais pas surpris s’ils l’emportaient. Mais si le PSG démarre fort, il sera imparable. »