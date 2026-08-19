Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-BRESTAFP
Moataz Elgammal

Traduit par

Arsenal, Crystal Palace et Fulham se livrent une féroce bataille sur le marché des transferts pour le défenseur de Brest Raphael Le Guen

Mercato
Arsenal
R. Le Guen
Brest
Crystal Palace
Fulham
Premier League
Ligue 1

Les clubs de Premier League Arsenal, Crystal Palace et Fulham ont tous identifié le défenseur central de Brest Raphael Le Guen comme une cible prioritaire pour ce mercato estival. Crystal Palace est actuellement en tête dans ce dossier pour le défenseur, mais l’Arsenal de Mikel Arteta pourrait lancer une offre tardive alors que le club cherche de toute urgence un renfort défensif pour pallier l’absence de William Saliba après sa récente blessure.

  • Crystal Palace mène la course

    Selon L'Équipe et Foot Mercato, Crystal Palace s'est imposé comme le grand favori pour recruter Le Guen cet été. Le club de Premier League a déjà trouvé un accord avec Le Guen sur les conditions personnelles, même si Brest a rejeté sa première offre.

    L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, pousse pour boucler ce dossier, alors que le club a un besoin urgent d'un nouveau défenseur central. Il n'a toujours pas remplacé Marc Guehi, parti à Manchester City plus tôt cette année, et a besoin de renforts immédiats après le récent transfert de Maxence Lacroix à Chelsea. Estimé à 800 000 € sur Transfermarkt, Le Guen considère le projet mené par Sage comme un tremplin idéal pour son développement.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Arsenal cherche à se renforcer en défense

    Si Crystal Palace a pris l’initiative, Arsenal suit de près Le Guen. Arteta a besoin d’un renfort immédiat à court terme après une blessure au dos de Saliba, qui le tiendra éloigné des terrains pendant les prochaines semaines.

    Arsenal a activement exploré des options plus expérimentées, avec Ezri Konsa qui doit passer sa visite médicale demain en vue de son transfert attendu. Cependant, le club a échoué dans sa tentative de recruter Jarell Quansah en provenance du Bayer Leverkusen. Par conséquent, Arsenal maintient son intérêt pour Le Guen. Le club londonien considère le défenseur, qui a disputé six matches de Ligue 1 la saison dernière, comme un prospect enthousiasmant à long terme, capable d’apporter en plus une profondeur immédiate supplémentaire en défense.

  • Fulham recule dans la bataille

    Fulham a également manifesté un vif intérêt pour Le Guen, mais l'équipe d'Alvaro Arbeloa semble perdre du terrain dans cette bataille sur le marché des transferts. Fulham a vendu Issa Diop à Ipswich Town et pourrait aussi perdre Jorge Cuenca au profit de Benfica, ce qui laisserait Calvin Bassey et Joachim Andersen comme principaux défenseurs centraux. Fulham a urgemment besoin de renforts et considère le joueur de 19 ans comme une solution idéale. Malgré ce besoin pressant, Fulham a eu du mal à égaler les progrès rapides réalisés par Crystal Palace dans les négociations. Le Guen préfère le projet sportif présenté par Sage aux autres options.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-STRASBOURGAFP

    Quel avenir pour Le Guen ?

    Crystal Palace devrait soumettre dans les prochains jours une offre améliorée à Brest pour finaliser le transfert. Si Arsenal décide d’accélérer sa poursuite afin de s’assurer une option supplémentaire aux côtés de Konsa, une guerre d’enchères pourrait rapidement émerger. Le Guen doit bientôt décider s’il honore son accord verbal avec Crystal Palace ou s’il attend une proposition concrète d’Arsenal.