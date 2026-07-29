Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en pointe, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les doublures derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc pas vraiment la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Pourtant, avec une opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui va réellement améliorer son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne croule pas sous l’argent. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’activent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait apporter tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un joker correct. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle