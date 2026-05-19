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Arsenal est champion ! Voici les onze moments clés qui ont fait basculer la course au titre de Premier League en faveur des Gunners

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C’est officiel : la course au titre de Premier League est terminée. Une lutte passionnante entre Arsenal et Manchester City a rythmé la seconde partie de saison, mais ce sont bien les Gunners qui l’emportent, décrochant leur premier sacre national depuis 22 ans avec une journée d’avance.

Sous les ordres de Mikel Arteta, Arsenal avait conclu les trois exercices précédents au deuxième rang. Malgré une domination quasi ininterrompue en tête du classement cette saison, des interrogations subsistaient sur sa capacité à tenir la distance jusqu’au bout. Une série de quatre succès depuis fin avril a toutefois permis aux Gunners de passer la ligne d’arrivée en pole position.

Au final, le match nul de City à Bournemouth le 19 mai s’est avéré décisif pour le titre d’Arsenal, mais plusieurs moments clés au cours des neuf derniers mois ont conduit à cette issue. GOAL passe en revue les résultats qui ont véritablement scellé le sort du titre de Premier League :

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    21 septembre 2025 : Martinelli arrache le match nul in extremis lors d’un affrontement décisif.

    En se présentant à l’Emirates Stadium pour la 5^e journée, Manchester City voyait déjà ses espoirs de titre se réduire comme peau de chagrin. Le champion en titre Liverpool avait remporté ses cinq premiers matchs, tandis que l’équipe de Pep Guardiola comptait déjà deux revers, à domicile contre Tottenham et sur la pelouse de Brighton.

    Arsenal, de son côté, avait remporté trois de ses quatre premiers matchs, après avoir été battu à Anfield fin août. Du coup, cette rencontre de septembre était perçue par beaucoup comme un tournant pour savoir qui, des Gunners ou des Citizens, serait le principal rival des Reds. Avec le recul, la rencontre s’est avérée l’un des moments clés de la course au titre.

    Les Citizens ouvrent le score dès la 9e minute par Erling Haaland et, malgré un repli stratégique de l’équipe de Guardiola pour conserver son avance, ils abordent le temps additionnel avec la certitude de ramener les trois points à l’Etihad. C’était sans compter sur Gabriel Martinelli, qui s’infiltrait derrière la défense mancunienne à la troisième minute du temps additionnel pour lober Gianluigi Donnarumma et faire exploser de joie tout le nord de Londres.

    Si ce partage semblait alors avantager Liverpool, il s’est révélé décisif en fin de saison : le point pris par Arsenal, conjugué aux deux points perdus par City, a fini par compter dans la lutte acharnée qui a opposé les deux formations jusqu’au terme du championnat.

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  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    28 septembre 2025 : Gabriel signe un comeback victorieux.

    Une semaine plus tard, Arsenal se déplaçait à Newcastle, porté par la première défaite de Liverpool à Crystal Palace, survenue seulement 24 heures auparavant. Pendant de longues minutes, les Gunners semblaient pourtant incapables d’exploiter cette opportunité, la tête de Nick Woltemade en première période suffisant aux Magpies pour mener encore à six minutes du terme.

    Mais l’équipe d’Arteta a refusé de céder : après l’égalisation de Mikel Merino, Gabriel Magalhaes, véritable arme fatale sur coups de pied arrêtés, a inscrit de la tête le but de la victoire dans le temps additionnel (90+6^e).

    Les Gunners ont ainsi transformé une défaite annoncée en victoire, et, portés par cette série de cinq succès d’affilée – combinée aux contre-performances de Liverpool –, ont pris les commandes du championnat.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    23 novembre 2025 : Eze savoure un derby dominé grâce à son hat-trick

    La série de victoires s’est arrêtée sur un match nul 2-2 à Sunderland début novembre, mais Arsenal a repris sa marche en avant dès la reprise après la trêve internationale, deux semaines plus tard, en s’imposant lors du derby à l’Emirates.

    Eberechi Eze, auteur d’un superbe triplé, a endossé le rôle de héros, permettant aux Gunners de railler leurs rivaux nord-londoniens d’autant plus savoureusement qu’Eze avait précédemment snobé les Spurs pour rejoindre Arsenal en provenance de Crystal Palace.

    Grâce à ce succès, les Gunners ont porté leur avance en tête du classement à six points sur Chelsea, deuxième, tandis que City se trouvait un point plus loin après sa défaite à Newcastle la veille.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    13 décembre 2025 : des buts contre leur camp ont permis aux Gunners d’éviter l’humiliation face aux Wolves.

    La série de 11 matchs sans défaite d'Arsenal en Premier League a pris fin contre Aston Villa début décembre, mais le club londonien avait l'occasion idéale de rebondir en accueillant des Wolves toujours sans victoire à l'Emirates Stadium, dans ce qui s'annonçait comme l'un des plus grands déséquilibres de l'histoire récente de l'élite.

