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Arsenal confirme le deuxième départ de l’été : le champion d’Angleterre publie un communiqué officiel
Le gardien de but estonien quitte Londres
Le gardien international estonien Hein finalisera en juillet son transfert définitif au Werder Brême, club de Bundesliga, après un long parcours de formation dans le nord de Londres. Ce gardien de but de 24 ans avait rejoint l'Académie de l'Emirates en 2018, mais il a eu du mal à s'imposer chez les seniors sous les différents entraîneurs qui se sont succédé. Après avoir passé la saison dernière à s'adapter à la vie en Allemagne dans le cadre d'un prêt temporaire, les termes de son transfert ont désormais été transformés en un contrat définitif.
Arsenal a publié un communiqué officiel.
Dans un communiqué officiel publié sur leur site internet, les Gunners ont rendu hommage au professionnalisme et à l’engagement du gardien, saluant son parcours au sein du club, du centre de formation à l’équipe première.
Le communiqué confirme l’accord définitif, les procédures réglementaires étant sur le point d’être finalisées. « Nous remercions Karl pour sa contribution au club pendant son passage parmi nous et lui souhaitons bonne chance pour son nouveau défi au Werder Brême », peut-on y lire.
Le grand ménage continue dans le nord de Londres
Le départ de Hein s’inscrit dans la politique estivale d’allègement de l’effectif menée par Arsenal, et intervient juste après le transfert définitif de Kiwior à Porto. Le club portugais a officiellement levé l’option d’achat prévue dans le contrat de prêt initial pour s’assurer les services de l’international polonais, sous la forme d’un contrat à long terme. Ce transfert définitif rapporte aux Gunners une indemnité ferme de 17 millions d’euros (14,5 millions de livres sterling), ainsi qu’un variable pouvant atteindre 5 millions d’euros (4,3 millions de livres sterling) selon les objectifs sportifs atteints.
- AFP
Arteta réorganise ses options de remplaçants
Mikel Arteta doit désormais réévaluer son effectif de gardiens de but remplaçants en vue d'un programme de pré-saison chargé et d'une défense de titre nationale exigeante. Se séparer de joueurs peu utilisés permet à l'entraîneur d'assainir les finances du club avant l'ouverture du mercato, tandis que Hein part en Bundesliga à la recherche d'un poste de titulaire régulier après n'avoir disputé qu'un seul match avec l'équipe première d'Arsenal.