Arsenal est champion ! Voici les onze moments clés qui ont fait basculer la course au titre de Premier League en faveur des Gunners

En se présentant à l’Emirates Stadium pour la 5^e journée, Manchester City voyait déjà ses espoirs de titre se réduire comme peau de chagrin. Le champion en titre Liverpool avait remporté ses cinq premiers matchs, tandis que l’équipe de Pep Guardiola comptait déjà deux revers, à domicile contre Tottenham et sur la pelouse de Brighton.

Arsenal, de son côté, avait remporté trois de ses quatre premiers matchs, après avoir été battu à Anfield fin août. Du coup, cette rencontre de septembre était perçue par beaucoup comme un tournant pour savoir qui, des Gunners ou des Citizens, serait le principal rival des Reds. Avec le recul, la rencontre s’est avérée l’un des moments clés de la course au titre.

Les Citizens ouvrent le score dès la 9e minute par Erling Haaland et, malgré un repli stratégique de l’équipe de Guardiola pour conserver son avance, ils abordent le temps additionnel avec la certitude de ramener les trois points à l’Etihad. C’était sans compter sur Gabriel Martinelli, qui s’infiltrait derrière la défense mancunienne à la troisième minute du temps additionnel pour lober Gianluigi Donnarumma et faire exploser de joie tout le nord de Londres.

Si ce partage semblait alors avantager Liverpool, il s’est révélé décisif en fin de saison : le point pris par Arsenal, conjugué aux deux points perdus par City, a fini par compter dans la lutte acharnée qui a opposé les deux formations jusqu’au terme du championnat.