Arsenal égale son propre record en Premier League avec NEUF matchs encore à jouer dans la saison 2025-26 après sa dernière démonstration de maîtrise sur coups de pied arrêtés contre Chelsea

La supériorité d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés s'est manifestée dès le début du match. À la 21e minute, Saliba a pris le dessus sur la défense de Chelsea pour marquer de la tête sur un corner parfaitement tiré. Chelsea a réagi juste avant la pause, lorsque le défenseur d'Arsenal Piero Hincapié a involontairement dévié un corner de Chelsea dans ses propres filets, permettant aux visiteurs d'égaliser.

Cependant, Arsenal a repris le contrôle à la 66e minute lorsque Timber a repris un autre corner précis pour redonner l'avantage à son équipe. La tâche de Chelsea est devenue encore plus difficile à la 70e minute lorsque Pedro Neto a reçu un deuxième carton jaune, réduisant les visiteurs à dix.