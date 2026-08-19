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Arsenal, Crystal Palace et Fulham se livrent une féroce bataille sur le marché des transferts pour le défenseur de Brest Raphael Le Guen
Crystal Palace mène la course
Selon L'Équipe et Foot Mercato, Crystal Palace s'est imposé comme le grand favori pour recruter Le Guen cet été. Le club de Premier League a déjà trouvé un accord avec Le Guen sur les conditions personnelles, même si Brest a rejeté sa première offre.
L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, pousse pour boucler ce dossier, alors que le club a un besoin urgent d'un nouveau défenseur central. Il n'a toujours pas remplacé Marc Guehi, parti à Manchester City plus tôt cette année, et a besoin de renforts immédiats après le récent transfert de Maxence Lacroix à Chelsea. Estimé à 800 000 € sur Transfermarkt, Le Guen considère le projet mené par Sage comme un tremplin idéal pour son développement.
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Arsenal cherche à se renforcer en défense
Si Crystal Palace a pris l’initiative, Arsenal suit de près Le Guen. Arteta a besoin d’un renfort immédiat à court terme après une blessure au dos de Saliba, qui le tiendra éloigné des terrains pendant les prochaines semaines.
Arsenal a activement exploré des options plus expérimentées, avec Ezri Konsa qui doit passer sa visite médicale demain en vue de son transfert attendu. Cependant, le club a échoué dans sa tentative de recruter Jarell Quansah en provenance du Bayer Leverkusen. Par conséquent, Arsenal maintient son intérêt pour Le Guen. Le club londonien considère le défenseur, qui a disputé six matches de Ligue 1 la saison dernière, comme un prospect enthousiasmant à long terme, capable d’apporter en plus une profondeur immédiate supplémentaire en défense.
Fulham recule dans la bataille
Fulham a également manifesté un vif intérêt pour Le Guen, mais l'équipe d'Alvaro Arbeloa semble perdre du terrain dans cette bataille sur le marché des transferts. Fulham a vendu Issa Diop à Ipswich Town et pourrait aussi perdre Jorge Cuenca au profit de Benfica, ce qui laisserait Calvin Bassey et Joachim Andersen comme principaux défenseurs centraux. Fulham a urgemment besoin de renforts et considère le joueur de 19 ans comme une solution idéale. Malgré ce besoin pressant, Fulham a eu du mal à égaler les progrès rapides réalisés par Crystal Palace dans les négociations. Le Guen préfère le projet sportif présenté par Sage aux autres options.
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Quel avenir pour Le Guen ?
Crystal Palace devrait soumettre dans les prochains jours une offre améliorée à Brest pour finaliser le transfert. Si Arsenal décide d’accélérer sa poursuite afin de s’assurer une option supplémentaire aux côtés de Konsa, une guerre d’enchères pourrait rapidement émerger. Le Guen doit bientôt décider s’il honore son accord verbal avec Crystal Palace ou s’il attend une proposition concrète d’Arsenal.
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