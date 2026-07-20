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Arsenal entre dans la course pour recruter un joueur courtisé par Liverpool et le PSG, estimé à 102 millions de livres sterling, après avoir vu Morgan Rogers rejoindre Chelsea lors d’un transfert record de 117 millions de livres sterling
Les Gunners se tournent vers Diomande, la star de Leipzig
Arsenal s'est lancé dans la course pour recruter Diomande, Mikel Arteta cherchant à redéfinir ses options offensives suite à un rebondissement spectaculaire sur le marché des transferts. L'expert en transferts Fabrizio Romano a déclaré sur sa chaîne YouTube que le club du nord de Londres avait effectué une première prise de contact concernant l'international ivoirien, devenu l'un des jeunes joueurs les plus convoités du football européen après une saison exceptionnelle en Bundesliga.
Toutefois, tout transfert de ce joueur de 19 ans nécessitera un investissement financier considérable, Leipzig exigeant, selon certaines sources, une somme de l'ordre de 120 millions d'euros (102 millions de livres sterling) pour se séparer de son joyau. « Ces derniers jours, Arsenal a pris contact avec les agents de Yan Diomande, du RB Leipzig, afin de déterminer s'il était encore possible de conclure un accord », a déclaré Romano.
- Ben STANSALL / AFP
Chelsea s'impose face aux Gunners et recrute Rogers
Arsenal avait fait de Rogers, 23 ans, sa priorité offensive lors de ce mercato. Mais dans un retournement de situation, Chelsea a surpris en concluant un accord colossal de 117 millions de livres avec Aston Villa pour recruter le joueur et contrarier les plans des Gunners.
Romano a souligné l’impact de ce transfert en déclarant : « Il faut désormais être très attentif à Arsenal, car la perte de Morgan Rogers est un coup dur. C’est la réalité : c’est le joueur qu’ils voulaient, leur cible numéro un, et ils mettaient donc tout en œuvre pour conclure l’affaire.
« Son arrivée à Chelsea est une grande surprise ; cela aura des répercussions sur le marché, pour Arsenal, c’est certain. C’est un choc énorme, ils ne s’attendaient pas à ce que cela arrive. »
En concurrence avec Liverpool et le PSG pour la star de Leipzig
Arsenal n'a pas la tâche facile dans le dossier Diomande : Liverpool et le Paris Saint-Germain suivent l'ailier depuis plusieurs mois. À ce stade, le PSG semble avoir une longueur d'avance dans les négociations, tandis que Liverpool demeure une menace, ayant coché le nom de Diomande pour renouveler son attaque vieillissante.
Selon Romano, la situation est claire : « N’oubliez pas que Diomande a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Paris Saint-Germain, et que le club parisien négocie actuellement avec Leipzig. Arsenal a tout de même effectué quelques appels pour se renseigner sur le dossier. »
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Les solutions de remplacement et le dossier Alvarez
Si l’attention se concentre beaucoup sur Diomande, il n’est pas la seule cible prestigieuse surveillée par Arsenal. Le club londonien guette aussi toute éventuelle rupture entre Julian Alvarez et l’Atlético Madrid. La situation est toutefois compliquée par l’intérêt de Barcelone, même si l’Atlético hésite à vendre à un rival national.
« Il y a aussi autre chose, c’est une autre histoire, mais Arsenal suit de près la situation de Julian Alvarez et du FC Barcelone. Les relations sont très tendues entre Barcelone et l’Atlético de Madrid ; évidemment, si Julian Alvarez ne peut pas rejoindre Barcelone parce que l’Atlético refuse de le vendre à ce club… », a expliqué Romano.
« L’Atlético affirme ne pas vouloir céder le joueur, mais si les relations entre Julian et le club venaient à se détériorer et qu’il fallait le vendre en août, Arsenal resterait à l’affût. »
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