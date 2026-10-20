Mikel Arteta a rétabli la domination d’Arsenal sur la scène nationale au cours de la saison 2025-26, avec un premier titre de champion d’Angleterre depuis celui des légendaires « Invincibles » de 2003-04. Le plus prestigieux des trophées continentaux continue toutefois d’échapper de justesse au club du nord de Londres.

Une défaite aux tirs au but face au PSG à la Puskas Arena de Budapest a permis au cador de Ligue 1 de remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, tandis que les joueurs d’Arsenal, inconsolables, fondaient en larmes.

Les souvenirs douloureux de cette soirée en Hongrie devraient être une source de motivation supplémentaire cette saison, alors qu’Arsenal est déterminé à entrer dans l’histoire en conquérant l’Europe pour la première fois. Le club est considéré comme un sérieux prétendant au plus emblématique des trophées.