Arsenal doit espérer que Christos Tzolis a tiré les leçons de son cauchemar à Norwich après avoir investi 34 M£ sur la star du Club Bruges : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a obtenu pour Isak, et attirer les meilleurs talents ne sera pas plus facile cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser sans compter sur les joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc ce n’est pas bon signe que son premier mouvement après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de lâcher 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément s’avérer un ajout utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde et ainsi faire apparaître le prix sous un jour plus favorable, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’apporter à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui suggère que le Barça a recommencé à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il visait manifestement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il soutenait aussi lorsqu’il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, les Bavarois ont logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi qui attend désormais Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera tout de même sous une énorme pression pour justifier son montant de transfert, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Rashford peut en témoigner, lui qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal ! Note : A

Mark Doyle