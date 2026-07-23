Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Arsenal espère que Christos Tzolis a tiré les enseignements de son passage cauchemardesque à Norwich, après avoir investi 34 millions de livres dans la star du Club de Bruges. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants de l’été 2026

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
FC Barcelone
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Aston Villa
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période tant attendue du mercato. Si la Coupe du monde quadriennale capte évidemment les regards, c’est surtout la perspective des transferts qui anime les conversations. En 2026, le marché des transferts s’annonce d’ores et déjà bouillant, avec des stars prêtes à s’engager dans des clubs prestigieux avant la clôture fixée au 1er septembre.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour tous les acteurs, mais dans bien des cas, au moins l’un des clubs, voire le joueur, se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club de Bruges à Arsenal, 34 millions de livres sterling)

    Du côté de Bruges : même si Tzolis aurait certainement valu davantage s'il avait évolué dans l'un des cinq meilleurs championnats d'Europe, le Club de Bruges se montrera très satisfait de ce transfert, qui constitue un record pour le club, pour un joueur qu'il avait recruté il y a deux ans auprès du Fortuna Düsseldorf pour seulement 6,5 millions d'euros. Les négociations semblent également s'être déroulées sans heurts, Arsenal ayant finalement accepté le montant demandé par les champions de Belgique pour l'ailier. Le club vendeur était en position de force depuis la signature d’un nouveau contrat par l’attaquant il y a un an. Un montant considérable pour un club de Jupiler Pro League, que Bruges entend réinvestir judicieusement après avoir reconquis le titre face à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Les champions de Premier League avaient besoin de renforts sur les ailes après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas à l’issue de la Coupe du monde, et Tzolis répond parfaitement au profil recherché comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison 2025-2026, totalisant le chiffre impressionnant de 51 contributions à des buts (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant ainsi à mener Bruges au titre de champion et aux phases à élimination directe de la Ligue des champions. Reste un risque, certes atténué par le montant du transfert jugé raisonnable au regard du marché ; Tzolis avait en effet peiné lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation. La question est donc de savoir s’il pourra transposer son niveau belge en Angleterre. Les Gunners devront sans doute faire preuve de patience avant de voir le meilleur de ce joueur de 24 ans, mais il devrait au moins constituer une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier revient en Premier League avec un point à prouver après son passage infructueux à Norwich, encouragé par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Düsseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir le niveau élevé qu’il s’est fixé à Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout porte à croire qu’il a les capacités pour réussir. Tzolis n’aurait voulu signer qu’à Arsenal et aurait priorisé les Gunners ; il doit donc être ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

    • Publicité
  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund → FC Barcelone, 29 M€)

    Du côté de Dortmund : C’est sans doute le meilleur résultat qu’ils pouvaient espérer dans ces circonstances. Il ne restait plus qu’un an à Adeyemi sur son contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement un atout assez précieux l’année prochaine. Si son talent dépasse les 22 millions d’euros versés cash par le Barça, il n’est pas inutile de rappeler ses blessures à répétition et son manque de constance au Signal Iduna Park. Le BVB a par ailleurs négocié une clause de revente astucieuse. Note : B

    Pour Barcelone : un recrutement potentiellement malin. Nous avons souvent critiqué le Barça pour ses opérations de transfert – à raison –, mais rendons à César ce qui lui appartient : le coup pourrait s’avérer excellent. Adeyemi n’a pas encore justifié son statut de « futur grand espoir allemand », mais, à 24 ans, il représente une option plus jeune, moins coûteuse et plus rapide que Marcus Rashford. Surtout, Hansi Flick est convaincu de pouvoir tirer le meilleur d’un joueur qu’il a fait débuter en équipe nationale il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : un transfert parfaitement timing. Lorsqu’il a quitté le Red Bull Salzbourg pour Dortmund en mai 2022, il semblait promis à un avenir radieux, mais il n’a jamais confirmé. La saison passée a toutefois montré des signes encourageants. Son arrivée au Camp Nou constitue donc une étape majeure pour l’ailier munichois. L’avantage, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra beaucoup plus d’Anthony Gordon en ce début de saison, ce qui devrait grandement faciliter la tâche d’Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse nécessaires pour devenir un élément essentiel de l’attaque barcelonaise, en pleine refonte cet été. Au final, ce départ semble survenir au meilleur moment pour le natif de Munich, qui ne trouvera pas de meilleure plateforme pour enfin exprimer son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 millions de livres sterling)

