AFP
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Arsenal confirme que William Saliba sera absent pour une « longue période », mais le défenseur évite une intervention chirurgicale à son retour de la Coupe du monde avec l'équipe de France
La campagne de Coupe du monde laisse des traces
Les Gunners sont sous le choc après avoir appris que Saliba serait indisponible pour une longue période, selon un communiqué officiel publié par Arsenal. Le joueur de 25 ans était un pilier de l’équipe de France lors de son parcours jusqu’en demi-finales en Amérique du Nord, mais il a dû quitter le terrain lors de la défaite 2-0 face à l’Espagne. Des examens spécialisés effectués à Londres cette semaine ont confirmé une blessure au dos nécessitant une rééducation. Son effondrement sur la pelouse, sans contact, avait immédiatement alerté le staff sur sa disponibilité à long terme.
Malgré ce coup dur, une lueur d’espoir persiste pour Mikel Arteta et son staff : les examens approfondis écartent toute nécessité d’intervention chirurgicale. Le défenseur va désormais suivre un programme de rééducation supervisé, ce qui évite le pire scénario redouté par les experts médicaux et lui permet d’espérer un retour plus rapide que craint sur les terrains.
- Getty Images Sport
Surmonter le seuil de la douleur
La blessure de Saliba s’apparente à l’aboutissement de plusieurs mois de surcharge physique. Le défenseur a reconnu pendant la compétition qu’il traînait des douleurs récurrentes, déclarant : « J’ai quelques petits soucis depuis plusieurs mois. J’ai serré les dents pendant la Ligue des champions et la Premier League, mais le staff a bien géré la situation. La Coupe du monde n’arrive qu’une fois tous les quatre ans, alors il faut tenir. Je ne suis pas à 100 %, comme beaucoup de joueurs, mais on ne peut pas se chercher d’excuses. »
Son engagement envers son club et son pays l’a poussé à enchaîner 50 matchs toutes compétitions confondues avec Arsenal avant de rallier le stage de l’équipe nationale. Cette charge de travail intense comprenait notamment 120 minutes physiquement éprouvantes lors de la défaite des Gunners en finale de la Ligue des champions au début de l’été. Si le sélectionneur français Didier Deschamps avait auparavant écarté les inquiétudes en affirmant : « Il est là, tout va bien », l’effondrement final face à l’Espagne a suggéré que le corps du joueur avait finalement atteint ses limites.
Le rôle clé de Saliba et son revers lié à une blessure
Arrivé à Arsenal en 2019, Saliba a été successivement prêté à Saint-Étienne, Nice puis Marseille avant de s’imposer durablement dans l’équipe première des Gunners en début de saison 2022-2023. Il a ensuite été l’un des artisans majeurs du titre historique de Premier League conquis par Arsenal la saison dernière – le premier depuis 2004 –, totalisant 31 apparitions en championnat. Il a également été déterminant dans la qualification des Gunners pour leur première finale de Ligue des champions depuis 2006, avec douze sorties sur la scène européenne.
Sa blessure, survenue en demi-finale de l’Euro avec l’équipe de France, l’écarte des terrains pour les premières semaines de la nouvelle saison et pose un vrai casse-tête tactique à Mikel Arteta. Sa capacité à sortir sous pression et son sang-froid balle au pied sont essentiels au jeu de construction des Gunners. Selon plusieurs sources, il aurait confié à ses coéquipiers en sélection : « Mon dos est fichu, mon dos est fichu », témoignant de la douleur ressentie. Le choix d’un protocole de rééducation contrôlée plutôt qu’une intervention chirurgicale indique que le staff médical privilégie le repos et une physiothérapie ciblée pour éviter une solution plus invasive.
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La profondeur de l'effectif défensif sera mise à l'épreuve
À l’approche de la saison 2026-2027, Arsenal va désormais devoir s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour pallier cette absence. Saliba est quasiment forfait pour le Community Shield contre Manchester City le 16 août, et la « longue période » évoquée par le club laisse penser qu’il pourrait manquer le début de la saison de Premier League, qui débute le 21 août contre Coventry.
Cette absence met une pression considérable sur le reste de la défense, qui devra élever son niveau de jeu. Rappelons que le duo Saliba-Gabriel Magalhães a été déterminant la saison passée, permettant à Arsenal de aligner la meilleure arrière-garde du championnat avec seulement 27 buts encaissés. Les Gunners ont peaufiné un effectif capable de briller sur plusieurs tableaux, et cette profondeur de banc – incarnée par des joueurs comme Jurriën Timber – sera mise à l’épreuve plus tôt que prévu. Les supporters se consolent toutefois en se disant qu’en évitant le scalpel, Saliba pourrait revenir plus vite que prévu.
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