AFP
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Arsenal coiffé au poteau ! Sunderland rafle la mise devant Mikel Arteta pour la star de Lyon Malick Fofana dans un coup de théâtre à 30 M£ le dernier jour du mercato
Sunderland conclut tardivement un accord à 30 millions de livres sterling
Sunderland a trouvé un accord avec Lyon pour recruter l’ailier Fofana, selon The Athletic. D’après The Sun, Sunderland versera un montant initial de 26 M£, avec 4 M£ supplémentaires liés à des bonus de performance. Fofana a été autorisé à se rendre dans le Nord-Est pour passer sa visite médicale avant la clôture du mercato mardi soir.
Le joueur de 21 ans est sur le point de signer un contrat de cinq ans au Stadium of Light. L’accord le liera au club jusqu’en 2031 et comprend une option pour 12 mois supplémentaires.
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Arsenal se retire alors que Sunderland passe à l’attaque
Arsenal envisageait sérieusement de passer à l’action en fin de mercato pour Fofana, alors qu’Arteta cherchait encore à renforcer les options offensives de son effectif. Des informations laissaient entendre qu’Arsenal étudiait un accord après avoir perdu des options offensives clés, Fofana ayant même eu des échanges directs avec Arteta au sujet d’un rôle potentiel dans le nord de Londres.
Cependant, le champion de Premier League a hésité face à l’évaluation de Lyon. Selon un reportage du Sun, Arteta a finalement choisi de ne pas donner son feu vert à l’opération, refusant l’opportunité de faire venir l’ailier à l’Emirates Stadium. Sunderland a profité de la situation en intervenant pour répondre aux conditions requises et s’attacher les services de l’ailier.
Étoffer l’effectif pour la campagne européenne
Le coup de Sunderland pour Fofana représente une nouvelle déclaration d’intention forte alors que Regis Le Bris prépare son équipe à la compétition en Ligue Europa. L’ancien produit de l’académie de Gand, qui a rejoint Lyon pour 17 M€ en janvier 2024, a inscrit 19 buts en 83 apparitions avec le club français, dont deux buts en six sorties cette saison.
Fofana devient la dernière recrue de premier plan au Stadium of Light lors d’un mercato estival très animé. Sunderland a déjà renforcé ses rangs avec les arrivées des latéraux Thomas Meunier et Dayann Methalie, ainsi que du milieu de terrain Jules Ahoka, tout en étudiant aussi des pistes pour Igor Paixao de Marseille et Jack Grealish de Manchester City.
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Finalisation des documents avant la date limite
Avec les conditions personnelles et l’accord entre clubs pratiquement bouclés, Sunderland doit désormais franchir les dernières étapes administratives et les examens médicaux avant la clôture du mercato à 23 heures.
S’il est enregistré à temps, l’international belge aux cinq sélections intégrera directement le groupe professionnel de Le Bris, alors que Sunderland tente de concilier ses ambitions nationales avec une campagne européenne. Pendant ce temps, Arsenal doit rapidement décider s’il se tourne vers d’autres cibles lors des dernières heures du mercato.
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