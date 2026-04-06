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Arsenal bénéficie d'un triple coup de pouce sur le plan physique avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP
Gabriel fait son retour à l'entraînement au moment opportun
Le plus grand soulagement pour le club du nord de Londres est la présence de Gabriel, qui a participé à la dernière séance d'entraînement à London Colney avant le départ de l'équipe pour le Portugal, selon The Standard. Le défenseur brésilien avait suscité de vives inquiétudes après avoir dû quitter le terrain lors de la défaite d'Arsenal en quarts de finale de la FA Cup contre Southampton, en raison d'une blessure apparente à la jambe.
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Rice et Trossard viennent renforcer les rangs
Les Gunners ont également été encouragés de voir Declan Rice et Leandro Trossard s'entraîner avec le groupe principal lundi matin. Leur disponibilité apporte un élan considérable à une équipe d'Arsenal qui vise les demi-finales de la plus prestigieuse compétition européenne. La présence de Rice au cœur du milieu de terrain reste vitale pour Arteta, surtout après les défaites successives contre Manchester City et Southampton. Le fait de pouvoir compter sur l'international anglais et sur Trossard, tous deux en forme, offre une plus grande flexibilité tactique à Arsenal alors que le club s'apprête à affronter une dangereuse équipe du Sporting qui a déjà fait ses preuves sur la scène de la Ligue des champions cette saison.
Des inquiétudes persistent concernant Saka et Timber
Malgré ces bonnes nouvelles concernant le trio susmentionné, des absences notables ont été constatées au centre d'entraînement Sobha Realty. Ni Bukayo Saka ni Jurrien Timber n'ont été aperçus lors de la partie ouverte à la presse de la séance d'entraînement de lundi. Leur absence laisse penser que leur participation au match aller est très incertaine, alors qu'ils poursuivent leur convalescence suite à des problèmes physiques. Arteta a déjà souligné la difficulté de gérer un calendrier chargé, déclarant : « Nous sommes actuellement dans une situation où nous devons aligner la meilleure équipe possible pour remporter toutes les compétitions. »
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La liste des blessés continue de compliquer la gestion du effectif d'Arteta
Si le retour de Gabriel, Rice et Trossard est une bonne nouvelle, l'infirmerie d'Arsenal reste bien remplie. Eberechi Eze, Piero Hincapie et Mikel Merino étaient également absents de la séance de lundi, poursuivant chacun leur convalescence. Alors que la course au titre de Premier League en est encore à ses dernières étapes et que le trophée de la Ligue des champions est à portée de main, Arteta a désespérément besoin de pouvoir compter sur le plus grand nombre possible de joueurs expérimentés. L'Espagnol comptera sur ses stars de retour pour apporter le leadership nécessaire afin de surmonter l'ambiance hostile au Portugal et d'obtenir un résultat positif à ramener à Londres.