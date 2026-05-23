Dans un communiqué officiel publié sur leur site internet, les Gunners ont rendu hommage au professionnalisme et à l’engagement du gardien, saluant son parcours au sein du club, du centre de formation à l’équipe première.

Le communiqué confirme l’accord définitif, les procédures réglementaires étant sur le point d’être finalisées. « Nous remercions Karl pour sa contribution au club pendant son passage parmi nous et lui souhaitons bonne chance pour son nouveau défi au Werder Brême », peut-on y lire.



