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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Arsenal espère que Christos Tzolis a tiré les enseignements de son passage cauchemardesque à Norwich, après avoir investi 34 millions de livres sterling dans la star du Club de Bruges. GOAL évalue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période des transferts. Si la Coupe du monde quadriennale focalise souvent les regards, c’est surtout la perspective du mercato qui les fait vibrer. En 2026, la fenêtre de transfert s’annonce d’ores et déjà bouillonnante, avec des stars de premier plan prêtes à s’engager dans des clubs prêts à aligner les millions avant la clôture du 1er septembre.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour tous les acteurs, mais dans bien des cas, au moins l’un des clubs, voire le joueur, se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club de Bruges à Arsenal, 34 millions de livres sterling)

    Du côté de Bruges : même si Tzolis aurait certainement valu davantage s'il avait évolué dans l'un des cinq meilleurs championnats d'Europe, le Club de Bruges se montrera très satisfait de ce transfert, qui constitue un record pour le club, pour un joueur qu'il avait recruté il y a deux ans auprès du Fortuna Düsseldorf pour seulement 6,5 millions d'euros. Les négociations semblent également s'être déroulées sans heurts, Arsenal ayant finalement accepté le montant demandé par les champions de Belgique pour l'ailier. Le club vendeur était en position de force depuis la signature d’un nouveau contrat par l’attaquant il y a un an. Un montant considérable pour un club de Jupiler Pro League, que Bruges entend réinvestir judicieusement après avoir reconquis le titre face à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Les champions de Premier League avaient besoin de renforts sur les ailes après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas à l’issue de la Coupe du monde, et Tzolis répond parfaitement au profil recherché comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison 2025-2026, totalisant le chiffre impressionnant de 51 contributions à des buts (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant ainsi à propulser Bruges vers le titre de champion et les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Reste un bémol : le risque sportif. Même si le montant paraît cohérent avec le marché, Tzolis avait connu un premier passage difficile en Premier League sous les couleurs de Norwich City, étant alors très jeune et le club condamné à la relégation. La question est donc de savoir s’il pourra transposer son niveau belge en Angleterre. Les Gunners devront sans doute faire preuve de patience avant de voir le meilleur de ce joueur de 24 ans, mais il devrait au moins constituer une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier revient en Premier League avec un point à prouver après son passage infructueux à Norwich, encouragé par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Düsseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir le niveau élevé qu’il s’est fixé à Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout porte à croire qu’il a les capacités pour réussir. Tzolis n’aurait voulu signer qu’à Arsenal et aurait priorisé les Gunners ; il doit donc être ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

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  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Du côté de Chelsea, le club se félicite d’avoir pu se séparer de Garnacho aussi rapidement cet été. Un joueur qui aurait pu s’avérer difficile à céder, compte tenu de son passage peu mémorable d’une seule saison à l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club : 42,5 millions de livres sterling (57 millions de dollars). Il y a un peu plus de dix jours, on apprenait que les Blues avaient autorisé Garnacho à manquer la préparation d’avant-saison afin de finaliser son départ de Stamford Bridge, et cette opération s’est rapidement concrétisée sous la forme d’un prêt à Aston Villa assorti d’une option d’achat conditionnelle. Selon certaines informations, ces conditions seraient très faciles à remplir, et l’Argentin aurait déjà signé un contrat de quatre ans avec Villa. Le montant définitif reste à confirmer, mais il devrait approcher la valorisation des Blues, ce dont le club se félicitera, d’autant qu’il vient d’enrôler Morgan Rogers, également issu des Midlands, pour un record de transfert. Note : A

    Pour Aston Villa : L’inefficacité de Garnacho à Chelsea pourrait inquiéter les supporters villans. L’entraîneur Unai Emery, grand artisan de ce recrutement, recherchait un ailier rapide et espère redonner confiance à l’Argentin. Reste que le risque demeure élevé : privé de sa verve et de son assurance depuis plusieurs mois, l’ancien Mancunien n’a plus rien de l’éclatant talent aperçu à Manchester United. L’ailier paraît aujourd’hui incapable d’égaler les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne tient pas ses promesses alors que les Villans seront toujours tenus de l’acheter à la fin de la saison, pour un montant probablement élevé. Sur le plan financier, la structure de l’opération ressemble à un habile contournement des règles de l’UEFA, puisque le différentiel entre les deux indemnités sera vraisemblablement considéré comme un profit à déclarer. Note : C

