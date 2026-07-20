Arsenal s'est lancé dans la course pour recruter Diomande, Mikel Arteta cherchant à redéfinir ses options offensives suite à un rebondissement spectaculaire sur le marché des transferts. L'expert en transferts Fabrizio Romano a déclaré sur sa chaîne YouTube que le club du nord de Londres avait effectué une première prise de contact concernant l'international ivoirien, devenu l'un des jeunes joueurs les plus convoités du football européen après une saison exceptionnelle en Bundesliga.

Toutefois, tout transfert de ce joueur de 19 ans nécessitera un investissement financier considérable, Leipzig exigeant, selon certaines sources, une somme de l'ordre de 120 millions d'euros (102 millions de livres sterling) pour se séparer de son joyau. « Ces derniers jours, Arsenal a pris contact avec les agents de Yan Diomande, du RB Leipzig, afin de déterminer s'il était encore possible de conclure un accord », a déclaré Romano.