À Munich, en fin de match, Ousmane Dembélé, fraîchement remplacé, a célébré avec une rare intensité le tacle d’un coéquipier près de la ligne de touche. Un engagement qu’on ne lui aurait pas forcément attribué il y a encore quelques années.
Avant son explosion lors de sa deuxième saison au Parc des Princes, Dembélé était considéré comme l’un des grands talents inexploités du football. Il a lui-même admis avoir gâché cinq ans à Barcelone, mais il a assimilé l’enseignement de Luis Enrique au PSG et vise désormais un deuxième Ballon d’Or et une deuxième Ligue des champions consécutifs.
Son ami proche et ancien coéquipier, Kylian Mbappé, n’a toujours pas soulevé l’un de ces trophées et, deux ans après son départ de la capitale française, il n’est pas plus proche de son objectif. Pire, sa carrière prend aujourd’hui une tournure préoccupante.
Si l’attaquant français a trouvé le chemin des filets à volonté depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, il n’a toujours pas soulevé le moindre trophée majeur avec les Blancos. De l’autre côté, le PSG n’est plus qu’à une victoire d’un deuxième sacre européen consécutif.
Sa valeur marchande est l’une des plus élevées du circuit, mais sa valeur sportive, son caractère et son engagement sont désormais ouvertement débattus dans la presse madrilène.
Blessé, il est accusé de ne penser qu’à lui-même en partant en vacances pendant que le club traverse une zone de turbulences, tandis que ses anciens coéquipiers sont salués pour leur nouvelle cohésion, dont Dembélé est le meilleur exemple.
Les déclarations de Luis Enrique affirmant que le PSG serait mieux sans Mbappé avaient surpris ; les faits lui donnent raison.