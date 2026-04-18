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Arsenal écarté : Carlo Ancelotti désigne son favori pour remporter la Ligue des champions
Arsenal écarté malgré sa qualification pour les demi-finales
L'Arsenal de Mikel Arteta s'est qualifié pour les demi-finales après un match nul et vierge très discipliné face au Sporting CP, ce qui lui vaut d'affronter l'Atlético de Madrid. L'équipe de Diego Simeone a atteint ce stade après avoir éliminé Barcelone sur un score cumulé de 3-2. Alors que les Gunners sont considérés par de nombreux bookmakers comme l'un des deux grands favoris pour remporter le trophée, Ancelotti reste sceptique quant à la capacité de l'équipe du nord de Londres à aller jusqu'au bout.
L’expérimenté technicien a souligné que le tableau actuel de la compétition montre que plusieurs grands noms du football provincial sont en difficulté. S’exprimant dans Il Giornale au sujet de l’édition 2023–2024, il a déclaré : « La Ligue des champions est un tournoi ouvert qui laisse de grandes équipes comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester City sur la touche, mais c’est toujours une épreuve où l’on peut progresser. »
- AFP
Le PSG est donné favori pour conquérir la gloire européenne.
Ancelotti mise sur le Paris Saint-Germain pour conserver son titre en Ligue des champions. Le club parisien s’est qualifié pour les demi-finales après avoir dominé Liverpool, s’imposant 4-0 sur l’ensemble des deux matchs grâce à une prestation très professionnelle à Anfield. Il affrontera désormais le Bayern Munich lors d’une demi-finale très attendue, après que le géant de la Bundesliga ait battu de justesse le Real Madrid au terme d’un match haletant qui a vu sept buts marqués. Malgré un départ laborieux dans la compétition, l’équipe de Luis Enrique a retrouvé son rythme au meilleur moment. Ancelotti a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que le trophée demeure au Parc des Princes, malgré la menace représentée par les autres cadors encore en lice. « Je vois le Paris Saint-Germain l’emporter », a-t-il déclaré, interrogé sur son favori.
Ancelotti pointe des lacunes défensives
Dans son analyse des récents quarts de finale, Ancelotti constate un net recul de la solidité défensive chez l’élite européenne. « J’ai assisté à des matchs riches en buts ; Atlético Madrid-Barcelone et Bayern-Real Madrid ont offert des moments palpitants aux supporters », explique l’entraîneur. « Mais trop de buts signifient aussi trop d’erreurs, de la part des gardiens et des défenseurs. Le pressing haut et le marquage individuel génèrent des risques constants, et le score peut basculer à tout moment. La construction du jeu depuis l’arrière doit donc être parfaite, car la moindre perte de concentration se paie immédiatement. »
- AFP
Une portée mondiale pour cette icône transalpine
Tout en surveillant de près le football européen de clubs, la priorité immédiate d’Ancelotti va à l’équipe nationale brésilienne, qui se prépare pour la Coupe du monde 2026. Lors de ses derniers préparatifs, il a pris le temps d’analyser le paysage international et a désigné la France comme la référence en matière d’excellence mondiale. Il estime que les Bleus ont mis en place un système qui produit systématiquement l’équipe la plus redoutable au monde.
« Il existe une école française qui a réuni les meilleurs joueurs, répartis dans divers clubs européens, mais qui, ensemble, forment une équipe nationale qui est aujourd’hui la meilleure au monde », a déclaré Ancelotti.