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Arsenal devant Barcelone ?! Un ancien joueur d’Arsenal avance cette hiérarchie en Ligue des champions et répond à la question : titre en Premier League ou sacre européen ?
Une désillusion européenne à Budapest
Arsenal a retrouvé sa suprématie nationale sous Mikel Arteta au cours de la saison 2025-26, décrochant un premier titre dans l’élite depuis celui des légendaires « Invincibles » de 2003-04. Le plus prestigieux des trophées continentaux lui a toutefois encore échappé de justesse.
Une défaite aux tirs au but face au PSG à la Puskas Arena de Budapest a permis au poids lourd de la Ligue 1 de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, tandis que les joueurs d’Arsenal, inconsolables, fondaient en larmes.
Les souvenirs douloureux de cette soirée en Hongrie devraient constituer une motivation supplémentaire cette saison, alors qu’Arsenal est déterminé à entrer dans l’histoire en remportant la compétition pour la première fois. Le club est considéré comme un sérieux prétendant à ce trophée emblématique.
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Arsenal classé derrière le PSG, mais devant Barcelone
Interrogé sur la place d’Arsenal dans cette hiérarchie, alors que le Barça, prolifique, a démarré en trombe et que le PSG semble aussi redoutable que jamais, Grimandi, ancien joueur d’Arsenal qui s’exprimait en partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Je pense qu’ils sont assez proches.
« Pour moi, Barcelone n’est pas aussi fort que ces deux équipes parce que, défensivement, il n’est pas aussi solide que Paris et Arsenal. Mais il possède un talent très, très particulier en attaque avec [Lamine] Yamal.
« Mais, à mon avis, Paris a désormais une énorme confiance en son jeu. Ils savent comment atteindre la finale et ils savent qu’en finale, il sera difficile de les battre. Je placerais Paris en tête, Arsenal juste derrière, puis Barcelone.
« Mais si nous pouvons nous retrouver en finale à Madrid, sur un match, c’est possible. J’ai entendu beaucoup de gens critiquer la manière dont Arsenal a joué la finale, mais au bout du compte, Paris a été tout près de perdre ce match. Cela ne s’est pas produit, mais il s’en est fallu de très peu. Alors, s’il y a une autre finale à Madrid, peut-être que l’histoire sera différente, et j’espère qu’ils y parviendront. »
Arsenal sacrifierait-il tout pour un sacre continental ?
La finale de la Ligue des champions 2027 se tiendra à l’Estadio Metropolitano, le stade de l’Atlético de Madrid, dans la capitale espagnole. Arsenal veut à tout prix disputer ce rendez-vous, mais devra une nouvelle fois mener de front plusieurs compétitions en Angleterre et en Europe.
Interrogé sur la possibilité qu’Arsenal accepte de renoncer à tous les autres titres, y compris celui de Premier League, en échange d’une victoire garantie en Europe, Grimandi a répondu : « Si vous m’aviez posé cette question l’an dernier, j’aurais dit non. Cette saison, c’est différent.
« Je pense que la finale les a beaucoup affectés, car elle a été une grande déception pour l’équipe. Quand on atteint la finale, on a toujours une chance de gagner, même si je pense que Paris est une équipe très, très forte.
« Donc, bien sûr, je pense que s’ils ont une chance de remporter la Ligue des champions, ce sera quelque chose de spécial cette saison, surtout parce qu’Arsenal n’a jamais gagné ce trophée et que la Ligue des champions représente actuellement le sommet du football.
« Je pense que cela peut être l’objectif d’Arteta cette saison, peut-être un peu plus que le championnat, parce qu’ils l’ont remporté la saison dernière. Même si un supporter aime le championnat, je pense qu’ils peuvent gagner les deux, même si je pense que ce sera difficile en Ligue des champions. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : Bayern, Everton et Fleetwood
Arsenal passera mardi le plus rude des tests sur la scène européenne en se rendant à l’Allianz Arena pour affronter Harry Kane, l’attaquant anglais qui enchaîne les records, et le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre.
Les trois prochains matches d’Arsenal se joueront dans trois compétitions différentes. Après ce déplacement en Allemagne, le club recevra Everton en Premier League, puis affrontera Fleetwood Town, modeste équipe de quatrième division anglaise, au quatrième tour de la Carabao Cup.
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