Sunderland a trouvé un accord avec Lyon pour recruter l’ailier Fofana, selon The Athletic. D’après The Sun, Sunderland versera un montant initial de 26 M£, avec 4 M£ supplémentaires liés à des bonus de performance. Fofana a été autorisé à se rendre dans le Nord-Est pour passer sa visite médicale avant la clôture du mercato mardi soir.

Le joueur de 21 ans est sur le point de signer un contrat de cinq ans au Stadium of Light. L’accord le liera au club jusqu’en 2031 et comprend une option pour 12 mois supplémentaires.