    Pourtant, les rencontres ne se gagnent pas sur le papier, et la formation d’Arteta s’est longtemps heurtée à des visiteurs accrocheurs, ne cadrant son premier tir qu’à la 68^e minute. Leur ouverture du score, intervenue deux minutes plus tard, a davantage tenu du coup du sort : le corner de Bukayo Saka a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien des Wolves, Sam Johnstone, et de finir dans les filets.

    Même alors, les Gunners ne parvinrent pas à tuer le match et semblaient payer leur manque d’efficacité lorsque Tolu Arokodare égalisa à la 90^e minute. Mais un ultime rebondissement intervenait à la quatrième minute du temps additionnel : un centre de Saka était dévié dans ses propres filets par Yerson Mosquera. Le public local accueillait le coup de sifflet final avec un immense soulagement, son équipe ayant évité ce qui aurait été un match nul embarrassant et préjudiciable.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    30 décembre 2025 : une seconde période de folie éteint les rêves de Villa

    Pour son ultime sortie de l’année 2025, Arsenal recevait à l’Emirates Stadium une équipe d’Aston Villa en pleine forme. Malgré un départ laborieux, le groupe d’Unai Emery abordait ce rendez-vous dans la peau d’un véritable prétendant au titre, une série de onze victoires consécutives toutes compétitions confondues l’ayant propulsé à trois points des Gunners, leaders de la Premier League.

    Logiquement, les visiteurs imposent d’emblée leur rythme et dominent jusqu’à la mi-temps. Pourtant, les Gunners reviennent avec de bien meilleures intentions après la pause et cherchent à plier rapidement l’affaire. Gabriel ouvre le score dès la 48^e minute sur corner, avant que Martin Zubimendi ne double la mise quatre minutes plus tard.

    Leandro Trossard puis Gabriel Jesus ont ensuite scellé l’issue du match par deux belles finitions, et cette défaite 4-1 a marqué le début de la fin des rêves de titre de Villa. De bon augure pour Arsenal, Man City a également laissé filer des points deux jours plus tard, en concédant un match nul et vierge face à Sunderland.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 janvier 2026 : D’une frappe tardive, Enzo a brisé les espoirs de City.

    Ce résultat au Stadium of Light laisse City à quatre points d’Arsenal, et l’écart passe à six points quelques jours plus tard : après la victoire des Gunners menée par Declan Rice à Bournemouth, l’équipe de Guardiola doit se contenter d’un match nul 1-1 à domicile face à un Chelsea sans entraîneur.

    Tout juste après le limogeage d’Enzo Maresca, les Blues se sont présentés à l’Etihad sous la houlette du novice Calum McFarlane, et les choses semblaient bien engagées pour City peu avant la mi-temps lorsque Tijjani Reijnders leur a donné une avance méritée.

    Dominateurs sans être tueurs, les locaux ont ensuite baissé de pied, laissant les Blues reprendre peu à peu leurs esprits. L’égalisation de Chelsea, intervenue dans le temps additionnel (94^e), est donc venue surprendre l’Etihad : après un premier arrêt de Donnarumma, Enzo Fernández a repris victorieusement son propre tir pour offrir un point précieux aux siens. Les espoirs de titre de City s’en sont trouvés sérieusement entamés.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    1er février 2026 : d’une retourné acrobatique spectaculaire, Solanke assomme City.

    Arsenal n’a pas su profiter pleinement de son mois de janvier : trois matchs sans victoire, puis un rebond éclatant (4-0) sur la pelouse de Leeds United. Le lendemain, on attendait la même réaction de City, en déplacement chez un Tottenham en pleine crise.

    Ces attentes se sont renforcées en première période, les buts de Rayan Cherki et d’Antoine Semenyo offrant logiquement l’avantage aux visiteurs dans une ambiance que Gary Neville, consultant pour Sky Sports, a comparée à « Soccer Aid » plutôt qu’à un match de Premier League à enjeu, tant l’apathie des supporters locaux était palpable.

    Un renversement de situation semblait alors improbable, pourtant les Spurs ont refait surface pour égaliser et finalement partager les points (2-2), grâce à un doublé de Dominic Solanke, dont une reprise acrobatique de grande classe. City n’a pas su réagir, et l’écart en tête du classement est revenu à six points en faveur d’Arsenal.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3 mars 2026 : Saka profite de l’erreur de City pour punir les Citizens

    Malgré cet avantage, Arsenal n’a pas su en profiter pleinement : deux matchs nuls consécutifs sur les terrains de Brentford et des Wolves ont semé le doute sur sa capacité à tenir la distance. Néanmoins, à l’aube de mars, les Gunners conservaient une avance de cinq points, même s’ils avaient disputé une rencontre de plus que City. Prochain rendez-vous : un périlleux déplacement à Brighton.

