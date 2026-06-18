Selon The Independent, Arsenal étudie actuellement les modalités d’un éventuel recrutement de Barcola et pourrait transmettre une offre lors du mercato estival. Mikel Arteta cherche à renforcer l’efficacité et la profondeur de son attaque, et l’attaquant du PSG est perçu comme un élément capable d’élever le niveau du onze gunner.

Les Gunners sont actuellement en pole position pour recruter ce joueur de 23 ans, mais ils ne sont pas les seuls sur le coup : Liverpool, qui remodèle son attaque sous les ordres d’Andoni Iraola, le suit aussi de près.

L’avenir du joueur au PSG demeure incertain malgré ses performances convaincantes en club et en sélection. Selon certaines sources, l’ailier souhaiterait découvrir la Premier League et serait ouvert à un nouveau défi hors de France.