    Pour Garnacho : Ce deuxième nouveau départ en douze mois doit lui servir de dernier avertissement. S’il ne s’impose pas, sa carrière risque de s’enliser. Heureusement, Unai Emery excelle à relancer des éléments en perte de vitesse, et le départ de Rogers libère une place dans le onze. Il se tromperait toutefois s’il pensait échapper à la pression : les supporters de Villa Park, euphoriques après la qualification en Ligue des champions, attendent des performances à la hauteur de l’événement. Garnacho se méfiera aussi du sort réservé à Harvey Elliott, arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool dans le cadre d’un prêt à l’obligation d’achat conditionnelle (dix apparitions en Premier League). L’Anglais a été mis à l’écart par Emery et n’a que rarement intégré le groupe. L’entraîneur a déjà fait preuve de ce genre de fermeté, et Garnacho devra donc rapidement prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund → FC Barcelone, 29 M€)

    Du côté de Dortmund : C’est sans doute le meilleur résultat qu’ils pouvaient espérer dans ces circonstances. Il ne restait plus qu’un an à Adeyemi sur son contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement un atout de grande valeur l’année prochaine. Adeyemi vaut certes plus que les 22 millions d’euros que Dortmund va percevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a eu du mal à être régulier tout au long de ses quatre années passées au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien fait de s’assurer une clause de revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : un recrutement potentiellement malin. Nous avons souvent critiqué le Barça pour ses opérations de transfert, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : le coup pourrait s’avérer excellent. Adeyemi n’a pas encore répondu aux attentes suscitées par son statut de « futur grand espoir allemand », mais, à 24 ans, il représente une option plus jeune, moins coûteuse et plus rapide que Marcus Rashford. Surtout, Hansi Flick est convaincu de pouvoir tirer le meilleur d’un joueur qu’il a fait débuter en équipe nationale il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : un transfert parfaitement timing. Annoncé comme futur crack à son arrivée en provenance de Salzbourg en 2022, il n’a jamais confirmé à Dortmund. La saison passée a toutefois montré des signes encourageants, et son arrivée au Camp Nou constitue une étape majeure pour l’ailier munichois. L’avantage, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra beaucoup plus d’Anthony Gordon en début de saison, ce qui devrait grandement faciliter la tâche d’Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse nécessaires pour devenir un élément essentiel de l’attaque barcelonaise, en pleine refonte cet été. Au final, ce départ semble intervenir au meilleur moment pour lui, et il ne trouvera pas de meilleure plateforme pour enfin exprimer son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 millions de livres sterling)

    Pour Aston Villa, un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste couronné champion, l’histoire aurait été différente. Pourtant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, six places et treize points au-dessus de Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues ne peuvent même pas rêver de compétition européenne – et pourtant, les tenants du titre de la Ligue Europa se sont révélés totalement impuissants à empêcher leur joueur le plus précieux de rejoindre Stamford Bridge. Sur le plan financier, l’opération est toutefois colossale pour Villa. Le club avait recruté Rogers à Middlesbrough il y a deux ans et demi pour un peu plus de 8 millions de livres sterling, et vient de le céder pour près de 15 fois ce montant. Une somme faramineuse qui devrait faciliter la recherche d’un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Reste que les supporters sont amers : ils y voient un nouveau signe que les riches propriétaires du club sont freinés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup de maître. On s’attendait à ce que Rogers rejoigne le nord de Londres cet été plutôt que l’ouest. Cependant, malgré des problèmes budgétaires supposés liés à la non-qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Chelsea a largement devancé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de la Premier League. Comment ? Eh bien, beaucoup s’attendent désormais à ce qu’un membre de la « brigade des bombes » londonienne débarque à Villa Park avant la fin du mercato, pour un montant largement surévalué. Scénario plus probable : des progrès auraient été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau club à Enzo Fernández, et la vente du milieu argentin, qui souhaite partir, couvrirait presque entièrement le coût du transfert de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a largement surpayé un joueur de 23 ans, auteur de seulement deux saisons correctes en Premier League et d’un unique but en 22 sélections avec l’Angleterre. Toutefois, un quatuor offensif composé de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait faire des étincelles sous la direction de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Bellingham : un rebondissement inattendu – du moins en apparence. On pensait le joueur destiné à l’Emirates, où il devait remplacer Leandro Trossard sur le flanc gauche de l’attaque d’Arsenal. Selon les dernières informations, il aurait été séduit par Alonso, qui a manifestement réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, l’aspect financier et la garantie d’un temps de jeu régulier au sein d’une équipe moins bien classée semblent avoir joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. Même si Chelsea reste un club mal géré et en perpétuelle ébullition, ce déménagement pourrait s’avérer judicieux pour Rogers, d’autant qu’il retrouvera en Premier League son ami Palmer, avec qui il a déjà évolué chez les jeunes à Manchester. On pourrait donc assister à quelques célébrations « froides » à Stamford Bridge la saison prochaine. Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 millions de livres sterling)

    Pour Aston Villa, c’est un coup dur. Si la fragilité de Tielemans exaspère souvent à Villa Park, le Belge, quand il est en forme, se révèle indispensable au système d’Unai Emery. Lors de son indisponibilité en début d’année, liée à une blessure à la cheville, l’équipe a peiné, ne gagnant qu’un seul de ses sept matchs de Premier League. Mais dès son retour dans le onze, Villa a conclu l’exercice en fanfare : quatrième de Premier League et vainqueur de l’Europa League, avec un but splendide de Tielemans en finale. Avec encore deux ans de contrat, le voir partir pour seulement 35 millions de livres est dur à digérer, d’autant qu’Amadou Onana est à l’infirmerie pour une longue période (ligament croisé antérieur). Note : D

    Pour Manchester United : une très bonne surprise. Rien n’indiquait que Manchester United s’apprêtait à recruter Tielemans jusqu’à ce qu’on apprenne que le transfert était sur le point d’aboutir. Par conséquent, il faut leur reconnaître le mérite d’avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d’âge recherché par Manchester United cet été et il a certainement beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Son arrivée devrait toutefois calmer l’inquiétude à Old Trafford après l’échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l’Uruguay et l’élimination de United des discussions pour ses principales cibles au milieu, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, en raison de prix jugés trop élevés. Tielemans, déjà performant en Premier League et brillant en Coupe du monde, reste un joueur confirmé. Il apporte à la ligne médiane mancunienne la profondeur, l’expérience, la polyvalence et la qualité dont elle a tant besoin après le départ de Casemiro l’été dernier. À ce prix, il pourrait bien s’avérer l’une des meilleures recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : une opportunité qu’il pensait sans doute avoir manquée. On prédisait depuis longtemps son départ vers un cador de la Premier League, mais, après avoir fêté ses 29 ans en mai, ce scénario semblait s’éloigner pour l’ex-milieu de Leicester – et cela aurait été compréhensible. Aston Villa est un grand club à part entière. Cependant, Manchester United se situe incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un événement majeur pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l’occasion de mettre en valeur sa magnifique gamme de passes et sa technique exceptionnelle sur l’une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 millions de livres sterling)

    Du côté de Chelsea : L'été insolite de Chelsea se poursuit, le club ayant accepté de céder l'un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 de la Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour d'un prêt fructueux au club partenaire de Strasbourg, où il avait intégré l'équipe première. Il a en effet été régulièrement aligné tout au long de la saison 2025-2026 et a souvent impressionné en remplaçant Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si le départ de Fernández se confirme, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera donc avec un effectif limité dans ce secteur. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de Manchester United, d’un montant de 48 millions de livres sterling (64 millions de dollars) plus 2 millions de livres de primes, pour un milieu de terrain encore intermittent, s’est avérée trop alléchante pour être refusée. Le modèle « BlueCo » s’applique : Chelsea va enregistrer une plus-value substantielle sur un joueur acheté 16 millions de livres en 2023, alors qu’il était encore un jeune talent prometteur en provenance du club brésilien Vasco da Gama. Cette décision purement commerciale laisse un goût amer, mais la somme considérable proposée rendait l’offre difficile à refuser. Si Santos explose à Old Trafford, les Blues le regretteront amèrement. Note : B-

