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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Arsenal doit espérer que Christos Tzolis a tiré les leçons de son cauchemar à Norwich après avoir investi 34 millions de livres sterling sur la star du Club Bruges : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
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K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
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E. Anderson
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Pour certains supporters de football, l'été est la période du calendrier qu'ils attendent le plus, et ce n'est pas seulement parce qu'elle est rythmée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu'une chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d'or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme transaction, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous attribuerons une note à chaque transfert bouclé au moment où il se concrétise, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les grands perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné le rôle si important qu’il a joué, d’abord pour qualifier le club pour la Ligue Europa, puis pour l’emmener jusqu’en demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’appui de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£ (Forest affirme que c’est le second), cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a vraiment fait une excellente affaire face à City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, au minimum, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or va quitter l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même si ce n’est pas le cas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson, en revanche, a le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement taillé pour le milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un très grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. City n’aurait tout simplement jamais eu à payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé le cadre de Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir la chance de le faire à City. Le montant du transfert va entraîner une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

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  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. À ce stade, le montant reste incertain, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira forcément, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho lors de son passage à Chelsea, ce mouvement a de quoi faire retentir des signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la force motrice de la poursuite du joueur, car il souhaitait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, étant donné que Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent si remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que Villa sera malgré tout obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans le sens où il est clairement conçu pour maximiser les profits liés aux opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait de façon permanente cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera forcément déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la recrue. Garnacho se méfiera aussi certainement du sort d’Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très accessible ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Toutefois, il a été mis au placard par Emery et n’a que rarement figuré dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra faire ses preuves. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une recette record pour le club concernant un joueur recruté pour seulement 6,5 M€ il y a deux ans en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, cumulant l’impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à remporter le titre et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr une part de risque dans ce transfert, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis a connu de grandes difficultés lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que Norwich était condamné à la relégation, ce qui laisse planer des interrogations sur sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il s’est fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais les signes indiquent qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis n’aurait voulu rejoindre qu’Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi de voir ce transfert se concrétiser. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité durant ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement très malin. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui comme la prochaine grande promesse de l’Allemagne, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts internationaux il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a eu sans aucun doute des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon au début de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque de Barcelone profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne trouvera pas meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, tandis que Chelsea n’a aucune compétition européenne à disputer, et pourtant les vainqueurs de la Ligue Europa ont été totalement impuissants à empêcher leur joueur le plus précieux de partir pour Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers à Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a coiffé Arsenal au poteau pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » de Chelsea débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées ont été réalisées en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez, et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a derrière lui que deux saisons correctes en Premier League, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et la garantie d’un temps de jeu dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le surprenant transfert de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club très mal géré et en perpétuel changement, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier dans les équipes de jeunes de Manchester, Palmer. En effet, nous pourrions voir quelques célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à enchaîner les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté à cause d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en boulet de canon en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que le transfert était proche d'être conclu. En conséquence, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup joué, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de conclure des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a rappelé toute sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur, une expérience, une polyvalence et une qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait vraiment plus devoir arriver pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un immense pas en avant pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion de mettre en valeur sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en impressionnant souvent lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action : Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en tant que jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais le montant substantiel proposé signifiait sans doute que l’offre était trop belle pour être refusée. Cependant, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec tendresse. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laissent tout de même un peu perplexe pour toutes les parties. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos pour éviter un scénario où Mason Mount serait son seul milieu axial senior reconnu au début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est toujours à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts au milieu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore plusieurs paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été laissé hors de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné le bon et le moins bon dans l’équipe de Chelsea, Santos quitte les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première », selon les informations rapportées. Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’il n’en a eues à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues que United fera, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son employeur bientôt ancien ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, ce sera au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une figure clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en surprenant Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain adossé au Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être encore pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniqués comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, parmi toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le dernier clou dans le cercueil, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions se profilent, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. Reste à savoir s'il s'agit de signes de désespoir ou de démonstrations d'ambition. Peut-être est-ce simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne commanderait-il pas une somme similaire ?! L'international italien s'est incontestablement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble encore plus susceptible de s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les supporters ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils viennent désormais de voir leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour satisfaire le souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a été, de manière compréhensible, refroidie par le prix réclamé par Newcastle. En conséquence, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali à long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont entravé la saison 2025-2026 de Dumfries. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs latéraux offensifs en activité lorsqu’il est à son meilleur niveau, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une opération assez médiocre pour l’Inter, qui aurait pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, cela dit ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très judicieuse pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme payée par le Real Madrid, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le club madrilène aurait, selon certaines informations, réservés pour un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans son travail défensif, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une option d’attente convenable pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu allégée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité colossale qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, la direction du club, à juste titre très critiquée, mérite de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Spurs a rapidement agi pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si débourser 52 M£ pour Jan Paul van Hecke constituait déjà une déclaration d’intention, on passe ici à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans une variété de rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfaitement adapté à son style de jeu. Cependant, il y a une indéniable impression de précipitation dans cette opération. Spurs, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton avec lequel frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est très loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il se retrouve finalement à Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre cap. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant au temps que l’Italien restera réellement à Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes va entrer directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir durant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des meilleures équipes d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est aussi probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire contre les Pays-Bas en seizièmes de finale. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été confirmé, il s'agissait d'un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis quelque temps. Il ne s'agissait pas d'un mouvement réactionnaire pour un joueur sorti de nulle part et se faisant un nom lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne d'attaque déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a réalisé le transfert de rêve classique vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir être un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble incontestablement mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau coup très malin de l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches en équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, surpassant apparemment largement l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations publiées (près de 100 000 £ par semaine), valait plus du double de ce que les Nerazzurri avaient proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait être destiné à devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur payer une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas démarré le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé la très grande majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Mais avec une seule opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Stupéfiant, tout simplement stupéfiant. Écartons tout de suite une chose : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’est pas vraiment dans une situation financière florissante. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’activent actuellement pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement provoqué de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, cependant, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait apporter tout ce que Ruben Amorim veut de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui ressemble à la même garantie en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel remplaçant de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un joker correct. Surtout, il a désormais la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup très malin de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus avantageuse que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le prospect de Spurs Luka Vuskovic dans le viseur dans le cadre d’un transfert séparé après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Spurs s’est laissé convaincre de payer trop cher le défenseur central après l’émergence de ces informations selon lesquelles Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter quelque chose autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur très coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, auraient été intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait en faire autant. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de relance et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait comprendre qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Vraisemblablement, ni Chelsea ni Liverpool n’ont concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune forme de football européen. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Spurs, il n’y a vraiment que de la marge de progression après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et un duo avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait forcément être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste important pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz paraissait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a été appelé dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait que le club n’avait aucune marge de manoeuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, est intervenu pour détourner l’opération malgré des discussions déjà très avancées et une offre des Magpies qui aurait déjà été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de signer un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bienvenues après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant visiblement poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que la décision entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et ce sera déjà son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia à Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer durablement comme une star dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool serait toujours attendu sur le dossier du très coté ailier du RB Leipzig Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait tout de même lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme en premier lieu. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti gratuitement après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été carrément bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes traînaient depuis des mois et des mois pour n’aboutir à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a, au moins, déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste un énorme gâchis pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque compte tenu du niveau très faible affiché par le défenseur central pendant toute la poussive défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur lorsqu’il est dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club : David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert donne l’impression de pouvoir très vite mal tourner compte tenu de l’examen permanent autour du Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui est en passe d’obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses repères comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont parasité sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Toutefois, s’il peut retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il a l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, ce qui est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif à la fois incroyablement travailleur et inventif, qui a été absolument essentiel dans la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se dessinait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est bien le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était même lui-même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo de la piste barcelonaise pour l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, si ce n’est plus, Silva est annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de rester une année de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, il n’y avait aucun moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’opportunité d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, ayant été dépossédé du sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place au sommet est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’à ses débuts, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, en ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Donc, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo possède l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusque dans la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu un élément défensif clé pour le club londonien depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, et le voir partir en enregistrant une perte est donc assez déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait manifesté en coulisses son intention de partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience est privé de l’une de ses têtes les plus aguerries, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : On dirait que, quoi que dise Jose Mourinho, cela se fait, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement anticipée avec une signature choc. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche pas plus tard que l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser une grosse somme pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du mercato ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant combien d’années supplémentaires de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement compter sur lui ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, si bien qu’un départ semble forcément devoir intervenir. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète à l’apogée de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur souhaitait revenir en Espagne, s’étant désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real Madrid s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de bonnes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important déboursé, il devra être performant immédiatement, sous peine de voir les supporters du Bernabeu, réputés pour leur impatience, se retourner contre lui, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, lui qui a été un élément clé de l'ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a pris les devants pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson pendant le mercato d'hiver s'il avait été possible de rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c'est que Kerkez ne s'est toujours pas complètement adapté à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident au cours de la difficile campagne 2025-2026 de Liverpool que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, en plus de celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désordre, et il peut certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre avec retard est un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas des performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement débuté plus de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui fait qu'il est dans une forme correcte avant de prendre la direction de l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé de prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d'autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cependant, Robertson pourrait en réalité considérer Tottenham comme une option plus attrayante maintenant qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finalement le laisser rejoindre Liverpool avec retard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant le perturbateur suédois n’a rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser sans compter sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc cela n’augure rien de bon que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre chez lui, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément s’avérer un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui jetterait un éclairage plus favorable sur le prix, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du type de rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il percevra un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis quelque temps. Il a lui-même reconnu que les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi enfant, lui avaient tourné la tête, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi pour Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il restera malgré tout soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives pour sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer de coéquipier d’Anthony Elanga à partenaire de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle