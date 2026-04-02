Arsenal bénéficie d'un coup de pouce sur le marché des transferts alors que le géant de la Bundesliga réduit considérablement le prix demandé pour sa cible défensive

Leipzig serait prêt à revoir à la baisse ses exigences financières concernant Lukeba cet été. Bien que le contrat du défenseur de 22 ans prévoie une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros (70 millions de livres sterling / 92 millions de dollars), le club de Bundesliga serait disposé à négocier un accord inférieur à ce montant afin de faciliter le transfert. Selon des informations de Sky Germany, le club serait prêt à accepter une offre comprise entre 65 millions d'euros (57 millions de livres sterling / 75 millions de dollars) et 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling / 81 millions de dollars). Cette baisse de prix devrait déclencher une guerre d'enchères parmi l'élite européenne, l'ancien joueur de Lyon étant apparemment désireux de relever un nouveau défi après avoir passé trois ans en Allemagne.