    Pour Manchester United : un dossier qui interpelle. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson (City) et Matheus Fernandes (Tottenham), les Red Devils se sont tournés, dans l’urgence, vers Santos pour éviter de débuter la pré-saison, le 18 juillet, avec seulement Mason Mount comme milieu confirmé, Kobbie Mainoo étant encore au Mondial avec l’Angleterre. Selon certaines sources, les dirigeants mancuniens sont restés « calmes » après l’échec Fernandes, mais Santos n’est pas du même calibre que leurs cibles initiales et débourser 50 millions de livres pour un joueur que Chelsea était prêt à céder paraît excessif. Les Red Devils, qui doivent remplacer Casemiro et pallier la grave blessure de Manuel Ugarte, ont donc surpayé un joueur dont la place de titulaire n’est pas assurée à l’issue du mercato. Reste qu’à 22 ans il possède encore une belle marge de progression. Note : C

    Côté Santos : Écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison passée entre banc et terrain à Chelsea, le milieu de terrain chercherait, d’après plusieurs sources, un « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il disposera de plus de temps de jeu à Old Trafford qu’à Stamford Bridge ; cela dépendra en grande partie des autres recrues de Manchester United, d’autres transferts étant susceptibles de suivre dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos pourrait avoir le sentiment d’avoir besoin d’un nouveau départ, loin du chaos au sein de la direction et des changements incessants sur le banc de Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que Manchester United soit en mesure de lui offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir une place en Ligue des champions, ce qui se traduira inévitablement par davantage de temps de jeu, étant donné que l’ancien employeur de Santos ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En réalité, ce sera au joueur de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)

    Côté Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté ! Après s’être qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière et avoir mis fin à une longue disette en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient réinvesti intelligemment les fonds de ce transfert record, la saison aurait pu prendre une tournure différente. Ils ont préféré dilapider des millions en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré marginal et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon était acté depuis longtemps, mais c’est la vente de Tonali à Tottenham qui a sonné le glas des ambitions locales. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour faire ses valises dans les prochaines semaines, achevant de démanteler l’effectif. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisent leurs investissements sportifs, annonçant d’autres déboires à venir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce transfert à neuf chiffres, qui risque d’être gaspillé. Note : F

    Du côté de Tottenham : Encore un transfert sensationnel. À peine un jour après avoir conclu un accord historique de 85 millions de livres sterling pour Mateus Fernandes, les Spurs ont décidé de battre à nouveau leur record de transfert avec Tonali. On peut se demander s’il s’agit là de signes de désespoir ou de manifestations d’ambition. Peut-être est-ce simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres sterling, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League ces deux dernières saisons, et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari – un pari que les Spurs ont désespérément besoin de voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du moment. Note : B+

    Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer chez lui, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par le prix demandé par Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, l’opération pourrait alors s’avérer bénéfique pour le milieu transalpin à long terme… Note : C+ Mark Doyle

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 millions d’euros)

    Côté Inter : On peut s’interroger sur la décision de l’Inter d’avoir inclus une clause libératoire aussi modeste dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures de proue, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont entravé la saison 2025-2026 de Dumfries. Reste que, dans sa meilleure version, il figure parmi les meilleurs arrières latéraux offensifs du moment ; or, 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling / 23 millions de dollars) représentent une mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu tirer bien plus sur le marché actuel d’un joueur sous contrat pour encore deux ans. Pour être honnête, l’Inter avait sans doute les mains liées : lorsque le Néerlandais a renouvelé son contrat en septembre 2024, il aurait exigé cette clause, fixée à 25 millions d’euros pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant d’être revue à la baisse cette année. Note : C