    Pour Aston Villa, un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste couronné champion, l’histoire aurait été différente. Pourtant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, six places et treize points au-dessus de Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues ne peuvent même pas rêver de compétition européenne – et pourtant, les tenants du titre de la Ligue Europa se sont révélés totalement impuissants à empêcher leur joyau de rejoindre Stamford Bridge. Sur le plan financier, l’opération est toutefois colossale pour Villa. Recruté il y a deux ans et demi à peine pour 8 millions de livres, Rogers a été cédé pour près de 15 fois ce montant, une somme qui devrait faciliter le recrutement d’un successeur et renforcer l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Reste que les supporters sont amers : ils y voient un nouveau signe des contraintes financières imposées par la Premier League à leurs propriétaires. Note : B+

    Pour Chelsea : Un véritable coup de maître. On s’attendait à ce que Rogers rejoigne le nord de Londres cet été plutôt que l’ouest. Pourtant, malgré des contraintes budgétaires liées à la non-qualification en Ligue des champions, Chelsea a largement devancé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de la Premier League. Comment ? beaucoup s’attendent désormais à ce qu’un membre de la « brigade des bombes » des Blues débarque à Villa Park avant la fin du mercato, et pour un montant largement surévalué. Scénario plus probable : des progrès auraient été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau club à Enzo Fernández, et la vente de l’Argentin, qui souhaite partir, couvrirait presque entièrement le coût du transfert de Rogers. Reste que Chelsea a sans doute surpayé un joueur de 23 ans auteur de seulement deux saisons correctes en Premier League et d’un unique but en 22 sélections avec l’Angleterre. Mais un quatuor offensif Rogers-Palmer-Estevao-Pedro pourrait faire des étincelles sous la houlette de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Bellingham : un rebondissement inattendu – du moins en apparence. On pensait le joueur résolu à rejoindre l’Emirates, où il devait remplacer Leandro Trossard, fraîchement parti, sur le flanc gauche de l’attaque d’Arsenal. Selon les dernières informations, il aurait été séduit par Alonso, qui a manifestement réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, l’aspect financier et la garantie d’un temps de jeu régulier au sein d’une équipe moins bien classée semblent avoir joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. Même si Chelsea reste un club mal géré et en perpétuelle ébullition, ce déménagement pourrait s’avérer judicieux pour Rogers, d’autant qu’il retrouvera en Premier League son ami Palmer, avec qui il a joué chez les jeunes à Manchester. On pourrait donc assister à quelques célébrations « froides » à Stamford Bridge la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 millions de livres sterling)

    Pour Aston Villa, c’est un coup dur. Si la fragilité de Tielemans exaspère souvent à Villa Park, le Belge, quand il est en forme, se révèle indispensable au système d’Unai Emery. Lorsqu’il a été écarté en début d’année en raison d’une blessure à la cheville, l’équipe a connu d’énormes difficultés, ne gagnant qu’un seul de ses sept matchs de Premier League. À son retour dans le onze, Villa a terminé la saison en fanfare : quatrième de Premier League et vainqueur de l’Europa League, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Avec encore deux ans de contrat, le voir partir pour seulement 35 millions de livres est dure à digérer, surtout alors qu’Amadou Onana est à l’arrêt pour une longue période suite à une rupture des ligaments croisés. Note : D

    Pour Manchester United : une très bonne surprise. Rien n’indiquait que Manchester United s’apprêtait à recruter Tielemans jusqu’à ce qu’on apprenne que le transfert était sur le point d’aboutir. Par conséquent, il faut leur reconnaître le mérite d’avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d’âge recherché par Manchester United cet été et il a certainement beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Son arrivée calme toutefois la panique à Old Trafford après l’échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l’Uruguay et l’élimination de United des discussions pour ses principales cibles au milieu, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, en raison de prix jugés trop élevés. Tielemans est un joueur confirmé en Premier League, qui a brillé lors de la Coupe du monde. Il apporte à l’entrejeu mancunien la profondeur, l’expérience, la polyvalence et la qualité nécessaires après le départ de Casemiro l’été dernier. À ce prix, il pourrait bien s’avérer l’une des meilleures affaires du mercato. Note : B+

