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Arsenal est prévenu : « personne ne peut arrêter » le PSG, estime une légende de la Premier League, qui argue que Mikel Arteta doit laisser Viktor Gyokeres sur le banc pour la finale de la Ligue des champions
Le dilemme tactique d'Arsenal
Arsenal s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après une victoire acharnée en demi-finale contre l'Atlético de Madrid, ce qui lui permettra d'affronter le géant français à Budapest à la fin du mois. Bien que les Gunners aient conclu la phase de groupes avec un parcours parfait, avant d’éliminer le Bayer Leverkusen, le Sporting CP puis l’équipe de Diego Simeone, l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Butt, estime que le club londonien manque de la vitesse nécessaire pour sanctionner un PSG qui a surpris par sa solidité contre le Bayern Munich.
Selon lui, même si la structure défensive des Gunners est solide, leur organisation offensive actuelle pourrait manquer de vitesse pour surprendre le géant français lors de la finale.
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Butt met en garde Arteta
Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt affirme avec conviction que l’équipe de Luis Enrique est la grande favorite pour soulever le trophée à Budapest. « Je ne vois personne battre le PSG, déclare-t-il. Arsenal ne représente aucune menace en contre-attaque ; ils n’ont personne capable de lancer ce type d’actions avec de la vitesse.
Je pensais que la défense du PSG serait son talon d’Achille face au Bayern, surtout sans Achraf Hakimi et avec un Marquinhos en difficulté pour suivre le rythme à son âge. Mais ils ont tenu bon. Leurs attaquants sont tout simplement incroyables. Ils sont les grands favoris pour remporter le titre, mais dans un match unique…
Je vois le PSG largement favori, à 70 contre 30. Quand ils sont au sommet de leur art, personne ne peut les arrêter. Je devine le plan de jeu d’Arsenal : rester compact, jouer serré, bien défendre. Mais ils vont devoir aligner Leandro Trossard, car c’est le seul à avoir de la vitesse. S’ils optent pour Viktor Gyokeres, il ne peut pas contre-attaquer, donc ils auront du mal.
Les coups de pied arrêtés pourraient toutefois changer la donne : j’estimais que le Bayern serait plus à l’aise dans ce domaine, car le PSG est plutôt une petite équipe. Je n’exclus pas une victoire d’Arsenal, et je ne serais pas surpris s’ils l’emportaient. Mais si le PSG démarre fort, il sera imparable. »
Arteta salue l'« immense » Gyokeres
Arteta n’a pas tarit d’éloges à l’égard de Gyokeres après la performance inlassable de l’attaquant lors de la victoire écrasante en demi-finale contre l’Atlético mardi. Le manager des Gunners a souligné l’impact psychologique du Suédois sur le public ainsi que sa discipline tactique, qui a permis d’imposer un bloc défensif solide durant la rencontre remportée 1-0, scellant ainsi la qualification sur un score cumulé de 2-1.
L’Espagnol a déclaré : « Il a été immense. On voit la réaction du public chaque fois qu’il a le ballon ; son abattage et ce qu’il apporte à l’équipe sont tout simplement incroyables. Quand on parle de Gyokeres, c’est lui le premier à donner le ton, le rythme et à montrer l’attitude à adopter quand on n’a pas le ballon, et c’est un effort collectif. »
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Les clés du titre en Premier League
Avant de se projeter vers Budapest, Arsenal vise d’abord le titre en Premier League, à trois journées de la fin de la saison 2025-2026. Les Gunners occupent une position favorable, avec cinq points d’avance sur Manchester City ; même si l’équipe de Pep Guardiola compte un match en moins, l’avantage reste net pour les hommes d’Arteta. Reste à savoir si le technicien alignera Trossard pour exploiter sa vitesse face à la ligne haute du PSG, mais, avant toute chose, les Gunners doivent rester efficaces en championnat pour aborder la Hongrie avec le titre de champion d’Angleterre en poche.