Arsenal entame des négociations avec l'un de ses milieux de terrain clés en vue d'un nouveau contrat, alors que les Gunners poursuivent leurs efforts pour s'attacher les services de leurs plus grandes stars

Selon certaines informations, son contrat actuel s'élèverait à environ 240 000 livres sterling par semaine, mais les nouvelles conditions devraient le rapprocher des joueurs les mieux payés du club, d'après la BBC. Pour replacer les choses dans leur contexte, son coéquipier Bukayo Saka a récemment signé un contrat de quatre ans et demi d'une valeur minimale de 300 000 £ par semaine, établissant ainsi une référence pour les meilleurs joueurs du club, qui cherche à maintenir une masse salariale compétitive tout en récompensant l'excellence.

Les discussions entre le club et les représentants du joueur en seraient encore à un stade précoce, et il n'y a pour l'instant pas de calendrier précis pour une annonce officielle. Cependant, l'intention des Londoniens du nord est claire : ils veulent éviter toute incertitude concernant leurs atouts clés.