Arsenal envisage de formuler une offre pour Vinicius Jr, alors que le feuilleton autour du contrat de l’attaquant du Real Madrid s’éternise

Selon The Athletic, Arsenal envisagerait un transfert sensationnel pour recruter l’ailier du Real Madrid si la star brésilienne de 26 ans ne parvenait pas à s’entendre sur un nouveau contrat dans la capitale espagnole, lui qui est devenu l’un des attaquants les plus redoutés du football mondial au cours de ses huit saisons passées chez les « Blancos », mais son avenir est désormais incertain alors qu’il entame les douze derniers mois de son contrat actuel, tandis que les Gunners, portés par leur récent succès en Premier League, cherchent des recrues de prestige pour consolider leur place au sommet du football européen.

Si le dossier est encore jugé prématuré, le projet aurait déjà obtenu l’approbation des instances du club londonien. Aucune négociation formelle n’a encore été engagée entre les deux clubs, mais les Gunners se tiennent prêts à passer à l’action si le Real Madrid préfère monnayer son atout plutôt que de le voir partir libre l’été prochain.



