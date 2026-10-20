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Arsenal devant Barcelone !? Une affirmation sur la hiérarchie en Ligue des champions, alors qu’un ancien joueur d’Arsenal répond à la question : un titre en Premier League ou un sacre européen ?
Une cruelle désillusion européenne à Budapest
Mikel Arteta a rétabli la domination d’Arsenal sur la scène nationale au cours de la saison 2025-26, avec un premier titre de champion d’Angleterre depuis celui des légendaires « Invincibles » de 2003-04. Le plus prestigieux des trophées continentaux continue toutefois d’échapper de justesse au club du nord de Londres.
Une défaite aux tirs au but face au PSG à la Puskas Arena de Budapest a permis au cador de Ligue 1 de remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, tandis que les joueurs d’Arsenal, inconsolables, fondaient en larmes.
Les souvenirs douloureux de cette soirée en Hongrie devraient être une source de motivation supplémentaire cette saison, alors qu’Arsenal est déterminé à entrer dans l’histoire en conquérant l’Europe pour la première fois. Le club est considéré comme un sérieux prétendant au plus emblématique des trophées.
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Arsenal classé derrière le PSG, mais devant le FC Barcelone
Interrogé sur leur place dans cette hiérarchie, alors que le Barça marque à foison depuis le début de la saison et que le PSG semble aussi redoutable que jamais, Grimandi, ancienne gloire d'Arsenal qui s'exprimait en partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Je pense qu'ils sont assez proches.
« Pour moi, Barcelone n'est pas aussi fort que ces deux équipes, car je pense qu'il n'est pas aussi solide défensivement que Paris et Arsenal. Mais il possède un talent tout à fait exceptionnel en attaque avec [Lamine] Yamal.
« Mais, de mon point de vue, Paris a désormais énormément confiance en son jeu. Il sait comment atteindre la finale et sait qu'en finale, il sera difficile de le battre. Je pense qu'il y a Paris, puis Arsenal juste un peu derrière et, ensuite, je dirais Barcelone.
« Mais si nous pouvons nous retrouver en finale à Madrid, sur un match, c'est possible. J'ai entendu beaucoup de gens se plaindre de la manière dont Arsenal a disputé la finale, mais au bout du compte, Paris est passé tout près de perdre ce match. Cela ne s'est pas produit, mais il s'en est fallu de très peu. Alors, si une autre finale a lieu à Madrid, l'histoire sera peut-être différente et j'espère qu'Arsenal y parviendra. »
Arsenal sacrifierait-il tout pour décrocher le titre continental ?
La finale de la Ligue des champions 2027 se déroulera à l’Estadio Metropolitano, le stade de l’Atlético de Madrid dans la capitale espagnole. Arsenal rêve de participer à ce grand rendez-vous, mais devra une nouvelle fois composer avec les exigences de la lutte sur plusieurs fronts, au niveau national comme européen.
Interrogé sur le fait de savoir si Arsenal accepterait volontiers de renoncer à tous les autres titres, y compris celui de Premier League, en échange de la garantie d’un sacre européen, Grimandi a répondu : « Si vous m’aviez posé cette question l’année dernière, j’aurais répondu non. Cette saison, c’est différent. »
« Je pense que la finale les a beaucoup marqués, car elle a été une grande déception pour l’équipe. Quand on arrive en finale, on a toujours une chance de gagner, même si je pense que Paris est une équipe très, très forte. »
« Donc, bien sûr, s’ils ont une chance de remporter la Ligue des champions, ce sera quelque chose de spécial cette saison, surtout parce qu’Arsenal n’a jamais remporté ce trophée et que la Ligue des champions représente actuellement le sommet du football. »
« Je pense que cela peut être l’objectif d’Arteta cette saison, peut-être un peu plus que le championnat, parce qu’Arsenal l’a remporté la saison dernière. Même si un supporter aime le championnat, je pense qu’ils peuvent réussir les deux, même si cela va être difficile en Ligue des champions. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : Bayern, Everton et Fleetwood
Les ambitions européennes d’Arsenal seront soumises à leur plus rude épreuve mercredi, lors de son déplacement à l’Allianz Arena pour y affronter Harry Kane, attaquant de l’Angleterre qui enchaîne les records, et le Bayern Munich, champion en titre de Bundesliga.
Les trois prochains matches d’Arsenal se disputeront dans autant de compétitions. Le déplacement en Allemagne sera suivi de la réception d’Everton en Premier League, puis d’un match du quatrième tour de la Carabao Cup face au modeste Fleetwood Town, pensionnaire de League Two.
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