Arsenal envisage une offre de transfert audacieuse pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue actuellement au PSG

Selon un article publié par The Independent, le club du nord de Londres aurait identifié Kvaratskhelia comme une cible prioritaire, susceptible d'apporter un renfort de taille à ses options actuelles sur les ailes. Le joueur de 25 ans est en grande forme, ayant notamment inscrit un triplé contre Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Si l'international géorgien apparaît comme une recrue de rêve, Arsenal doit également composer avec les complexités des nouvelles réglementations financières de la Premier League. Pour faciliter un transfert de cette ampleur, le club est prêt à envisager le départ de joueurs expérimentés afin de se conformer aux nouvelles règles relatives au « ratio de coût de l'effectif » et de libérer la place nécessaire pour accueillir de nouvelles stars.