    Du côté de Madrid : Le Real réalise une nouvelle opération astucieuse, fidèle à sa réputation de chasseur de bonnes affaires malgré les contraintes financières de la Liga. Dumfries vaut au moins le double des 20 millions d’euros déboursés par les Blancos, somme bien inférieure aux 30 millions initialement prévus pour recruter un arrière droit capable de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende Dani Carvajal. Comme son homologue anglais, il reste toutefois davantage un défenseur latéral dont l’apport est plus offensif que défensif, ce qui pourrait créer un déséquilibre exploitable par les adversaires les plus huppés. À 30 ans, il n’incarne pas une solution à long terme, mais pour un tel montant, il constitue une solution provisoire tout à fait valable pour au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, illustre parfaitement la raison pour laquelle le Néerlandais a insisté pour que cette clause libératoire figure dans son contrat. Arrivé en 2021 en provenance du PSV, il a été un fidèle serviteur de l’Inter, contribuant à 55 buts en 207 apparitions comme arrière droit, et aidant les Nerazzurri à remporter la Serie A en 2023-24 et 2025-26, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a sans aucun doute mérité ce qui pourrait bien être son dernier grand transfert, et son faible coût permettra d’alléger quelque peu la pression au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parviendra à évincer Alexander-Arnold de l’équipe, d’autant plus qu’il aurait eu des discussions avec José Mourinho au sujet du rôle qu’il est appelé à jouer. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Du côté de Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera le départ d’Anderson – artisan majeur de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière –, son départ laisse un vide sportif difficile à combler. L’aspect financier, en revanche, ne sera pas un souci. Que le montant réel s’élève à 116 ou à 130 millions de livres (Forest évoque la seconde somme), il s’agit d’une somme colossale pour un joueur acquis 35 millions de livres seulement deux ans plus tôt. Si Anderson va donc manquer sur la pelouse du City Ground, la direction, elle, se satisfera d’avoir réalisé une opération très rentable aux dépens de City. Note : A

    Pour Man City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale – et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, a tout pour l’être. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que ce transfert illustre à merveille la « taxe anglaise ». À 23 ans, Anderson est un très bon joueur qui pourrait, un jour, atteindre le rang de grand joueur, mais il sort de seulement deux saisons convaincantes à Forest et n’a même pas encore goûté à la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il avait continué à représenter l’Écosse au niveau international plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : le bon choix au bon moment. Le joueur a clairement dépassé le niveau de Forest. Il a démontré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais pouvoir le faire à City. Le montant du transfert s’accompagne d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à peiner à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il paraît plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la principale différence entre les deux réside dans le fait que Rodri ne devrait pas lui barrer l’accès à une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola à Manchester City reste incertaine, c’est une occasion en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 juillet : Matheus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 millions de livres sterling)

    Pour West Ham : un transfert colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de la Premier League. Dès que les Hammers ont été relégués, il était évident que des ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de grande classe qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de la part des clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’est donc absolument pas une surprise. Ce qui surprend, c’est que West Ham ait obtenu exactement le montant réclamé pour le Portugais, alors que sa position de négociation semblait défavorable. Pour une fois, la direction des Hammers, souvent critiquée à juste titre, mérite des éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Un nouveau signe que le club ne fait pas les choses à moitié cet été. Après deux exercices catastrophiques, dont le second a failli se conclure par une relégation, les Spurs ont agi vite pour ne plus jamais se retrouver dans cette position. Si le recrutement de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling constituait déjà une déclaration d’intention, ce nouveau coup envoie un signal encore plus fort. Fernandes, 21 ans, est un joueur talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes et dont le profil semble taillé pour s’épanouir au sein d’une équipe plus solide. Roberto De Zerbi le juge parfaitement adapté à son système. Reste que l’opération respire l’urgence, voire le désespoir : après avoir courtisé Sandro Tonali, les Spurs veulent à tout prix refondre un milieu déficient et ont donc accepté de payer le prix fort pour devancer Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit absolument porter ses fruits pour les Spurs – et vite – sous peine de devenir rapidement un nouveau sujet de critique à l’encontre des propriétaires du club. Pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a versé 60 millions d’euros au Benfica pour João Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans ; il doit donc prouver qu’il en est capable. Note : C+

