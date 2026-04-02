AFP
Traduit par
Arsenal bénéficie d'un coup de pouce sur le marché des transferts alors que le géant de la Bundesliga réduit considérablement le prix demandé pour sa cible défensive
Leipzig serait prêt à baisser le prix demandé pour Lukeba
Leipzig serait prêt à revoir à la baisse ses exigences financières concernant Lukeba cet été. Bien que le contrat du défenseur de 22 ans prévoie une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros (70 millions de livres sterling / 92 millions de dollars), le club de Bundesliga serait disposé à négocier un accord inférieur à ce montant afin de faciliter le transfert. Selon des informations de Sky Germany, le club serait prêt à accepter une offre comprise entre 65 millions d'euros (57 millions de livres sterling / 75 millions de dollars) et 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling / 81 millions de dollars). Cette baisse de prix devrait déclencher une guerre d'enchères parmi l'élite européenne, l'ancien joueur de Lyon étant apparemment désireux de relever un nouveau défi après avoir passé trois ans en Allemagne.
- Getty Images Sport
Arsenal s'impose comme favori
Arteta serait un grand admirateur de ce jeune défenseur central, alors qu’il cherche à renforcer la qualité et la profondeur de la défense d’Arsenal. Les Gunners ont été fortement associés à Lukeba ces dernières semaines, car ils recherchent un joueur polyvalent capable de se battre pour une place de titulaire. Selon L'Équipe, le club du nord de Londres aurait déjà entamé des discussions concernant un éventuel transfert du Français. Leipzig étant désormais disposé à assouplir sa position sur la clause libératoire de 80 millions d'euros, la voie est désormais libre pour qu'Arsenal entame des négociations officielles pour le jeune joueur très prometteur.
À la recherche d'un nouveau défi loin de la Bundesliga
Ayant fait forte impression depuis son arrivée en provenance de la Ligue 1, Lukeba s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Cependant, après trois saisons passées à la Red Bull Arena, le joueur envisagerait de quitter le club, cherchant à rejoindre un championnat de plus haut niveau ou une équipe en lice pour le titre. Au cours de son passage à Leipzig, le défenseur a disputé 97 matches, marquant deux buts et délivrant une passe décisive, et a contribué à la conquête d'un titre de Supercoupe d'Allemagne.
- Getty Images Sport
Les négociations devraient s'intensifier cet été
Avec un prix avoisinant désormais les 65 millions d'euros, Arsenal devra probablement faire face à la concurrence, mais le club semble actuellement être le plus proactif dans ses démarches. Les Gunners ont déjà montré qu'ils étaient prêts à dépenser sans compter pour s'assurer les services de leurs principales cibles, et Lukeba est considéré comme un investissement à long terme pour le club. Cependant, avant de faire une approche officielle auprès de Leipzig, Arsenal restera concentré sur la conquête de trophées cette saison. L'équipe d'Arteta occupe actuellement la tête du classement de la Premier League, avec neuf points d'avance sur Manchester City. Elle est également toujours en lice en FA Cup et en Ligue des champions.