    Pour Tielemans : l’occasion inespérée de rejoindre un cador. On annonçait depuis des mois son départ vers un grand club, mais après ses 29 ans fêtés en mai, l’opportunité semblait avoir filé pour l’ex-milieu des Foxes. Aston Villa est un grand club à part entière. Cependant, Manchester United se situe incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un événement majeur pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l’occasion de mettre en valeur sa magnifique gamme de passes et sa technique exceptionnelle sur l’une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 millions de livres sterling)

    Du côté de Chelsea : L'été agité de Chelsea se poursuit, le club ayant accepté de céder l'un de ses jeunes talents à un rival direct dans la course au top 4 de la Premier League. Andrey Santos semblait pourtant bien progresser après un prêt fructueux chez le club partenaire de Strasbourg, où il avait intégré l'équipe première. Il a d'ailleurs été régulièrement aligné tout au long de la saison 2025-2026 et a souvent impressionné en remplaçant Enzo Fernández et Moisés Caicedo. Si le départ de Fernández se confirme, le nouvel entraîneur Xabi Alonso disposera de peu d’options au milieu. Âgé de 22 ans, Santos n’a manifestement pas été jugé intouchable : l’offre de Manchester United, d’un montant de 48 millions de livres (64 millions de dollars) plus 2 millions de livres de bonus, pour un milieu encore intermittent, s’est avérée trop alléchante pour être refusée. Le modèle « BlueCo » s’applique : Chelsea va engranger une plus-value substantielle sur un joueur acheté 16 millions de livres en 2023, alors qu’il était encore un jeune talent prometteur en provenance de Vasco da Gama. Cette décision purement commerciale laisse un goût amer, mais la somme considérable proposée rendait l’offre difficile à refuser. Si Santos explose à Old Trafford, les Blues le regretteront amèrement. Note : B-

    Pour Manchester United : un dossier qui interpelle. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson (City) et Matheus Fernandes (Tottenham), les Red Devils se sont tournés, dans l’urgence, vers Santos pour éviter de n’avoir que Mason Mount comme milieu confirmé au coup d’envoi de la pré-saison, le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore au Mondial avec l’Angleterre. Selon certaines sources, les dirigeants mancuniens sont restés « calmes » après l’échec Fernandes, mais Santos n’est pas du même calibre que leurs cibles initiales et débourser 50 millions de livres pour un joueur que Chelsea était prêt à céder paraît excessif. Les Red Devils, qui doivent remplacer Casemiro et pallier la grave blessure de Manuel Ugarte, ont donc surpayé un joueur dont la place de titulaire n’est pas assurée à l’issue du mercato. Reste qu’à 22 ans il possède encore une belle marge de progression. Note : C

    Côté Santos : Écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison passée entre banc et terrain à Chelsea, le milieu de terrain chercherait un « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il disposera de plus de temps de jeu à Old Trafford qu’il n’en a eu à Stamford Bridge ; cela dépendra en grande partie des autres recrues de Manchester United, d’autres transferts devant probablement suivre dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos pourrait avoir le sentiment d’avoir besoin d’un nouveau départ, loin du chaos au sein de la direction et des changements incessants sur le banc de Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que Manchester United soit en mesure de lui offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir une place en Ligue des champions, ce qui se traduira inévitablement par davantage de temps de jeu, étant donné que l’ancien employeur de Santos ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, ce sera au joueur de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)

    Côté Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté ! Après s’être qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière et avoir mis fin à une longue disette en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient investi judicieusement ces millions, alors record britannique, l’histoire aurait pu être différente. Ils ont au contraire dilapidé des sommes considérables en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est révélé marginal et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon était acté depuis longtemps, mais c’est le transfert de Tonali à Tottenham qui a sonné le glas des ambitions locales. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour faire ses valises dans les prochaines semaines, achevant de démanteler l’équipe. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisant leurs investissements sportifs, d’autres déboires sont à prévoir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce transfert à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être gaspillé. Note : F

    Du côté de Tottenham : Encore un transfert sensationnel. À peine un jour après avoir conclu un accord historique de 85 millions de livres sterling pour Mateus Fernandes, les Spurs ont décidé de battre une nouvelle fois leur record de transfert avec Tonali. On peut se demander s’il s’agit là de signes de désespoir ou de manifestations d’ambition. Peut-être est-ce simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres sterling, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League ces deux dernières saisons et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Reste que débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans, qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau, demeure un pari – et les Spurs ont désespérément besoin qu’il soit gagnant. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club dominer ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux les plus convoités du moment. Note : B+

    Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par les exigences financières de Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il est désormais appelé à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, ce choix pourrait alors s’avérer judicieux pour le milieu transalpin. Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 millions d’euros)

    Côté Inter : On peut s’interroger sur la décision de l’Inter d’avoir inclus une clause libératoire aussi modeste dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures de proue, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont entravé la saison 2025-2026 de Dumfries. Reste qu’il figure parmi les meilleurs arrières latéraux offensifs du moment quand il est au top de sa forme ; or, 20 millions d’euros (17 M£ / 23 M$) représentent une bien mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu tirer bien plus sur le marché actuel d’un joueur sous contrat pour encore deux ans. Pour être honnête, l’Inter avait sans doute les mains liées : lorsque le Néerlandais a renouvelé son contrat en septembre 2024, il aurait exigé cette clause, fixée à 25 millions d’euros pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant d’être revue à la baisse cette année. Note : C

    Du côté de Madrid : Le Real réalise une nouvelle opération astucieuse, fidèle à sa réputation de chasseur de bonnes affaires malgré les contraintes financières de la Liga. Dumfries vaut au moins le double des 20 millions d’euros déboursés par les Blancos, somme bien inférieure aux 30 millions initialement prévus pour recruter un arrière droit capable de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende maison, Dani Carvajal. Comme son homologue anglais, il reste toutefois davantage un défenseur latéral dont l’apport est plus perceptible offensivement que défensivement, ce qui pourrait créer un déséquilibre exploitable par les adversaires plus huppés. À 30 ans, il n’incarne certes pas une solution à long terme, mais pour un tel montant, il constitue une solution intérimaire tout à fait valable pour au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, illustre parfaitement la raison pour laquelle le Néerlandais a insisté pour que cette clause libératoire figure dans son contrat. Arrivé en 2021 en provenance du PSV, il a été un fidèle serviteur de l’Inter, contribuant à 55 buts en 207 apparitions comme arrière droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le Scudetto 2023-24 et 2025-26 et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a sans aucun doute mérité ce qui pourrait bien être son dernier grand transfert, et son faible coût lui enlèvera un peu de pression au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à évincer Alexander-Arnold, d’autant plus qu’il aurait déjà échangé avec José Mourinho sur le rôle qu’il est appelé à jouer. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Du côté de Forest, les sentiments sont partagés. Si le club regrettera le départ d’Anderson — artisan majeur de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison passée —, le chèque encaissé atténue la perte. Le Brésilien était le pivot de l’équipe ; tout passait par lui, et le remplacer s’annonce complexe. Reste que l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel du transfert soit de 116 millions de livres ou de 130 millions de livres (Forest avance ce dernier chiffre), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 millions de livres il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au sein de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé un véritable coup de maître aux dépens de City. Note : A

    Pour Man City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale – et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, a tout pour l’être. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que l’opération illustre à merveille la « taxe anglaise » : à 23 ans, Anderson est certes très bon et pourrait devenir grand, mais il n’a pour l’instant qu’une paire de saisons solides à Forest et n’a même pas encore goûté à la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il avait continué à représenter l’Écosse au niveau international plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : le bon choix au bon moment. Le joueur a clairement dépassé le niveau de Forest. Il a démontré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais pouvoir le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à rencontrer des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très grande différence entre leurs situations respectives réside dans le fait qu’il ne semble pas que Rodri se dressera entre Anderson et une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola s’annonce incertaine à Manchester City, c’est donc une chance unique pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux du continent. Note : A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 juillet : Matheus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 millions de livres sterling)

    Pour West Ham : un transfert colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de la Premier League. Dès que les Hammers ont été relégués, il était évident que des ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de grande classe qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de la part des clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’est donc absolument pas une surprise. Ce qui surprend, c’est que West Ham ait obtenu exactement la somme réclamée pour le Portugais, alors que sa position de négociation semblait défavorable. Pour une fois, la direction des Hammers, souvent critiquée à juste titre, mérite des éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Un nouveau signe que le club ne fait pas les choses à moitié cet été. Après deux exercices catastrophiques, dont le second a failli se conclure par une relégation, les Spurs ont agi vite pour ne plus jamais se retrouver dans cette position. Si le recrutement de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling était déjà un message fort, celui-ci élève encore la mise. Fernandes, 21 ans, est un joueur très talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes et dont le profil semble taillé pour s’épanouir dans un club plus solide. Roberto De Zerbi le considère d’ailleurs comme l’homme de base de son système. Reste que l’opération respire l’urgence. Comme l’a révélé leur intérêt pour Sandro Tonali, les Spurs sont prêts à tout pour refondre un milieu de terrain trop juste et ont donc accepté de payer le prix fort pour éloigner Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit absolument porter ses fruits pour les Spurs – et vite – sous peine de devenir rapidement un nouveau sujet de critique à l’encontre des propriétaires du club. Pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a versé 60 millions d’euros au Benfica pour João Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans ; il doit donc vraiment prouver qu’il en est capable. Note : C+

