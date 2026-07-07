Arsenal envisagerait un transfert spectaculaire pour un ancien arrière latéral de Manchester United qui s'est illustré lors de la Coupe du monde, alors que le club redoute le départ de Ben White

Arsenal scrute activement le marché à la recherche de renforts défensifs et aurait inscrit Wan-Bissaka, l'arrière droit de West Ham, sur une liste restreinte de 11 candidats potentiels, selon TEAMTalk. Le joueur de 28 ans, qui s'était auparavant fait un nom à Crystal Palace et à Manchester United, devrait être disponible pour un transfert suite à la récente relégation des Hammers en Championship.

Le latéral, qui vient de disputer une Coupe du monde solide avec la RD Congo – où il a contribué à la qualification de son équipe dans un groupe comprenant le Portugal et la Colombie avant de s’incliner de justesse face à l’Angleterre en seizièmes de finale –,

Mikel Arteta apprécierait tout particulièrement ses qualités exceptionnelles en un contre un. Alors que les Gunners cherchent à renforcer leur arrière-garde, les dirigeants du club estiment que le profil de Wan-Bissaka pourrait compléter celui de Jurrien Timber, en apportant une option défensive spécialisée pour contenir les ailiers les plus dangereux de la Premier League.







