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Arsenal devra faire sans Beth Mead pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon, et l’indisponibilité de Steph Catley, toujours blessée, renforce l’attention portée sur l’état de forme de Leah Williamson
La profondeur de l’effectif des défenseurs centraux d’Arsenal sera mise à l’épreuve en l’absence de Catley.
Victime d’une blessure au mollet lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, remporté par Arsenal face à Chelsea en début de mois, Catley avait dû quitter le terrain en boitant et renoncer aux sélections avec l’Australie. Ce repos forcé n’a cependant pas suffi à la défenseuse pour être opérationnelle à temps pour la demi-finale aller de l’UWCL, comme l’a confirmé la technicienne des Gunners, Renee Slegers, en conférence de presse vendredi. « J'espère que nous la verrons plus tard dans [cette] série [de matchs] », a-t-elle ajouté.
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L'absence de Catley met la condition physique de Williamson sous les projecteurs
C’est un coup dur pour Arsenal. Non seulement Catley s’est révélée extrêmement solide tout au long de la saison, mais les Gunners disposent déjà d’un effectif limité en défense centrale. Katie Reid, jeune révélation en début de saison, est écartée des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés, et Leah Williamson a elle aussi manqué une grande partie de l’exercice en raison de divers problèmes physiques.
Son dernier pépin, une lésion aux ischio-jambiers survenue le mois dernier, l’a tenue éloignée des deux rencontres des quarts de finale de l’UWCL remportées face à Chelsea. Malgré ce contexte, la capitaine de l’Angleterre a été retenue par Sarina Wiegman pour le dernier rassemblement des Lionesses et a retrouvé la pelouse lors du deuxième match de la trêve internationale, disputant la première mi-temps de la victoire étriquée contre l’Islande.
Après la rencontre, Wiegman a confirmé : « Comme nous l’avons répété tout au long de cette campagne, nous voulons rester prudents avec elle. Elle était en très bonne forme. Si cela s’était avéré nécessaire, elle aurait pu jouer davantage, mais nous ne voulions prendre aucun risque. Elle est en bonne forme. Tout va bien. »
Reste à savoir combien de minutes la défenseuse pourra tenir dimanche ; Slegers pourrait devoir envisager d’autres solutions si elle n’est pas en mesure de jouer l’intégralité de la rencontre. Ces derniers temps, l’arrière gauche Katie McCabe a déjà dépanné quelques minutes au centre, semblant même préférée à la défenseuse centrale de métier Laia Codina, dont la forme est en dents de scie.
Mead est forfait pour des « raisons personnelles ».
Arsenal devra également se passer de Mead pour la rencontre de dimanche, l’internationale anglaise ayant manqué l’entraînement cette semaine pour ce que Slegers a qualifié de « raisons personnelles ». Si la perte d’une joueuse de sa qualité et de son expérience est un nouveau coup dur, elle touche au moins un secteur où les Gunners possèdent un effectif relativement profond.
Olivia Smith, devenue l’été dernier la première joueuse à être transférée pour un million de livres sterling, brille lors de sa première saison à Londres. Chloe Kelly, en pleine forme et déjà décisive en Ligue des champions, a joué un rôle clé dans le sacre des Gunners l’an passé. Caitlin Foord, buteuse lors de la demi-finale face au géant lyonnais la saison passée, constitue une autre solution pour Slegers.
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Sept matchs en 21 jours : une fin de saison intense pour Arsenal
L’incertitude persiste concernant la présence de Catley et de Mead pour la manche retour de cette demi-finale de Ligue des champions. Slegers s’est toutefois dit confiant quant au retour prochain de Catley, dont la convalescence se déroule sans accroc, tandis que la situation de Mead, encore difficile à évaluer, nécessite le temps et la patience que le club lui accorde.
Arsenal doit encore disputer plusieurs rencontres d’ici la fin de la saison, car le club compte deux matchs de retard sur les quatre autres formations du top 5 de la Women’s Super League. Les Gunners vont donc enchaîner les matchs tous les trois ou quatre jours jusqu’à la dernière journée de WSL. Un calendrier dense qui incite l’encadrement à préserver un effectif au complet afin de défendre son titre en Ligue des champions et de terminer le plus haut possible au classement.