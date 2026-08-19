Arsenal, Crystal Palace et Fulham se livrent une féroce bataille sur le marché des transferts pour le défenseur de Brest Raphael Le Guen

Selon L'Équipe et Foot Mercato, Crystal Palace s'est imposé comme le grand favori pour recruter Le Guen cet été. Le club de Premier League a déjà trouvé un accord avec Le Guen sur les conditions personnelles, même si Brest a rejeté sa première offre.

L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, pousse pour boucler ce dossier, alors que le club a un besoin urgent d'un nouveau défenseur central. Il n'a toujours pas remplacé Marc Guehi, parti à Manchester City plus tôt cette année, et a besoin de renforts immédiats après le récent transfert de Maxence Lacroix à Chelsea. Estimé à 800 000 € sur Transfermarkt, Le Guen considère le projet mené par Sage comme un tremplin idéal pour son développement.