    Pour Fernandes : un choix surprenant. Le milieu était courtisé par des cadors (United, Liverpool, PSG) et a finalement opté pour Tottenham, qui a terminé la saison dernière juste devant West Ham, avec deux points d’avance. Un mouvement latéral en apparence. Néanmoins, les Londoniens devraient être bien plus solides la saison prochaine et Fernandes est précisément le profil de milieu que De Zerbi peut faire exploser. Reste à savoir combien de temps l’Italien restera à Tottenham, aucune des deux parties n’étant réputée pour sa stabilité ; mais le Portugais est certain de débuter, ce qui n’aurait pas été acquis ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (PSV vers le Bayern Munich, 50 millions d’euros)

    Pour le PSV, l’élimination est décevante mais pas surprenante. Saibari a conquis trois titres consécutifs avec le club et son influence s’est accrue saison après saison. Il était donc logique qu’il soit rapidement recruté par l’un des cadors européens. Certains estiment que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde pour fixer son prix, Saibari pouvant encore monter en valeur sous les yeux des recruteurs nord-américains. Reste que le club empoche une belle somme pour un joueur acheté à Genk un peu plus de 5 millions d’euros il y a quatre ans. Les dirigeants, qui ont l’habitude de reconstituer leur effectif sans perdre leur compétitivité nationale, devraient réinvestir judicieusement cette somme. Note : B 

    Pour le Bayern : une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles sous les couleurs du Maroc. À 25 ans, il a marqué lors des trois matchs de poule de son pays en Coupe du monde, avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a révélé le directeur sportif Max Eberl, le Bayern travaillait sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Aucune décision hâtive donc, mais une conviction ancienne : Saïbari possède la technique, l’engagement et la polyvalence nécessaires pour renforcer une ligne d’attaque déjà redoutable. Nous ne voyons aucune raison de douter de cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : l’été de tous les succès. La Coupe du monde ne pouvait pas mieux se dérouler pour lui : ses performances dynamiques avec une équipe marocaine très impressionnante ont séduit le grand public. Il réalise désormais le classique « transfert de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si s’imposer dans un onze alignant Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise et Jamal Musiala s’annonce comme un véritable défi. Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui ; il est actuellement au septième ciel et estime, à juste titre, qu’il peut s’avérer un renfort très utile pour l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux adapté au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1^(er) juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : après avoir finalisé la vente d’Ederson à Manchester United, ce nouveau dossier s’inscrit dans la lignée des opérations financières malines de l’Atalanta. La somme considérable de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling / 62 millions de dollars) versée pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première. Le club aurait en effet décidé il y a quelque temps de tirer profit de cette situation plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient le quatrième transfert le plus onéreux de l’histoire du club. Si l’on peut regretter que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer au sein du club qu’il a rejoint à 10 ans, l’intérêt de formations comme l’Inter et Chelsea a rapidement fait évoluer sa réflexion ; le conserver semblait donc peu réaliste. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que directeur sportif de Chelsea, plutôt qu’en tant qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à ce transfert, et le club a agi rapidement pour conclure un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour devancer l’Inter dans la course à Palestra. On s’attendait largement à ce qu’il rejoigne les vainqueurs du Scudetto ; c’est donc assurément un coup de maître en ce sens. Arrière latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra – désigné Défenseur de l’année en Serie A pour la saison 2025-2026 – devrait s’adapter au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il a les moyens de répondre aux exigences de la Premier League. Toutefois, après avoir déboursé jusqu’à 55 millions d’euros, on ne peut s’empêcher de penser que Chelsea a surpayé : une somme colossale aux standards de la Serie A, qui aurait apparemment éclipsé l’offre de l’Inter, et le joueur, âgé de 21 ans, manque encore d’expérience, n’ayant qu’une seule saison digne de ce nom en première division à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul le joueur peut expliquer son choix de Chelsea plutôt que l’Inter, club de son enfance et de ses premiers pas en centre de formation. Mais l’offre des Blues, proche de 100 000 £ par semaine, dépassait largement la proposition des Nerazzurri, ce qui a sans doute pesé dans la balance. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et semble avoir sauté sur l’occasion de se mesurer à l’élite anglaise. Il sera encouragé par le succès de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que son compatriote Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que de plus en plus de joueurs sont prêts à quitter la Serie A dès le début de leur carrière. Il a sans doute été convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait bien devenir un élément clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 millions d'euros)

