Au bout du temps additionnel, le coup de grâce est arrivé. Hector Bellerin, faisant preuve d’une énergie incroyable si tard dans le match, a intercepté une passe imprécise et débordé sur le flanc droit. Son centre puissant à ras de terre a trouvé Ozil, dont la frappe a été repoussée in extremis par Neuer. À une époque où la technologie sur la ligne de but n’existait pas encore, l’Emirates a retenu son souffle tandis que l’arbitre placé derrière le but prenait la décision, juste et décisive, de signaler que le ballon avait franchi la ligne. Le score de 2-0 était confirmé et la victoire acquise.