    Pour Fernandes : un choix surprenant a priori. Le milieu portugais était annoncé dans le viseur de Manchester United, Liverpool et du PSG. Il a finalement opté pour les Spurs, qui ont terminé la saison dernière juste devant West Ham, avec deux points d’avance, ce qui ressemble à un simple transfert latéral. Néanmoins, les Londoniens devraient être bien plus solides la saison prochaine et Fernandes est précisément le profil de milieu que De Zerbi peut faire éclore. Reste à savoir combien de temps l’Italien restera à Tottenham, aucune des deux parties n’étant réputée pour sa stabilité ; mais le Portugais est certain de débuter, ce qui n’aurait pas été acquis ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (PSV vers le Bayern Munich, 50 millions d’euros)

    Pour le PSV, l’élimination, si elle est décevante, n’est pas une surprise. Saibari a conquis trois titres consécutifs avec le club et son influence s’est accrue saison après saison. Il était donc logique qu’il soit rapidement recruté par l’un des cadors européens. Certains estiment que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde pour fixer son prix, Saibari pouvant encore monter en valeur sous les yeux des recruteurs nord-américains. Reste que le club empoche une belle somme pour un joueur acheté à Genk un peu plus de 5 millions d’euros il y a quatre ans. Les dirigeants, qui ont l’habitude de reconstituer leur effectif sans perdre leur compétitivité nationale, devraient réinvestir judicieusement cette somme. Note : B 

    Pour le Bayern : une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles sous les couleurs du Maroc. À 25 ans, il a marqué lors des trois matchs de poule de son pays en Coupe du monde, avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a révélé le directeur sportif Max Eberl, le Bayern travaillait sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Aucune décision hâtive donc, mais une conviction ancienne : Saïbari possède la technique, l’engagement et la polyvalence nécessaires pour enrichir une ligne d’attaque déjà redoutable. Nous ne voyons aucune raison de douter de cette analyse. Note : A

    Pour Saibari : l’été de tous les succès. La Coupe du monde ne pouvait pas mieux se dérouler pour lui : ses performances dynamiques avec une équipe marocaine très impressionnante ont séduit le grand public. Il réalise désormais le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si s’imposer dans un onze de départ comptant Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise et Jamal Musiala risque d’être un véritable casse-tête. Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui ; il se trouve actuellement au septième ciel et estime, à juste titre, qu’il peut s’avérer un renfort très utile pour l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux adapté au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : après avoir finalisé la vente d’Ederson à Manchester United, ce nouveau dossier s’inscrit dans la lignée des opérations financières malines de l’Atalanta. La somme considérable de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling / 62 millions de dollars) versée pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première. Le club aurait en effet décidé il y a quelque temps de tirer profit de cette situation plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient le quatrième transfert le plus cher de l’histoire du club. Même si l’on peut regretter que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer au sein du club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, dès que des formations comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, le joueur a changé d’avis et le conserver s’est révélé être une tâche ardue. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que directeur sportif de Chelsea, plutôt qu’en tant qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à ce transfert, et le club a agi rapidement pour conclure un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour devancer l’Inter dans la course à Palestra. On s’attendait largement à ce qu’il rejoigne les vainqueurs du Scudetto ; c’est donc assurément un coup de maître en ce sens. Arrière latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra – désigné Défenseur de l’année en Serie A pour la saison 2025-2026 – devrait s’adapter au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il a les moyens de répondre aux exigences de la Premier League. Toutefois, après avoir déboursé jusqu’à 55 millions d’euros, on ne peut ignorer la sensation de surcoût ; il s’agit d’une somme colossale aux standards de la Serie A, qui aurait apparemment éclipsé l’offre de l’Inter, et le joueur, âgé de 21 ans, manque encore d’expérience, n’ayant qu’une seule saison de haut niveau à son actif. Un pari mesuré. Note : B

