Arsenal espère que Christos Tzolis a tiré les enseignements de son passage cauchemardesque à Norwich, après avoir investi 34 millions de livres sterling dans la star du Club de Bruges. GOAL évalue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Brighton : Une nouvelle opération astucieuse pour Brighton, qui consolide sa réputation de club parmi les plus rentables du circuit en encaissant 52 millions de livres sterling (70 millions de dollars) pour un joueur recruté 2 millions de livres sterling seulement six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant dans leur viseur dans le cadre d’un dossier séparé, après son prêt convaincant à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’un solide vivier de défenseurs centraux, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A
Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus raisonnable, autour de 40 M£ (54 M$), semblait envisageable, mais Brighton est réputé pour sa fermeté à la table des négociations et Tottenham a sans doute craint de laisser filer sa cible ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Tottenham s'offre tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut à l'arrière-garde londonienne. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-
Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap en rejoignant un club plus ambitieux en milieu de carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes ambitions après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne disputera pas de compétition européenne cette saison. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent se remettre d’une nouvelle saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive solide en attendant de traverser une période de transition post-relégation. Note : A
Krishan Davis