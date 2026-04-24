Arsenal devra faire sans Beth Mead pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon, et l’indisponibilité de Steph Catley, toujours blessée, renforce l’attention portée sur l’état de forme de Leah Williamson

C’est un coup dur pour Arsenal. Non seulement Catley s’est révélée extrêmement solide tout au long de la saison, mais les Gunners disposent déjà d’un effectif limité en défense centrale. Katie Reid, jeune révélation en début de saison, est écartée des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés, et Leah Williamson a elle aussi manqué une grande partie de l’exercice en raison de divers problèmes physiques.

Son dernier pépin, une lésion aux ischio-jambiers survenue le mois dernier, l’a tenue éloignée des deux rencontres des quarts de finale de l’UWCL remportées face à Chelsea. Malgré ce contexte, la capitaine de l’Angleterre a été retenue par Sarina Wiegman pour le dernier rassemblement des Lionesses et a retrouvé la pelouse lors du deuxième match de la trêve internationale, disputant la première mi-temps de la victoire étriquée contre l’Islande.

Après la rencontre, Wiegman a confirmé : « Comme nous l’avons répété tout au long de cette campagne, nous voulons rester prudents avec elle. Elle était en très bonne forme. Si cela s’était avéré nécessaire, elle aurait pu jouer davantage, mais nous ne voulions prendre aucun risque. Elle est en bonne forme. Tout va bien. »

Reste à savoir combien de minutes la défenseuse pourra tenir dimanche ; Slegers pourrait devoir envisager d’autres solutions si elle n’est pas en mesure de jouer l’intégralité de la rencontre. Ces derniers temps, l’arrière gauche Katie McCabe a déjà dépanné quelques minutes au centre, semblant même préférée à la défenseuse centrale de métier Laia Codina, dont la forme est en dents de scie.