    Pour le PSG, c’est un véritable jackpot. Les champions d’Europe vont se frotter les mains en empochant une somme faramineuse pour un joueur de complément qui n’a pas disputé la moindre rencontre de Ligue des champions en tant que titulaire la saison dernière. Rappelons que Ramos était censé résoudre les problèmes offensifs du club, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique ayant trouvé une solution plus efficace en convertissant Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 », ce qui n’est guère flatteur pour le Portugais. Pas plus que le fait qu’il demeure la doublure d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter Ramos cet été, surtout pas au prix absurde de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération éclatante, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur susceptible d’améliorer concrètement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Incroyable, tout simplement incroyable. Mettons les choses au clair d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel au Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG en marquant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour une équipe milanaise qui n’est pas vraiment à flot financièrement. Conséquence : supporters, experts et journalistes transalpins s’échinent à comprendre les coulisses de l’opération. Si ce mouvement pourrait présager le départ prochain de Rafael Leão, la présence de Jorge Mendes a suscité les théories les plus folles, tandis que les bonnes relations entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont également pointées du doigt. Pour l’instant, personne ne sait exactement pourquoi Milan a déboursé une somme record pour Ramos. Rappelons-le : il devrait marquer en Serie A et répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Néanmoins, c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre pas la même garantie en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : l’occasion, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. Son triplé sous le maillot portugais lors de la Coupe du monde 2022 semblait annoncer l’éclosion d’une star. Mais, plutôt que de bâtir l’attaque autour de cet avant-centre prometteur, Roberto Martinez a maintenu sa confiance en Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il n’a pas réussi à mettre suffisamment de pression sur Ronaldo et Martinez. À Paris, le constat est similaire : si le PSG possède un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en fait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert record dans un championnat où de telles sommes sont rares. À lui de jouer, Gonçalo : le moment est venu de prouver sa valeur. Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Une nouvelle opération astucieuse pour Brighton, qui consolide sa réputation de club parmi les plus rentables du circuit en encaissant 52 millions de livres sterling (70 millions de dollars) pour un joueur recruté 2 millions de livres sterling seulement six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant dans leur viseur dans le cadre d’un dossier séparé, après son prêt convaincant à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’un solide vivier de défenseurs centraux, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus raisonnable, autour de 40 M£ (54 M$), semblait envisageable, mais Brighton est réputé pour sa fermeté à la table des négociations et Tottenham a sans doute craint de laisser filer sa cible ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Tottenham s'offre tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut à l'arrière-garde londonienne. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap en rejoignant un club plus ambitieux en milieu de carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes ambitions après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne disputera pas de compétition européenne cette saison. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent se remettre d’une nouvelle saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive solide en attendant de traverser une période de transition post-relégation. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : en apparence, le club a enregistré une plus-value substantielle sur un joueur acquis l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros. Cependant, le club de Pampelune était pénalisé par une clause de rachat de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement aux « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) demeure conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel acte dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz pour succéder à long terme à Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, sentant l’occasion, les Reds ont frappé les premiers et raflé la mise alors que les discussions avec les Tynesiders étaient déjà très avancées. Liverpool considère déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’il s’offre un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut jouer sur les deux ailes ou dans l’axe, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que ce transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final semble avoir appartenu au joueur. Difficile de blâmer Muñoz d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à la Masia puis passé par le Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’implanter durablement et s’imposer comme une star, sous les conseils de son compatriote Iraola. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera à améliorer son rendement global, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Il devrait toutefois bénéficier de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle catastrophique. Dans ce contexte, il eût été incongru que Liverpool cède aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique ponctuée d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations épuisantes, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : Les Merengues devraient donc offrir à Konaté, qu’ils courtisent depuis des mois, le salaire astronomique qu’il réclame. Même s’ils n’auront pas à payer de indemnité de transfert, c’est un pari risqué au vu des performances médiocres du défenseur central lors de la campagne défensive désastreuse de Liverpool. Rappelons que le club madrilène avait déjà gelé son intérêt en novembre dernier, un signe éloquent. Le Français reste un bon défenseur lorsqu’il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real mise donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en empochant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien moindre face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Konaté a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, lui aussi arrivé libre à Madrid, et les galères de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir de leçon. Mais s’il retrouve vite confiance et son meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon essentiel du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr, toutefois. