Arsenal doit espérer que Christos Tzolis a tiré les leçons de son cauchemar à Norwich après avoir investi 34 M£ sur la star du Club Bruges : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et créatif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était en substance le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se préparait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est bien le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Néanmoins, son talent, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D
Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature au FC Barcelone, son grand rival. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo a même lui-même commenté, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, de la piste barcelonaise. Note : B+
Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il cherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. À chaque fois, cependant, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’opportunité d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, ayant été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son piédestal est un défi qu’il relèvera, et appréciera, sans aucun doute. La concurrence pour une place au Real est intense et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Donc, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+
Mark Doyle