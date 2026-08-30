Shearer estime qu’Arsenal s’est positionné comme le grand favori incontestable pour le titre de Premier League après une période de progression continue sous Mikel Arteta.

Shearer, meilleur buteur de l’histoire du championnat, est convaincu que le club du nord de Londres a trouvé la bonne formule pour maintenir sa domination en tête du classement.

S’exprimant dans The Rest is Football, Shearer s’est montré catégorique dans son analyse de la situation actuelle. « Arsenal a réalisé un été brillant et l’équipe va voler cette saison », a déclaré Shearer. « Sans aucun doute, c’est encore l’équipe à battre en Premier League. »