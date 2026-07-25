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Arsenal envisage de formuler une offre pour Vinicius Jr, alors que le feuilleton autour du contrat de l’attaquant du Real Madrid s’éternise
Les Gunners préparent un coup fumant
Selon The Athletic, Arsenal envisagerait un transfert sensationnel pour recruter l’ailier du Real Madrid si la star brésilienne de 26 ans ne parvenait pas à s’entendre sur un nouveau contrat dans la capitale espagnole, lui qui est devenu l’un des attaquants les plus redoutés du football mondial au cours de ses huit saisons passées chez les « Blancos », mais son avenir est désormais incertain alors qu’il entame les douze derniers mois de son contrat actuel, tandis que les Gunners, portés par leur récent succès en Premier League, cherchent des recrues de prestige pour consolider leur place au sommet du football européen.
Si le dossier est encore jugé prématuré, le projet aurait déjà obtenu l’approbation des instances du club londonien. Aucune négociation formelle n’a encore été engagée entre les deux clubs, mais les Gunners se tiennent prêts à passer à l’action si le Real Madrid préfère monnayer son atout plutôt que de le voir partir libre l’été prochain.
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Les négociations contractuelles sont dans l’impasse à Madrid.
À douze mois de l’expiration de son contrat après huit saisons au Real Madrid, Vinicius négocie toujours sa prolongation, sans que l’issue ne soit en vue. Ce blocage place le club dans une position délicate, réticent à laisser filer son attaquant vedette gratuitement, d’autant qu’une importante prime de fidélité est due la saison prochaine. Selon OK Diario, le blocage porte sur la demande du Brésilien, qui réclame un salaire annuel net de 20 millions d’euros, un montant que les « Blancos » hésitent à lui offrir afin de préserver leur structure salariale rigoureuse.
Même si le Real Madrid traverse actuellement un passage à vide sans trophée, Vinicius demeure l’un des joueurs les plus influents depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2018. L’attaquant a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, au terme duquel les « Blancos » ont terminé deuxièmes de la Liga, à huit points de Barcelone, pour la deuxième saison consécutive sans trophée. Il a confirmé son niveau de forme sur la scène internationale cet été, inscrivant quatre buts en cinq sélections avec le Brésil avant que l’équipe de Carlo Ancelotti ne soit éliminée par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Capitaliser sur la réussite en Premier League
L'intérêt d'Arsenal pour Vinicius Jr intervient alors que le club cherche à capitaliser sur ses récents succès. Après avoir enfin remporté le titre de Premier League, Mikel Arteta veut maintenir la dynamique et éviter toute stagnation. L’arrivée d’un joueur du calibre de Vinicius, auteur de 128 buts et 100 passes décisives en 375 matchs avec le Real Madrid, offrirait aux Gunners un atout que peu de clubs possèdent. Son expérience des rencontres à haute pression et de la Ligue des champions correspond exactement aux besoins du club londonien.
Au cours de son passage au Bernabéu, Vinicius s’est constitué un palmarès enviable avec le Real Madrid. Son impressionnant palmarès comprend trois titres de Liga, deux trophées de Ligue des champions et une victoire en Copa del Rey, parmi de nombreuses autres distinctions nationales et internationales.
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Un événement qui pourrait bien changer la donne à Londres
Si ce transfert se concrétise, Vinicius Jr rejoindra une colonie brésilienne de plus en plus importante à l’Emirates Stadium, où il pourrait évoluer aux côtés de Gabriel Magalhães et Gabriel Martinelli. Une telle recrue de premier plan enverrait un signal fort, Arsenal n’ayant pas encore recruté de grand nom lors de ce mercato, contrairement à ses rivaux : Manchester United a attiré Youri Tielemans et Andrey Santos, Manchester City a signé Elliot Anderson, Tottenham a fait venir Sandro Tonali et Mateus Fernandes, tandis que Chelsea a acquis Morgan Rogers.
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