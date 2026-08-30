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« Arsenal est l’équipe à battre » : Alan Shearer voit les Gunners remporter le titre de Premier League, tandis que Chelsea est annoncé comme un prétendant sérieux
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Shearer désigne Arsenal comme la référence
Shearer estime qu’Arsenal s’est positionné comme le grand favori incontestable pour le titre de Premier League après une période de progression continue sous Mikel Arteta.
Shearer, meilleur buteur de l’histoire du championnat, est convaincu que le club du nord de Londres a trouvé la bonne formule pour maintenir sa domination en tête du classement.
S’exprimant dans The Rest is Football, Shearer s’est montré catégorique dans son analyse de la situation actuelle. « Arsenal a réalisé un été brillant et l’équipe va voler cette saison », a déclaré Shearer. « Sans aucun doute, c’est encore l’équipe à battre en Premier League. »
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Chelsea s'affirme comme le principal challenger pour le titre
Si Arsenal occupe la première place dans l’estimation de Shearer, le consultant a été tout aussi impressionné par la transformation en cours à Stamford Bridge. Sous la direction de Xabi Alonso, Chelsea a réalisé un début de saison parfait, décrochant tout récemment une spectaculaire victoire 4-3 contre Brighton.
Chelsea a affiché une efficacité retrouvée devant le but et une discipline tactique renouvelée, des qualités qui, selon Shearer, soutiendront une véritable lutte pour le titre.
Évoquant l’excellent début de saison de Chelsea, Shearer a ajouté auprès de Betfair : « Même avant le coup d’envoi du premier match de Chelsea, je les avais placés en deuxième position. L’absence de football européen sera un avantage pour eux afin de remettre les joueurs en condition et de ne pas jouer en milieu de semaine aussi souvent. Donc, pour moi, oui, je pense que Chelsea sera le principal challenger d’Arsenal. »
L’impact électrique de Palmer
Au cœur du renouveau de Chelsea se trouve Cole Palmer, dont les performances ont atteint un niveau que Shearer qualifie d'« électrique ».
Shearer a mis en avant l'aisance de Palmer avec le ballon et sa capacité à dicter le tempo des matches comme raison principale pour laquelle Chelsea est désormais considéré comme une menace crédible pour la couronne d'Arsenal.
Il a ajouté : « Palmer a été absolument exceptionnel lors du match d'ouverture de Chelsea. Nous connaissions tous les qualités qu'il a, mais nous ne les avons pas vraiment vues aussi souvent la saison dernière, que ce soit à cause des blessures ou autre. Son début de saison et sa performance ont été électriques. La manière dont il recevait le ballon, avec quelle facilité il faisait paraître les choses, à quel point il était à l'aise avec le ballon. »
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Un redoutable trio offensif à Stamford Bridge
Au-delà du brio individuel de Palmer, Shearer se montre enthousiaste face à l’alchimie naissante entre les stars offensives de Chelsea. L’association entre Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro a montré des signes de synchronisation immédiate, une qualité que l’ancien capitaine de l’Angleterre sait rare et extrêmement précieuse.
En évoquant le potentiel de cette nouvelle ligne d’attaque, Shearer a déclaré : « Si Chelsea doit faire une bonne saison, il ne fait aucun doute que lui, en particulier, y sera pour beaucoup. Je pense aussi qu’il a son bon pote Morgan Rogers à ses côtés, ainsi que l’incroyable talent de Joao Pedro. Si ces trois-là parviennent à trouver la bonne formule, alors ils causeront de sérieux problèmes au reste du championnat. »
« D’après mon expérience personnelle, les meilleurs partenariats avec lesquels j’ai toujours joué ont simplement fonctionné comme ça, sans aucun travail nécessaire. Que ce soit avec Teddy Sheringham, Les Ferdinand ou Chris Sutton, ça s’est passé comme ça.
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