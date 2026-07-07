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Arsenal envisagerait un transfert spectaculaire pour un ancien arrière latéral de Manchester United qui s'est illustré lors de la Coupe du monde, alors que le club redoute le départ de Ben White
Arsenal vise Wan-Bissaka pour renforcer sa défense
Arsenal scrute activement le marché à la recherche de renforts défensifs et aurait inscrit Wan-Bissaka, l'arrière droit de West Ham, sur une liste restreinte de 11 candidats potentiels, selon TEAMTalk. Le joueur de 28 ans, qui s'était auparavant fait un nom à Crystal Palace et à Manchester United, devrait être disponible pour un transfert suite à la récente relégation des Hammers en Championship.
Le latéral, qui vient de disputer une Coupe du monde solide avec la RD Congo – où il a contribué à la qualification de son équipe dans un groupe comprenant le Portugal et la Colombie avant de s’incliner de justesse face à l’Angleterre en seizièmes de finale –,
Mikel Arteta apprécierait tout particulièrement ses qualités exceptionnelles en un contre un. Alors que les Gunners cherchent à renforcer leur arrière-garde, les dirigeants du club estiment que le profil de Wan-Bissaka pourrait compléter celui de Jurrien Timber, en apportant une option défensive spécialisée pour contenir les ailiers les plus dangereux de la Premier League.
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La blessure de Ben White complique l’avenir d’Emirates
Cet intérêt soudain pour Wan-Bissaka survient alors que l’avenir à long terme de White à l’Emirates demeure incertain. Selon plusieurs sources, l’international anglais songerait à quitter le nord de Londres, tandis que plusieurs cadors européens et des formations de Saudi Pro League surveillent de près sa situation. Toutefois, tout éventuel transfert est pour l’instant compliqué par un problème physique majeur.
Cette blessure, survenue à un moment crucial de la saison 2025-2026, a contraint le défenseur à déclarer forfait pour la finale de la Ligue des champions, perdue par Arsenal face au Paris Saint-Germain. Ses problèmes physiques persistants lui ont par ailleurs coûté sa place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde.
Une short-list très fournie atteste des ambitions d’Arsenal
Selon TEAMTalk, le directeur sportif Andrea Berta pilote cette campagne de recrutement. Arsenal a mené un travail de scouting approfondi sur plusieurs profils, des internationaux confirmés aux jeunes talents les plus prometteurs du football européen.
Parmi les profils cités, on retrouve Ezri Konsa (Aston Villa) et Jules Koundé (FC Barcelone). Le club suit également de près Oscar Mingueza (Celta Vigo) et Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). Pour l’avenir, des options plus jeunes telles que Wesley (AS Rome), Vanderson (AS Monaco) et Ivan Fresneda (Sporting CP) restent fermement dans le viseur d’Arteta, qui cherche à bâtir un effectif capable d’imposer une domination durable après le sacre spectaculaire en Premier League la saison dernière.
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La concurrence s'intensifie pour Wan-Bissaka
Arsenal n'est pas seul sur les traces de « The Spider ». En Premier League, Everton et, depuis la Turquie, le prestigieux Fenerbaçe ont déjà manifesté leur intérêt pour le latéral droit. Sa réputation de spécialiste défensif de premier plan en fait une cible de choix pour les clubs à la recherche d'une bonne affaire après la relégation de West Ham.
Aucune décision définitive n’a encore été prise par la direction d’Arsenal, mais le travail en coulisses concernant Wan-Bissaka est minutieux et se poursuit. Alors que les Gunners se préparent à défendre leur titre et cherchent à aller plus loin en Ligue des champions après avoir échoué au dernier obstacle, s’assurer que le poste d’arrière droit est suffisamment bien pourvu est devenu un objectif prioritaire pour Berta et Arteta.
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