    Pour Palestra : Seul le joueur peut expliquer son choix de Chelsea plutôt que l’Inter, club de son enfance et de ses premiers pas en centre de formation. Mais l’offre des Blues, proche de 100 000 £ par semaine, dépassait largement la proposition des Nerazzurri, ce qui a sans doute pesé lourd dans la balance. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et semble avoir sauté sur l’occasion de se mesurer à l’élite anglaise. Il pourra s’appuyer sur l’exemple de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que son compatriote Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, preuve que de plus en plus de jeunes quittent la Serie A dès leurs premiers pas chez les pros. Il a sans doute été convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait bien devenir un élément clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 millions d'euros)

    Pour le PSG, c’est le gros lot. Les champions d’Europe peuvent se frotter les mains : ils ont trouvé un club prêt à débourser une somme faramineuse pour un joueur de banc, qui n’a pas disputé la moindre minute en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que l’attaquant portugais était censé résoudre les problèmes offensifs du club parisien, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique préférant transformer Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 » – un choix peu glorieux pour Ramos. Ce dernier reste même, en sélection, la deuxième option derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter l’attaquant cet été, et encore moins au prix fou de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération majeure, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur susceptible de renforcer réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Incroyable, tout simplement incroyable. Mettons les choses au clair d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel au Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG en marquant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour une équipe milanaise qui n’est pas vraiment à flot financièrement. Conséquence : supporters, experts et journalistes transalpins s’échinent à comprendre les coulisses de l’opération. Si ce mouvement pourrait présager le départ prochain de Rafael Leão, la présence de Jorge Mendes a alimenté les théories du complot, tandis que les bonnes relations entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont également pointées du doigt. Nul ne sait encore pourquoi le club lombard a déboursé une somme record pour l’attaquant. Rappelons-le : il devrait y trouver un buteur efficace, capable de répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Reste que c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et que Ramos n’offre pas la même garantie de production offensive. Note : D+

    Pour Ramos : l’occasion, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. Son triplé sous le maillot portugais lors de la Coupe du monde 2022 semblait annoncer l’éclosion d’une star. Mais, plutôt que de bâtir l’attaque autour de cet avant-centre prometteur, Roberto Martinez a maintenu sa confiance en Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il n’a pas su mettre suffisamment de pression sur Ronaldo ni sur Martinez pour s’imposer. À Paris, le constat est similaire : si le PSG possède un effectif d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en fait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert aussi coûteux, d’autant plus colossal pour un club de Serie A. À lui de jouer, Gonçalo : il est temps de prouver sa valeur… Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Le club anglais réalise une nouvelle opération financière astucieuse, consolidant sa réputation de spécialiste du mercato enencaissant 52 millions de livres (70 millions de dollars) pour un joueur acheté 2 millions de livres six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant dans leur viseur dans le cadre d’un dossier séparé, après son prêt convaincant à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’un solide vivier d’axiaux, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un joueur de ce calibre aurait dû se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a sans doute senti la nécessité d’agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Les Spurs s’offrent tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d’une excellente relance et de qualités de leader qui ont fait défaut au club. L’international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement dans sa carrière. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à Brighton, il franchit un cap au milieu de sa carrière et pourrait voir ce passage comme un tremplin vers de plus grandes échéances après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne dispute pas de compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent se remettre d’une nouvelle saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive solide en attendant de traverser sereinement la période de transition post-relégation. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : en apparence, le club a enregistré une plus-value substantielle sur un joueur acquis l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros. Cependant, le club de Pampelune était pénalisé par une clause de rachat de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 millions de livres sterling / 45 millions de dollars) de sa clause libératoire iront directement aux « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 millions de livres sterling / 17 millions de dollars) demeure substantiel pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel acte dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz comme successeur à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, sentant l’occasion, les Reds ont surgi pour leur ravir la mise, alors que les discussions étaient avancées et que l’offre des Tynesiders aurait été acceptée. Liverpool considère déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’il s’offre un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut jouer sur les deux ailes ou dans l’axe, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs fortement poussé pour que ce transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final lui est revenu, et on ne peut pas lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à la Masia puis passé par le Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’implanter durablement et s’imposer comme une star, sous les conseils de son compatriote Iraola. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera peut-être à améliorer son rendement global, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Il devrait toutefois se voir offrir de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle désastreuse. Dans ce contexte, il eût été incongru que Liverpool cède aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique ponctuée d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations épuisantes, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tous. Note : D

