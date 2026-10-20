Arsenal a retrouvé sa suprématie nationale sous Mikel Arteta au cours de la saison 2025-26, décrochant un premier titre dans l’élite depuis celui des légendaires « Invincibles » de 2003-04. Le plus prestigieux des trophées continentaux lui a toutefois encore échappé de justesse.

Une défaite aux tirs au but face au PSG à la Puskas Arena de Budapest a permis au poids lourd de la Ligue 1 de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, tandis que les joueurs d’Arsenal, inconsolables, fondaient en larmes.

Les souvenirs douloureux de cette soirée en Hongrie devraient constituer une motivation supplémentaire cette saison, alors qu’Arsenal est déterminé à entrer dans l’histoire en remportant la compétition pour la première fois. Le club est considéré comme un sérieux prétendant à ce trophée emblématique.