Une électricité particulière crépite dans l’air du nord de Londres les soirs de Ligue des champions, surtout lorsque les géants bavarois du Bayern Munich sont de passage. En octobre 2015, l’Emirates Stadium a été le théâtre d’une partie d’échecs tactique qui s’est finalement transformée en une soirée entrée de plain-pied dans la légende d’Arsenal. À l’époque, le Bayern de Pep passait pour un obstacle infranchissable. Les hommes d’Arsene Wenger ont pourtant trouvé le moyen de frapper avec la précision d’un voleur chevronné opérant de nuit.
Arsenal-Bayern Munich : un match d’anthologie au dénouement spectaculaire à Londres, où Arsenal crée la surprise face au géant allemand à l’Emirates Stadium
L’impasse tactique dans le nord de Londres
Pendant une grande partie de la rencontre, les deux équipes se sont livrées un bras de fer aux enjeux considérables. Le Bayern a dominé la possession avec sa fluidité habituelle, obligeant Petr Cech à réaliser plusieurs arrêts de classe mondiale pour maintenir Arsenal à égalité. À l’autre bout du terrain, Manuel Neuer a montré pourquoi il était la référence chez les gardiens, en réalisant un arrêt absolument stupéfiant à bout portant sur une tête de Theo Walcott, laissant les supporters locaux se prendre la tête à deux mains, incrédules. La tension était palpable, la moindre erreur interdite et, à l’approche du dernier quart d’heure, le match nul et vierge semblait l’issue la plus probable.
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Giroud brise la résistance bavaroise
Le but tant attendu est finalement arrivé à la 77e minute, à la faveur d’une hésitation inhabituelle de la défense du Bayern. Un coup franc en cloche a été envoyé au cœur de la surface de réparation et, pour une fois, l’habituellement infranchissable Neuer a mal jugé la trajectoire du ballon. Toujours à l’affût, Giroud, entré en seconde période pour servir de point d’appui physique, a profité de cette rare erreur du gardien. Le Français a touché le ballon pour le pousser au fond des filets, plongeant l’Emirates dans une liesse totale tandis que le mur allemand cédait enfin.
La tension des dernières minutes
Touché par l’ouverture du score, le Bayern s’est rué à l’attaque en quête de l’égalisation, s’exposant aux contre-attaques. L’angoisse et l’espoir se mêlaient dans une ambiance surchauffée lorsque le quatrième arbitre a indiqué trois minutes de temps additionnel. Arsenal est resté discipliné, replié en bloc compact, à l’affût d’une dernière occasion de tuer le match. Debout, les supporters réclamaient à coups de sifflet la fin de la rencontre, sentant qu’Arsenal tenait l’un de ses résultats européens les plus marquants de l’ère moderne.
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Ozil scelle une victoire mémorable
Au bout du temps additionnel, le coup de grâce est arrivé. Hector Bellerin, faisant preuve d’une énergie incroyable si tard dans le match, a intercepté une passe imprécise et débordé sur le flanc droit. Son centre puissant à ras de terre a trouvé Ozil, dont la frappe a été repoussée in extremis par Neuer. À une époque où la technologie sur la ligne de but n’existait pas encore, l’Emirates a retenu son souffle tandis que l’arbitre placé derrière le but prenait la décision, juste et décisive, de signaler que le ballon avait franchi la ligne. Le score de 2-0 était confirmé et la victoire acquise.
Une soirée inoubliable à l’Emirates Stadium
Ce match reste un souvenir précieux pour les supporters d’Arsenal, un rare moment de triomphe face à un Bayern qui lui avait souvent donné du fil à retordre. Il ne s’agissait pas seulement des trois points en phase de groupes, mais aussi de la résistance et de l’efficacité dont Arsenal avait fait preuve pour venir à bout de l’une des meilleures équipes d’Europe. Sous les projecteurs, l’Arsenal de Wenger avait montré qu’il pouvait encore rivaliser avec les meilleurs, laissant le géant allemand défait et la nuit du nord de Londres résonner de chants de victoire.
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