    Pour le Real Madrid : Les Madrilènes devraient donc offrir à Konaté, qu’ils courtisent depuis longtemps, le salaire astronomique qu’il réclame. Même s’il n’y a pas de frais de transfert, c’est un pari risqué au vu des performances médiocres du défenseur central lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que les « Blancos » avaient gelé leur intérêt dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français reste un défenseur solide lorsqu’il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas vraiment une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en empochant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien moindre face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Il a emprunté la même voie que Trent Alexander-Arnold, dont les galères lors de sa première saison à Madrid doivent lui servir de leçon. Si, toutefois, il retrouve vite confiance et meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon essentiel du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – sur lesquelles Bernardo s’était lui-même exprimé à plusieurs reprises –, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a clairement tout changé. « Le Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les plus beaux jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a démontré, lors de la course au titre de Premier League la saison dernière, qu’il restait capable de s’imposer dans les matchs les plus importants (sa prestation contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs madrilènes, incarnant exactement ce que Mourinho attend de son effectif : un mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis. Il va enfin pouvoir porter les couleurs d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais l’aider à retrouver le sommet s’annonce comme un défi taillé pour lui. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du Portugais lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modrić – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au crépuscule de sa carrière. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Du côté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un début d’adaptation difficile, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste. Cela dit, Chelsea l’avait clairement surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et comme il aurait manifesté son envie de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu sa valeur baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea semble convaincu que le jeune Jorrel Hato, épaulé par la future recrue Valentin Barco, pourra assumer la relève. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato estival par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà investi lourdement sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Álvaro Carreras en provenance du Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de lorgner sur Cucurella, ciblé par leur nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme très élevée pour un club qui a généralement fait preuve de prudence sur le marché des transferts ces dernières années, et qui exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien de saisons de haut niveau les Blancos pourront-ils réellement tirer de lui ? Il possède en tout cas les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García ; il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, le joueur a réussi son coup : quitter un Chelsea en perte de repères pour rejoindre l’un des plus grands clubs mondiaux au meilleur moment de sa carrière. Les médias avaient largement rapporté son souhait de rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne l’attendait au Bernabéu alors que l’Atlético Madrid le suivait aussi. L’opération s’est donc conclue rapidement : Cucurella aurait donné son accord dès la première approche du Real. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner sa présence dans le onze de départ du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a atteint son apogée en devenant, à son meilleur niveau, le meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à tenter de le céder dès le mercato d’hiver, en vain, faute de pouvoir rapatrié Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement révélé à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de jeu se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, mais le côté gauche défensif semblait moins prioritaire. Ben Davies était blessé, mais les Spurs pouvaient encore compter sur Destiny Udogie, sur le polyvalent Djed Spence et sur la jeune recrue brésilienne Souza. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais le sentiment persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait perdu sa place au profit d’un joueur loin d’être convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs lui promettaient. Il a finalement enchaîné les titularisations lors de la seconde partie de saison, arrivant en forme pour la Coupe du monde, mais son départ d’Anfield était acté, Liverpool ne lui ayant jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine de l’Écosse. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation en Championship lors de la dernière journée. Néanmoins, Robertson pourrait découvrir que Tottenham est aujourd’hui plus séduisant qu’en janvier, notamment grâce à la capacité de De Zerbi à transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera réellement davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour garder Alexander Isak l’été dernier avant de finalement l’autoriser à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a déposé sa demande de transfert, car les remous provoqués par l’attaquant suédois n’ont pas du tout rendu service à Eddie Howe et à ses joueurs. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent – mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste désormais à réinvestir intelligemment cette somme, car les Magpies ont déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak, et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Son premier geste est donc d’investir 80 millions d’euros sur Gordon, ce qui interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’opération. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre. Certes, Gordon a le profil d’ailier que Flick réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus judicieuses existaient ailleurs. Le Barça semble donc avoir retrouvé plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes le liant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était également supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement en passe de rejoindre le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon : l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense pour justifier un transfert à 80 millions d’euros. Il devra donc s’imposer dans un effectif de stars, et ce ne sera pas une mince affaire. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids mort au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser son opportunité. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à l’éclat de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle