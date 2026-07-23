Arsenal espère que Christos Tzolis a tiré les enseignements de son passage cauchemardesque à Norwich, après avoir investi 34 millions de livres sterling dans la star du Club de Bruges. GOAL évalue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour garder Alexander Isak l’été dernier avant de finalement l’autoriser à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a déposé sa demande de transfert, car les remous provoqués par l’attaquant suédois n’ont en rien aidé Eddie Howe et ses joueurs. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement les fonds récupérés, car le club avait déjà dilapidé la somme perçue pour Isak et attirer des talents de haut niveau s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre. Certes, Gordon a le profil d’un ailier moderne capable de répondre aux attentes de Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus judicieuses existaient ailleurs. Le Barça semble donc avoir retrouvé plus d’argent que de bon sens. Note : C+

Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il a admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes concernant le club de sa ville natale, Liverpool, dont il était supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement se diriger vers le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon : l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense pour justifier un transfert à 80 millions d’euros. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein d’étoiles, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison barcelonaise. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à l’éclat de Lamine Yamal ! Note : A

Mark Doyle