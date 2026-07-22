Arsenal confirme que William Saliba sera absent pour une « longue période », mais le défenseur évite une intervention chirurgicale à son retour de la Coupe du monde avec l'équipe de France

Les Gunners sont sous le choc après avoir appris que Saliba serait indisponible pour une longue période, selon un communiqué officiel publié par Arsenal. Le joueur de 25 ans était un pilier de l’équipe de France lors de son parcours jusqu’en demi-finales en Amérique du Nord, mais il a dû quitter le terrain lors de la défaite 2-0 face à l’Espagne. Des examens spécialisés effectués à Londres cette semaine ont confirmé une blessure au dos nécessitant une rééducation. Son effondrement sur la pelouse, sans contact, avait immédiatement alerté le staff sur sa disponibilité à long terme.

Malgré ce coup dur, une lueur d’espoir persiste pour Mikel Arteta et son staff : les examens approfondis écartent toute nécessité d’intervention chirurgicale. Le défenseur va désormais suivre un programme de rééducation supervisé, ce qui évite le pire scénario redouté par les experts médicaux et lui permet d’espérer un retour plus rapide que craint sur les terrains.