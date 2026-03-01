AFP
Arsenal égale son propre record en Premier League avec NEUF matchs encore à jouer dans la saison 2025-26 après sa dernière démonstration de maîtrise sur coups de pied arrêtés contre Chelsea
Les rois du corner frappent à nouveau
L'efficacité exceptionnelle d'Arsenal sur les corners continue de redéfinir son identité offensive cette saison. Les Gunners ont désormais marqué 16 buts sur corner en Premier League après avoir inscrit deux buts sur coups de pied arrêtés contre Chelsea, un rendement remarquable qui souligne leur domination dans les situations de balles arrêtées. Leur dernier doublé sur corner leur a non seulement permis d'obtenir un résultat crucial, mais a également permis à Arsenal d'égaler un record historique de la Premier League, alors qu'il reste encore neuf matchs à disputer dans la saison 2025-26.
Opta confirme une étape historique
Selon les statistiques d'Opta, les 16 buts marqués par Arsenal sur corner cette saison égalent le record détenu par plusieurs équipes en une seule saison de Premier League. C'est le même total atteint par Oldham Athletic en 1992-93, West Bromwich Albion en 2016-17 et Arsenal lui-même en 2023-24. Avec neuf matchs de championnat encore à disputer, les Gunners sont désormais sur le point d'établir un nouveau record absolu, preuve supplémentaire que leur maîtrise des coups de pied arrêtés est devenue une arme décisive dans leur quête du titre.
Saliba et Timber rentrent chez eux
La supériorité d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés s'est manifestée dès le début du match. À la 21e minute, Saliba a pris le dessus sur la défense de Chelsea pour marquer de la tête sur un corner parfaitement tiré. Chelsea a réagi juste avant la pause, lorsque le défenseur d'Arsenal Piero Hincapié a involontairement dévié un corner de Chelsea dans ses propres filets, permettant aux visiteurs d'égaliser.
Cependant, Arsenal a repris le contrôle à la 66e minute lorsque Timber a repris un autre corner précis pour redonner l'avantage à son équipe. La tâche de Chelsea est devenue encore plus difficile à la 70e minute lorsque Pedro Neto a reçu un deuxième carton jaune, réduisant les visiteurs à dix.
Et ensuite ?
Chaque point étant crucial dans cette fin de saison, les Gunners ont livré une nouvelle performance impressionnante devant leurs supporters. L'équipe d'Arteta espère faire un pas de plus vers le premier titre de champion du club depuis 2003-04 lorsqu'elle se rendra à Brighton mercredi soir, tandis que Manchester City accueillera Nottingham Forest le même jour.