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – sur lesquelles Bernardo s’était d’ailleurs lui-même exprimé –, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré, lors de la course au titre de Premier League la saison dernière, qu’il restait capable de s’imposer dans les matchs les plus importants (sa prestation contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs de l’effectif madrilène, incarnant exactement ce que Mourinho attend de ses joueurs : ce mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis : il va enfin porter les couleurs d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais l’aider à retrouver son trône constitue un défi que le Portugais relèvera avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du Portugais lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modrić – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au crépuscule de sa carrière. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Du côté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un début d’adaptation difficile, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les meilleurs arrière gauches du monde. Cela dit, Chelsea l’avait clairement surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton, à 60 millions de livres (80 millions de dollars), et, puisqu’il aurait manifesté son désir de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu sa valeur baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur l’arrivée attendue de Valentin Barco pour compenser. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato estival par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà investi lourdement sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Álvaro Carreras en provenance de Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de lorgner sur Cucurella, ciblé par leur nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme élevée pour un club habituellement frugal sur le marché des transferts, exige un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien de saisons de haut niveau les « Blancos » pourront-ils réellement tirer de lui ? Il possède en tout cas les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García. Il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, le joueur a réussi son objectif : fuir un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs mondiaux au sommet de sa carrière. Les médias indiquaient son souhait de rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne l’attendait au Bernabéu alors que l’Atlético le suivait aussi. L’opération s’est donc conclue rapidement : Cucurella aurait donné son accord dès la première approche du Real. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner sa présence dans le onze de départ du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a atteint son apogée en tant que meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à chercher à le céder dès le mercato d’hiver, en vain, faute de pouvoir rapatrié Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement révélé à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de jeu se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, mais le côté gauche n’était pas le plus urgent : Ben Davies venait de se blesser, mais Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence étaient disponibles, sans oublier l’arrivée du jeune Brésilien Souza en provenance de Santos. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais le sentiment persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait perdu sa place au profit d’un joueur loin d’être convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient lui promettre. Il a finalement enchaîné les titularisations lors de la seconde partie de saison, arrivant en forme pour la Coupe du monde, mais son départ d’Anfield était acté, Liverpool ne lui ayant jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine écossais. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation en Championship lors de la dernière journée. Néanmoins, Tottenham pourrait s’avérer plus séduisant qu’en janvier, puisque De Zerbi dispose de l’autorité nécessaire pour transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera réellement davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour garder Alexander Isak l’été dernier avant de finalement l’autoriser à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a déposé sa demande de transfert, car les remous provoqués par l’attaquant suédois n’ont en rien aidé Eddie Howe et ses joueurs. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement les fonds récupérés, car le club avait déjà dilapidé la somme perçue pour Isak et attirer des talents de haut niveau s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre. Certes, Gordon a le profil d’un ailier moderne capable de répondre aux attentes de Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus judicieuses existaient ailleurs. Le Barça semble donc avoir retrouvé plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il a admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes concernant le club de sa ville natale, Liverpool, dont il était supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement se diriger vers le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon : l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense pour justifier un transfert à 80 millions d’euros. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein d’étoiles, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison barcelonaise. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à l’éclat de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle