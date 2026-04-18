Arsenal écarté : Carlo Ancelotti désigne son favori pour remporter la Ligue des champions

L'Arsenal de Mikel Arteta s'est qualifié pour les demi-finales après un match nul et vierge très discipliné face au Sporting CP, ce qui lui vaut d'affronter l'Atlético de Madrid. L'équipe de Diego Simeone a atteint ce stade après avoir éliminé Barcelone sur un score cumulé de 3-2. Alors que les Gunners sont considérés par de nombreux bookmakers comme l'un des deux grands favoris pour remporter le trophée, Ancelotti reste sceptique quant à la capacité de l'équipe du nord de Londres à aller jusqu'au bout.

L’expérimenté technicien a souligné que le tableau actuel de la compétition montre que plusieurs grands noms du football provincial sont en difficulté. S’exprimant dans Il Giornale au sujet de l’édition 2023–2024, il a déclaré : « La Ligue des champions est un tournoi ouvert qui laisse de grandes équipes comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester City sur la touche, mais c’est toujours une épreuve où l’on peut progresser. »