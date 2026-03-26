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Arsenal envisage une offre de transfert audacieuse pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue actuellement au PSG
Arteta cherche à renforcer son attaque
Selon un article publié par The Independent, le club du nord de Londres aurait identifié Kvaratskhelia comme une cible prioritaire, susceptible d'apporter un renfort de taille à ses options actuelles sur les ailes. Le joueur de 25 ans est en grande forme, ayant notamment inscrit un triplé contre Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Si l'international géorgien apparaît comme une recrue de rêve, Arsenal doit également composer avec les complexités des nouvelles réglementations financières de la Premier League. Pour faciliter un transfert de cette ampleur, le club est prêt à envisager le départ de joueurs expérimentés afin de se conformer aux nouvelles règles relatives au « ratio de coût de l'effectif » et de libérer la place nécessaire pour accueillir de nouvelles stars.
- AFP
La position intransigeante du PSG concernant Kvaratskhelia
Malgré l'intérêt des Gunners, arracher l'ailier au Parc des Princes sera tout sauf simple. Les dirigeants du PSG considèrent l'ancien joueur de Naples comme un joyau de leur projet post-Galacticos sous la houlette de Luis Enrique. Des sources en provenance de la capitale française affirment qu'il est perçu comme un atout pratiquement invendable, surtout depuis qu'il est devenu un pilier de l'équipe après son arrivée en provenance de Naples début 2025.
Il pourrait toutefois y avoir une lueur d'espoir pour les prétendants au titre de Premier League. Selon un article de The Independent, les représentants du joueur seraient ouverts à l'idée d'un transfert et disposés à envisager d'autres options pour son avenir.
Kvaratskhelia est heureux à Paris
Le joueur lui-même s'est récemment déclaré très satisfait de sa vie en France. Lors d'une récente interview, il a évoqué son attachement aux champions d'Europe. « Pour moi, Paris est vraiment extraordinaire. On y trouve tout, et surtout, c'est la ville de l'amour. Quand le PSG m'a contacté, j'ai cru que ma femme était la personne la plus heureuse du monde », a déclaré l'ailier.
« Avant que le PSG ne me contacte, elle disait toujours : "Imagine si un jour on jouait pour le PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas." Je pense que c'est très difficile d'y aller quand il y a de grands joueurs comme [Lionel] Messi, Neymar et [Kylian] Mbappé. J'adore tout ce qui touche à Paris. »
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D'autres objectifs pour un été chargé
Kvaratskhelia n'est pas le seul grand nom à figurer sur la liste d'Arsenal. On sait également qu'Arteta est un grand admirateur de Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid. Toutefois, un transfert de l'Argentin semble peu probable pour l'instant, compte tenu de l'estimation du club espagnol, qui s'élève à au moins 100 millions d'euros (86,5 millions de livres sterling).
Les Gunners se retrouvent donc dans une situation où ils doivent trouver un équilibre entre leurs objectifs de recrutement ambitieux et leur viabilité financière. Reste à voir s'ils parviendront à convaincre le PSG de céder la star géorgienne, mais leur intention d'apporter une étincelle créative de classe mondiale à l'Emirates est claire alors que le club se prépare pour un mercato estival décisif.