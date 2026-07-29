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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Arsenal doit espérer que Christos Tzolis a retenu la leçon de son passage cauchemardesque à Norwich après avoir investi 34 M£ sur la star du Club Bruges : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
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K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
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S. Tonali
M. Fernandes
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Manchester City
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Pour certains supporters de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’elle est marquée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs très grands noms qui effectuent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme transaction, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se concrétise, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous, et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important, d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la pierre angulaire de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second, cela reste une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera évidemment au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé une affaire en or aux dépens de City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaut mieux que ce soit le cas. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même si ce n’est pas le cas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson, lui, a le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il est tout simplement impossible que City aurait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il existe beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

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  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club à 42,5 millions de livres sterling (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant de l’opération, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir tout juste signé Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho durant son passage à Chelsea, ce transfert fera sonner l’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de cette arrivée, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de l’énergie et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi marquant à l’époque de Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et il y aura de sérieuses questions à se poser s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera malgré tout obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord est aussi un moyen assez éhonté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait sur la base d’un transfert définitif cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera certainement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, lui qui risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant sous-performé, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », alors que les fidèles de Villa Park sont extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la recrue. Garnacho se méfiera certainement aussi du sort de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très abordable avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été écarté par Emery et a rarement figuré dans le groupe les jours de match. Le manager a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté seulement 6,5 M€ il y a deux ans en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été plutôt fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature d’un nouveau contrat par Tzolis il y a un an. Une telle somme représente énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à décrocher le titre en championnat et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr une part de risque dans cette opération, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis avait connu de grandes difficultés lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui soulève des interrogations quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des leçons de cette expérience, et le joueur possède les qualités physiques et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être faire preuve de patience avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait d’avoir relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et avait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement judicieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du marché des transferts, à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut supposé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la tâche d’Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse nécessaires pour devenir un membre vraiment important d’une ligne offensive barcelonaise en pleine refonte cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Mais Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues n’ont aucune compétition continentale à espérer du tout. Et pourtant, le vainqueur de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une affaire absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans la course à la signature de l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez, et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire très mal sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le surprenant transfert de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant plus qu’il va désormais jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un fantastique footballeur, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert alors que Tielemans était écarté en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est absent pour une longue durée à cause d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offre pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de boucler les dossiers de ses principales cibles au milieu, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League, qui a souligné toute sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce montant, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est déjà un immense club. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, enchaînant les apparitions tout au long de la campagne 2025-26 et impressionnant souvent lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a clairement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea est en passe de réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais le montant considérable proposé signifiait que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. Cependant, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas une opération dont on se souviendra avec tendresse. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laisse un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la poursuite de Fernandes, mais Santos n’est pas au niveau de leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford que celles qu’il a eues à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues que United fera venir, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que United puisse lui offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son employeur bientôt ancien ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, les Reds ont ensuite brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus douloureuses. Si Newcastle avait bien utilisé cette indemnité, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été dilapidés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à finir 12e au classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est véritablement traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec les propriétaires saoudiens du club qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement gaspillée elle aussi. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, les Spurs ont décidé de battre à nouveau leur record de transfert pour Tonali. Reste à savoir si ce sont là des signes de désespoir ou des preuves d'ambition. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble encore mieux armé pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que les Spurs ont désespérément besoin de voir réussir. Pour l'instant, toutefois, les supporters ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser des rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A ait les moyens suffisants pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste aux Spurs plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi faible dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Néanmoins, il reste, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, si bien que 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise opération pour les Nerazzurri, qui auraient pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Pour être juste, l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très belle opération pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit capable de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club, Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace offensivement que défensivement, ce qui laisse Madrid avec une forme de déséquilibre à ce poste que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une solution d’attente correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il est un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à garder Alexander-Arnold hors de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il demandait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle confirmation que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans cette situation, et si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, alors on passe ici au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le juge parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a une impression de précipitation indéniable autour de cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour frapper sur les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves et Fernandes est très loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : Manchester United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des airs de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être nettement plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre palier. Il devrait bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée réelle du passage de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des meilleures équipes d'Europe. Certains pourraient soutenir que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste une belle somme pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré la nécessité récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait cessé d'augmenter ces dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été confirmé, il s'agissait d'un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Ce n'était pas une décision réactionnaire liée à l'éclosion soudaine d'un joueur lors d'une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le transfert « de rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait s'avérer quelque peu cauchemardesque ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement sur un nuage et il croit logiquement qu'il peut être un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau deal très judicieux pour l’Atalanta. L’offre conséquente de 55 M€ (47 M£ / 62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que l’Inter et Chelsea, entre autres, ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il a toujours semblé difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, élu Défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui dépasse apparemment largement l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec une seule saison convaincante au plus haut niveau à son actif. Cette opération comporte donc une part de risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté l’académie lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat des Blues évoquée dans la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en pointe, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les doublures derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc pas vraiment la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Pourtant, avec une opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui va réellement améliorer son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne croule pas sous l’argent. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’activent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait apporter tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un joker correct. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un très joli coup de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, le prometteur joueur de Spurs Luka Vuskovic figurant notamment sur leurs tablettes dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Le club ne manque d’ailleurs pas particulièrement d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, ainsi qu’Igor Julio, qui doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Spurs a été poussé à surpayer ce défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de ce calibre aurait dû, de façon réaliste, coûter aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est notoirement dur en négociations et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham obtient au moins un défenseur déjà confirmé en Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de passe ainsi que ce caractère combatif et ces qualités de leadership qui lui ont cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier en quittant Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des ambitions encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le bouillant technicien italien, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut faire jouer son équipe, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Spurs, la seule direction possible est réellement vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de 50 % à la revente dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas vraiment la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais, flairant une opportunité sur le marché, Liverpool est passé à l’action pour détourner l’opération, alors même que les discussions avaient atteint un stade avancé et que l’offre des Magpies aurait déjà été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un petit coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi qu’au centre, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la progression de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux est revenue au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et ce sera déjà son troisième grand club. Après avoir été formé dans la célèbre académie de la Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer durablement comme une star dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur le dossier de l’ailier très prometteur du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-25 conclue par le titre, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, annoncées autour de 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré les déclarations du joueur en avril affirmant qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en la personne de Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui représente un risque malgré l’absence d’indemnité de transfert, au vu de la pauvreté des performances du défenseur central tout au long de la faible défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’intense pression qui entoure le Real Madrid, aussi bien de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui est sur le point d’obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois s’adapter rapidement comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabéu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont empoisonné sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde, au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant, absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. Le Portugais était en effet, en substance, le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait autant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, ses qualités techniques, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le Barça. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était même lui-même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’accord a été pratiquement bouclé en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de s’imposer dans les plus grands matches, comme en témoigne sa prestation exceptionnelle contre Arsenal à l’Etihad. Plus important encore que tout cela, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, du Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire davantage, Silva est annoncé en partance pour l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, fois après fois, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien ne pouvait faire changer Bernardo d’avis, et il va désormais enfin avoir l’occasion d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place naturelle est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, en ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo possède l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une affaire étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme une figure défensive clé chez les Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu convaincants, donc le voir partir en enregistrant une perte est un peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il s’est montré ouvertement critique à l’égard de la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif qui manque cruellement d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme l’arrivée attendue de Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit exécuté, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature choc. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de dépenser encore pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un rendement immédiat de son investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau les Merengue pourront-ils raisonnablement en profiter ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches d’équipe première, avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra sûrement qu’il y ait du mouvement au niveau des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a sans aucun doute atteint son objectif en quittant un Chelsea à la dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après s’être désillusionné de la manière dont BlueCo menait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement sous peine de subir la pression du public notoirement impatient du Bernabeu, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, acteur majeur de l'ère Jurgen Klopp, arrivé pour seulement 8 millions de £ en provenance de Hull City dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l'âge avait commencé à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool avait pris les devants pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson pendant le mercato d'hiver s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident lors d'une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool que l'expérience, la combativité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude chez les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, ne fasse que provoquer une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix encore surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver de Santos. L'argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein de l'effectif. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment persiste que Tottenham n'avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il était devenu le deuxième choix derrière un joueur qui ne se montrait pas particulièrement performant et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu'il est dans une forme correcte au moment de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait néanmoins considérer que Tottenham est une option plus attractive aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est indiscutablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool avec retard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle consiste désormais à investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à ses potentielles recrues, et sa pitoyable 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement pour des joueurs depuis un certain temps en raison de ses difficultés bien documentées à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, dont la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du type de rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de jugeote. Note : C+

    Pour Gordon : Un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il semblait convoiter depuis quelque temps déjà. Il a lui-même reconnu avoir été troublé par les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi dans son enfance, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi auquel Gordon fait face. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera soumis à une énorme pression pour justifier son prix, parce que le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute encore du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga comme coéquipier à Lamine Yamal à ses côtés ! Note : A

    Mark Doyle