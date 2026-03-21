Arsenal, Calafiori : « Le soleil italien me manque ; Bove et moi habitons dans le même immeuble »

Riccardo Calafiori raconte sa vie en Angleterre. Le défenseur italien d'Arsenal a déclaré dans une interview accordée à SportWeek, l'hebdomadaire en kiosque samedi avec La Gazzetta dello Sport : « On vit bien à Londres, même si, en jouant tous les trois jours, on n'arrive pas à en profiter. La ville a beaucoup à offrir, mais quand on parle de l'Angleterre, c'est une autre histoire : Londres, c'est Londres, mais le reste… ».





« Ce qui me manque le plus de l'Italie, c'est le soleil, plus que toute autre chose. J'aimerais voir plus souvent mes amis et ma famille, mais je ne me plains pas. Et puis, en Italie, on a l'habitude d'observer, de juger et de critiquer : j'apprécie que ce ne soit pas le cas ici. J'aime dénicher des articles de mode. Je vais dans les marchés vintage pour trouver des marques inconnues et des pièces uniques, ça m'aide à déconnecter ».





« J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League. Après Bologne, j’aurais pu rejoindre un grand club italien (la Juventus, ndlr). Mais, une fois l’Euro terminé, ma valeur marchande a augmenté et la WSA, l’agence de mon agent Alessandro Lucci, m’a expliqué qu’Arsenal me voulait vraiment. Je savais que j’allais arriver dans le championnat le plus difficile, mais je me suis dit que je pourrais toujours faire marche arrière. Et puis soyons clairs : Arsenal, c’est Arsenal, une équipe emblématique, différente de toutes les autres. »



