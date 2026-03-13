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Arsenal entame des négociations avec l'un de ses milieux de terrain clés en vue d'un nouveau contrat, alors que les Gunners poursuivent leurs efforts pour s'attacher les services de leurs plus grandes stars
Une augmentation de salaire importante se profile
Selon certaines informations, son contrat actuel s'élèverait à environ 240 000 livres sterling par semaine, mais les nouvelles conditions devraient le rapprocher des joueurs les mieux payés du club, d'après la BBC. Pour replacer les choses dans leur contexte, son coéquipier Bukayo Saka a récemment signé un contrat de quatre ans et demi d'une valeur minimale de 300 000 £ par semaine, établissant ainsi une référence pour les meilleurs joueurs du club, qui cherche à maintenir une masse salariale compétitive tout en récompensant l'excellence.
Les discussions entre le club et les représentants du joueur en seraient encore à un stade précoce, et il n'y a pour l'instant pas de calendrier précis pour une annonce officielle. Cependant, l'intention des Londoniens du nord est claire : ils veulent éviter toute incertitude concernant leurs atouts clés.
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Assurer l'avenir à long terme de Rice
Bien que l'international anglais ait encore deux ans à courir sur son contrat actuel, auxquels s'ajoute une option du club pour 12 mois supplémentaires, la direction de l'Emirates est déterminée à faire en sorte qu'il passe ses meilleures années dans le nord de Londres.
Rice a déjà disputé 102 matches de Premier League avec les Gunners et est devenu un pilier incontournable de l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel, avec 72 sélections à son actif à ce jour. Son influence sur et en dehors du terrain a fait de ce renouvellement une priorité pour le directeur sportif Andrea Berta et le reste de la direction d'Arsenal.
Bâtir une dynastie
La décision d'Arsenal de s'attacher les services de Rice constitue la pierre angulaire d'une stratégie plus large visant à bâtir une nouvelle dynastie à l'image des « Invincibles ». En prolongeant de manière proactive les contrats de stars telles que Saka, William Saliba et Gabriel, ainsi que ceux de jeunes talents prometteurs comme Max Dowman, le club s'est doté d'une base solide qui lui permet actuellement de mener la Premier League avec sept points d'avance.
Cet engagement à long terme de l'effectif principal a apporté le moral et la constance nécessaires pour disputer le titre à Manchester City.
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Le nouveau noyau dur d'Arsenal
Sur le plan tactique, sous la houlette d’Arteta, Rice est passé du statut de pilier défensif à celui d’un milieu de terrain dynamique, capable de couvrir tout le terrain. Sa capacité à dicter le rythme et à déjouer les actions adverses a été le moteur du style de jeu dominant d’Arsenal cette saison. En s’assurant les services d’un talent de classe mondiale comme Rice, Arsenal envoie un message de défi à l’élite européenne : l’Emirates Stadium est désormais une destination finale pour les meilleurs joueurs du monde, et non plus un simple tremplin.
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