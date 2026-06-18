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Arsenal envisage de formuler une offre pour Bradley Barcola, alors que l’ailier du PSG envisage un départ cet été
Arsenal renforce son intérêt pour Barcola
Selon The Independent, Arsenal étudie actuellement les modalités d’un éventuel recrutement de Barcola et pourrait transmettre une offre lors du mercato estival. Mikel Arteta cherche à renforcer l’efficacité et la profondeur de son attaque, et l’attaquant du PSG est perçu comme un élément capable d’élever le niveau du onze gunner.
Les Gunners sont actuellement en pole position pour recruter ce joueur de 23 ans, mais ils ne sont pas les seuls sur le coup : Liverpool, qui remodèle son attaque sous les ordres d’Andoni Iraola, le suit aussi de près.
L’avenir du joueur au PSG demeure incertain malgré ses performances convaincantes en club et en sélection. Selon certaines sources, l’ailier souhaiterait découvrir la Premier League et serait ouvert à un nouveau défi hors de France.
- AFP
L’avenir de Barcola reste incertain
Selon nos informations, Barcola envisagerait de plus en plus de quitter le PSG cet été. Son absence du onze de départ lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal aurait pesé dans sa réflexion. Évalué à environ 60 millions de livres sterling par le club champion de Ligue 1, le joueur pourrait changer d’air, la perspective d’un transfert gagnant en crédibilité jour après jour.
Les champions de France souhaitent conserver l’ailier, mais ils se tiennent prêts à réajuster leur effectif si la situation évolue durant le mercato.
Les projets de transfert pourraient avoir des répercussions sur les deux clubs.
Le recrutement de Barcola renforcerait considérablement les options d’Arsenal sur le flanc gauche. L’international français viendrait concurrencer Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, alors qu’Arteta cherche à constituer un effectif plus compétitif en vue de la nouvelle saison.
Le club londonien suit toujours de près Morgan Rogers, la pépite d’Aston Villa, et pourrait tenter de recruter les deux hommes lors du même mercato.
Le PSG surveille parallèlement plusieurs cibles offensives, dont l’attaquant de l’Atlético de Madrid Julián Álvarez et Rogers. Ce chevauchement des stratégies de recrutement pourrait créer une situation complexe sur le marché des transferts entre les clubs concernés.
- AFP
Une décision devrait être prise après la Coupe du monde.
La cote de Barcola continue de grimper après ses récentes performances sous le maillot bleu, notamment son but lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal en Coupe du monde. Ses prestations sur la scène internationale pourraient encore renforcer l’intérêt autour de son profil. Toute décision définitive concernant son avenir devrait toutefois attendre la fin de la campagne des Bleus dans la compétition.