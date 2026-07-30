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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Arsenal doit espérer que Christos Tzolis a tiré les leçons de son cauchemar à Norwich après avoir investi 34 M£ sur la star du Club Bruges : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
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Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
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Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains fans de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus avec impatience, et pas seulement parce qu’elle est marquée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est plutôt parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : place au mercato ! Le marché des transferts 2026 se révèle une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui effectuent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a réalisé la meilleure opération dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se concrétise, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en jouant un rôle clé dans les effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence au cours des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été conscient du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu d’un marché gonflé, mais cet argent sera malgré tout très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par Palace en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir son secteur des défenseurs centraux, aucune des options actuellement disponibles ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, hormis Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir des promesses sans les confirmer, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens penseront probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League, international français à part entière, qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale au profil solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se séparer des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été exceptionnelles pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international A avec la France et a disputé une Coupe du monde durant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du soi-disant « big six », après une série de performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme la seconde somme, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, parce que Forest a vraiment fait une excellente affaire avec City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient réellement convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. On ne peut toutefois tout simplement pas nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson est clairement devenu trop grand pour Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. L’ampleur du montant du transfert apportera énormément de pression et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera là pour barrer à Anderson l’accès à une place de titulaire. Ainsi, même s’il existe beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une chance en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix demandé très élevé par le club, soit 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que les Blues avaient autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa avec obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore clairement à ce stade quel sera le montant de l’opération, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation faite par Chelsea, ce dont le club se réjouira forcément, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal moteur de cette poursuite, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’un risque important accompagne cette opération, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi marquant à l’époque de son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera toujours obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour un montant élevé. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Avec un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera certainement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification en Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho sera aussi certainement attentif au sort d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très accessible avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Pourtant, il a été écarté par Emery et n’a que rarement figuré dans un groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait d’un montant qui constitue un record de vente pour le club, pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été plutôt fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant l’évaluation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à mener Bruges au titre en championnat ainsi qu’en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant paraît correct dans le marché actuel : Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, si bien que des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités athlétiques et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier fait son retour en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage manqué à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais les signes indiquent qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis ne voulait rejoindre qu’Arsenal et avait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc certainement ravi que ce transfert se soit concrétisé. Maintenant, le plus dur commence alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Il ne restait plus qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement malin. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut lui rendre ce qui lui revient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a toujours que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement choisi au bon moment. Adeyemi avait tout d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance de Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme au vu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter l’intégration d’Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse nécessaires pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne trouvera pas une meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint le tout nouveau champion Arsenal, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à disputer, et pourtant le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un pactole énorme qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à voir Rogers prendre la direction du nord de Londres cet été plutôt que l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires provoqués par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a nettement devancé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de la Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Il est impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a derrière lui que deux saisons correctes en Premier League, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne offensive composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un revirement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il s’est laissé séduire par Alonso, qui a évidemment fait un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à accumuler les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année en raison d'une blessure à la cheville, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment très difficile à digérer, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence à cause d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche de la conclusion. Par conséquent, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va calmer une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de conclure des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe pendant la Coupe du monde. Il apportera donc de la profondeur, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité, des éléments dont le milieu de terrain de United avait grandement besoin après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce montant, il pourrait bien s'avérer être l'un des recrutements de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme étape pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la chance d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L'étrange été de Chelsea se poursuit avec l'accord trouvé pour vendre l'un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l'équipe première, en enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et en impressionnant souvent lorsqu'il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d'options. Cependant, le joueur de 22 ans n'a visiblement pas été considéré comme intouchable, et l'offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n'est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C'est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s'apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais le montant substantiel proposé signifie que l'opération était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n'est pas un transfert dont on se souviendra avec plaisir. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe pour toutes les parties. Après avoir manqué les cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et à Tottenham, United s'est tourné dans la précipitation vers Santos alors qu'il cherche à éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l'Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l'échec de la piste Fernandes, mais Santos n'est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l'entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu'un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L'espoir sera qu'à 22 ans, il ait encore de nombreuses étapes à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu'il a été laissé de côté par Carlo Ancelotti dans la sélection du Brésil après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, Santos quitterait les Blues à la recherche d'un « temps de jeu régulier en équipe première », selon les informations rapportées. Reste à voir s'il obtiendra davantage de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, d'autres arrivées étant probables au milieu dans le cadre du remaniement du secteur. Santos peut estimer avoir besoin d'un nouveau départ loin du chaos dans les bureaux et de l'instabilité sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois proposer la Ligue des champions, ce qui signifiera mécaniquement plus de minutes puisque les bientôt ex-employeurs de Santos ne se sont qualifiés pour aucune compétition européenne. En définitive, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s'imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise contre Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain version qatarie. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles qui soient. Si Newcastle avait bien investi cette indemnité de transfert, alors record britannique, les choses auraient peut-être pu bien tourner malgré tout. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali vers Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, davantage de malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une signature retentissante. Un jour seulement après avoir finalisé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de marques d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne vaudrait-il pas une somme similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble représenter un pari encore plus solide pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, cependant, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que, si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des plus grosses équipes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l'expliquer ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. En conséquence, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », ce transfert pourrait peut-être bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£ / 23 M$) représentent une assez mauvaise opération pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il faut être juste, l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très belle opération pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires tout en composant avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et cette somme est bien inférieure aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouvel arrière droit afin de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans son travail défensif, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi bas, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une solution d’attente correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu faire inclure cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et 2025-2026, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à reléguer Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant énorme qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de grande classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il demandait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Encore une confirmation que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes afin de repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit absolument fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves, et Fernandes n’est pas du tout aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il se retrouve finalement à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à atteindre une tout autre dimension. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant au temps que l’Italien restera réellement à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’un des plus grands clubs d’Europe. Certains pourraient avancer que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation permanente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de l’officialisation du transfert, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une décision réactionnaire liée à un joueur quelconque en train de se faire un nom lors d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a attiré l’attention du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a concrétisé le transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait s’avérer un véritable cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir s’avérer un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération particulièrement judicieuse pour l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois qu’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra d’un transfert à l’Inter. On s’attendait largement à ce qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc c’est assurément un gros coup en ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement surpassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans, avec seulement une saison correcte au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé avoir soutenu, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea, selon les informations publiées (près de 100 000 £ par semaine), valait plus du double de ce que l’Inter avait proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être séduit par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe doivent jubiler à l’idée d’avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas vraiment une bonne image du Portugais. Pas plus que le fait qu’il joue encore les doublures d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc pas vraiment la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour 75 M€ absurdes. Avec cette opération sensationnelle, le PSG a toutefois récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Écartons tout de suite une chose : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, les supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs : nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité absolument pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre au vrai potentiel, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où l’avis général est que, même si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de la nouvelle attaque de Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression pour justifier son prix va être énorme, car il s’agit déjà d’un gros montant, mais il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un très joli coup réalisé par Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le prospect de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Le club ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham s’est fait avoir en surpayant le défenseur central après la parution de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, auraient été intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur aguerri à la Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son apogée, possède une belle qualité de passe et a ce sens du combat et ce leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des sommets encore plus élevés après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire assuré dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut faire jouer son équipe, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la seule direction possible est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et un duo avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté tardivement la menace de la relégation en 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas son mot à dire sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouveau chapitre dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération alors que les discussions étaient déjà à un stade avancé et que l’offre des Magpies aurait même été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bienvenues après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également très impliqué sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu d’Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération aboutisse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la trajectoire de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux clubs dépendait du joueur, et il est difficile de reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur la piste du très coté ailier du RB Leipzig Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait tout de même lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer au départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient, selon certaines informations, à environ 250 000 £ par semaine, au beau milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à sa cible de longue date Konate le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu de la faiblesse du défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a sans doute pas encore atteint les années de plénitude pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger n’est plus à son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen permanent autour du Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois le transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et créatif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était en substance le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se préparait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est bien le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Néanmoins, son talent, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature au FC Barcelone, son grand rival. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo a même lui-même commenté, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, de la piste barcelonaise. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il cherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. À chaque fois, cependant, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’opportunité d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, ayant été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son piédestal est un défi qu’il relèvera, et appréciera, sans aucun doute. La concurrence pour une place au Real est intense et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Donc, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme une pièce maîtresse défensive du club londonien depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses qu’il voulait partir, tout en critiquant ouvertement la manière dont le club était géré, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à en tirer davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience perd l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho se réalise, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature choc. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras à Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser encore pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche plutôt économe sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un rendement immédiat sur cet investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement en profiter ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrière gauches de l’équipe première entre le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le grand bénéficiaire de cette opération, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, étant devenu désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction de Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur important, Carreras devant probablement alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant élevé du transfert, il devra être performant immédiatement, au risque de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabeu, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé en émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, lui qui a été un élément clé de l'ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a rapidement agi pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu durant le mercato hivernal s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident, au cours d'une saison 2025-2026 éprouvante pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, comme celui de Mohamed Salah, ne fasse encore baisser les standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix toujours surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre précisément pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham pouvait toujours compter sur Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désarroi, et il peut évidemment aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement à 100 % au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas particulièrement de bonnes performances et voulait du temps de jeu régulier en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'imaginait probablement, ce qui signifie qu'il aborde son départ pour l'Amérique du Nord dans une forme correcte, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité que de justesse une relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham représente une option plus attirante aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus qu'il jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a obtenu pour Isak, et attirer les meilleurs talents ne sera pas plus facile cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser sans compter sur les joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc ce n’est pas bon signe que son premier mouvement après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de lâcher 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément s’avérer un ajout utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde et ainsi faire apparaître le prix sous un jour plus favorable, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’apporter à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui suggère que le Barça a recommencé à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il visait manifestement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il soutenait aussi lorsqu’il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, les Bavarois ont logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi qui attend désormais Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera tout de même sous une énorme pression pour justifier son montant de transfert, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Rashford peut en témoigner, lui qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle