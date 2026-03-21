Goal.com
En direct
Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Arsenal, Calafiori : « Le soleil italien me manque ; Bove et moi habitons dans le même immeuble »

Le défenseur d'Arsenal raconte sa vie en Angleterre.

Riccardo Calafiori raconte sa vie en Angleterre. Le défenseur italien d'Arsenal a déclaré dans une interview accordée à SportWeek, l'hebdomadaire en kiosque samedi avec La Gazzetta dello Sport : « On vit bien à Londres, même si, en jouant tous les trois jours, on n'arrive pas à en profiter. La ville a beaucoup à offrir, mais quand on parle de l'Angleterre, c'est une autre histoire : Londres, c'est Londres, mais le reste… ».


« Ce qui me manque le plus de l'Italie, c'est le soleil, plus que toute autre chose. J'aimerais voir plus souvent mes amis et ma famille, mais je ne me plains pas. Et puis, en Italie, on a l'habitude d'observer, de juger et de critiquer : j'apprécie que ce ne soit pas le cas ici. J'aime dénicher des articles de mode. Je vais dans les marchés vintage pour trouver des marques inconnues et des pièces uniques, ça m'aide à déconnecter ».


« J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League. Après Bologne, j’aurais pu rejoindre un grand club italien (la Juventus, ndlr). Mais, une fois l’Euro terminé, ma valeur marchande a augmenté et la WSA, l’agence de mon agent Alessandro Lucci, m’a expliqué qu’Arsenal me voulait vraiment. Je savais que j’allais arriver dans le championnat le plus difficile, mais je me suis dit que je pourrais toujours faire marche arrière. Et puis soyons clairs : Arsenal, c’est Arsenal, une équipe emblématique, différente de toutes les autres. »


  • À CÔTÉ DE BOVE

    « Bove et moi habitons dans le même immeuble. Les centres d'entraînement d'Arsenal et de Watford sont voisins, alors Edo a cherché un logement dans le même quartier que moi. Je crois que c'est le destin : une vie ensemble dans les équipes de jeunes de la Roma, et maintenant voisins à Londres. Il y a quelques jours, je l'ai pris dans mes bras et j'ai touché son défibrillateur sous-cutané, ça m'a fait un peu bizarre. Mais il est serein et a envie de conquérir le monde, je suis content pour lui.


    « L'année dernière, nous sommes allés à Wimbledon pour saluer Cobolli ? Nous avons tous les trois joué ensemble dans les équipes de jeunes de la Roma. Moi, arrière gauche, Cobolli à droite. Edoardo a continué à le fréquenter même après que Flavio ait choisi de se consacrer exclusivement au tennis et, l'année dernière, il était pratiquement devenu un membre de son équipe. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants, c'était vraiment sympa de se retrouver. »

    • Publicité
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI