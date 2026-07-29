Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool avec retard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle consiste désormais à investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à ses potentielles recrues, et sa pitoyable 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement pour des joueurs depuis un certain temps en raison de ses difficultés bien documentées à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, dont la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du type de rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de jugeote. Note : C+

Pour Gordon : Un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il semblait convoiter depuis quelque temps déjà. Il a lui-même reconnu avoir été troublé par les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi dans son enfance, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi auquel Gordon fait face. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera soumis à une énorme pression pour justifier son prix, parce que le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute encore du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga comme coéquipier à Lamine Yamal à ses côtés ! Note : A

Mark Doyle