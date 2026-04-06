Arsenal bénéficie d'un triple coup de pouce sur le plan physique avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP

Les Gunners ont également été encouragés de voir Declan Rice et Leandro Trossard s'entraîner avec le groupe principal lundi matin. Leur disponibilité apporte un élan considérable à une équipe d'Arsenal qui vise les demi-finales de la plus prestigieuse compétition européenne. La présence de Rice au cœur du milieu de terrain reste vitale pour Arteta, surtout après les défaites successives contre Manchester City et Southampton. Le fait de pouvoir compter sur l'international anglais et sur Trossard, tous deux en forme, offre une plus grande flexibilité tactique à Arsenal alors que le club s'apprête à affronter une dangereuse équipe du Sporting qui a déjà fait ses preuves sur la scène de la Ligue des champions cette saison.