    À l’Amex Stadium, l’équipe d’Arteta a livré une performance loin d’être brillante, mais le tir dévié de Saka dès la 9e minute a suffi pour assurer une victoire 1-0, accueillie par des célébrations endiablées des supporters des Gunners présents en tribune. Ce succès fut amplifié par le partage des points entre Manchester City et Nottingham Forest, les Citizens ayant été rejoints à deux reprises par des visiteurs en lutte pour leur survie avant de concéder un 2-2 à l’Etihad.

    Arsenal comptait soudain sept points d’avance et la conviction grandissait qu’il était enfin sur le point de franchir la ligne d’arrivée après trois saisons consécutives conclues au deuxième rang.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 mars 2026 : Un grand espoir fait ses débuts

    Si plusieurs joueurs d’Arsenal ont répondu présent aux moments clés de la saison, l’entrée la plus marquante est sans doute celle de Max Dowman, prodige de 16 ans. Alors que les Gunners butaient sur Everton à l’Emirates, Mikel Arteta a lancé le jeune attaquant, qui n’a pas tremblé malgré la pression.

    D’une passe décisive pour Viktor Gyokeres à la 89^e minute, il a d’abord ouvert le score, puis, dans les arrêts de jeu, il a exploité une sortie de corner des Toffees, filé seul vers le but et poussé le ballon dans le but vide, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League.

    La soirée déjà historique dans le nord de Londres a pris une dimension supplémentaire quelques heures plus tard lorsque City a été tenu en échec par West Ham de l’autre côté de la capitale, offrant ainsi à Arsenal une avance de neuf points sur ses rivaux les plus proches grâce à la performance décisive du jeune Dowman.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    4 mai 2026 : un but de Guehi précipite la défaite de City à Everton

    Cette avance s’est toutefois amenuisée au fil des semaines suivantes. Arsenal s’est incliné à domicile face à Bournemouth avant de céder lors d’un match épique à l’Etihad, ce qui a permis à City de prendre la tête du classement pour la première fois de la saison, avant de battre Burnley trois jours plus tard.

    Le parcours de City jusqu’aux demi-finales de la FA Cup a offert à Arsenal une chance de rependre l’écart. Après un succès étroit contre Newcastle, les Gunners ont signé leur meilleure performance de l’exercice 2026 en dominant Fulham début mai, replaçant ainsi la pression sur les hommes de Guardiola avant leur premier déplacement au Hill Dickinson Stadium pour défier Everton.

    Jeremy Doku avait pourtant ouvert le score pour les Citizens juste avant la mi-temps d’une frappe splendide, mais la rencontre a basculé à la 68^e minute lorsque Marc Guehi a malencontreusement renvoyé le ballon vers Donnarumma, permettant à Thierno Barry d’égaliser. Jake O’Brien puis Barry ont creusé l’écart pour les Toffees, et si Haaland puis Doku ont permis à City de revenir une nouvelle fois au score, ce coup-franc avait déjà offert la tête du classement à Arsenal.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10 mai 2026 : une décision de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a mis fin à une rencontre animée entre West Ham et Arsenal.

    Parmi les trois dernières sorties d’Arsenal, le déplacement au London Stadium apparaissait comme le plus périlleux, West Ham étant dans l’obligation de prendre des points pour assurer son maintien. La rencontre s’est donc déroulée dans une atmosphère électrique, chaque équipe cherchant à éviter la moindre erreur qui pourrait compromettre ses objectifs en cette fin de saison.

    Alors que la rencontre se dirigeait vers un 0-0, le jeu s’est ouvert : un partage ne satisfaisait personne. West Ham a failli ouvrir le score lorsque Mateus Fernandes a battu le hors-jeu d’Arsenal et s’est présenté seul face au but, mais David Raya a repoussé sa tentative d’une parade décisive. Un moment charnière, dont l’importance s’est renforcée quand, quelques instants plus tard, une frappe déviée de Leandro Trossard a finalement débloqué la rencontre.

    Le suspense demeurait toutefois entier. Dans les ultimes secondes du temps additionnel, West Ham a cru égaliser lorsque Callum Wilson a décoché une frappe qui a traversé un amas de joueurs avant de franchir la ligne. Après une longue consultation de la VAR, l’arbitre a finalement refusé le but, estimant que Pablo avait commis une faute sur Raya lors du corner précédent.

    Les images dans le secteur des supporters visiteurs au coup de sifflet final ont confirmé l’importance de ce succès pour Arsenal, qui vient de franchir l’obstacle le plus redoutable de sa fin de parcours.

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