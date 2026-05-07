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Bayern PSG W+LsGetty/GOAL
Mark Doyle

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Arsenal, attention : Khvicha Kvaratskhelia semble inarrêtable ! Vainqueurs et vaincus alors que le Géorgien, en pleine forme, propulse le PSG vers une nouvelle finale de Ligue des champions – et porte un coup dur aux rêves de Ballon d’Or d’Harry Kane et des stars du Bayern Munich

Winners & losers
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
K. Kvaratskhelia
H. Kane
Luis Enrique
M. Olise
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a dû patienter longuement avant de soulever enfin la Coupe d’Europe, mais douze mois après son premier sacre, le club a l’occasion de conquérir un deuxième titre en éliminant le Bayern Munich 6-5 sur l’ensemble des deux manches d’une demi-finale palpitante. Le match retour de mercredi à l’Allianz Arena n’a certes pas connu le même chaos que le thriller à neuf buts de la semaine dernière au Parc des Princes, mais Luis Enrique s’est montré tout aussi enthousiaste après la performance de son équipe.

Le PSG a une nouvelle fois démontré toute sa maîtrise en contre-attaque grâce à un superbe but d'ouverture de score inscrit dès la 3e minute par Ousmane Dembélé, qui a conclu avec brio après avoir été servi dans la surface par Khvicha Kvaratskhelia. Pour le reste du match, cependant, le PSG a prouvé qu'il savait aussi défendre en tenant à distance Harry Kane et ses coéquipiers jusqu'à ce que le capitaine anglais marque à la 4e minute du temps additionnel.

En conséquence, les champions en titre défieront Arsenal dans un duel de styles prometteur, fin août à Budapest. Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de la soirée munichoise ? GOAL vous dit tout ci-dessous...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Le vainqueur est Khvicha Kvaratskhelia.

    Khvicha Kvaratskhelia est l’une des principales raisons pour lesquelles le PSG se retrouve en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Le Géorgien a eu un effet transformateur sur l’équipe de Luis Enrique lorsqu’il a rejoint le club en provenance de Naples à mi-parcours de la saison dernière, et il a encore élevé son niveau de jeu cette campagne.

    En servant Dembélé pour l’ouverture du score en Bavière, après un magnifique une-deux avec Fabian Ruiz à mi-parcours, Kvaratskhelia est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs. Un record remarquable qui prouve que le joueur de 25 ans n’est pas seulement un dribbleur exceptionnel, mais aussi un finisseur efficace.

    Mais ce qui frappe le plus chez Kvaratskhelia, c’est son abattage. À Munich, il n’a cessé de courir, de défendre, de revenir jusqu’à sa propre surface pour récupérer ou dégager le ballon. En résumé, que celui que les tifosi de Naples surnomment « Kvaradona » ne dribble pas ses adversaires, il les presse sans relâche, transformant chaque rencontre en un cauchemar de 90 minutes pour l’équipe adverse.

    Arsenal pourra certes se targuer d’arriver à Budapest avec la meilleure défense de la compétition, mais contenir Kvaratskhelia représentera son plus grand défi à ce jour. L’ailier géorgien se rapproche ainsi de la perfection à son poste.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FLOP : Michael Olise

    Michael Olise est lui aussi un ailier au talent exceptionnel. La star du Bayern Munich l’a prouvé au Parc des Princes, où il a réalisé un exploit remarquable en faisant passer Nuno Mendes pour un simple arrière latéral moyen. À Paris, Olise n’a cessé de se faufiler devant le Portugais ; et lorsqu’il a récidivé à la huitième minute du match retour à Munich, Mendes l’a taclé avec désespoir, ce qui lui a valu un carton jaune inévitable. 

    Mendes a ensuite évité un deuxième avertissement pour une main pourtant évidente – l’arbitre ayant déjà sanctionné une première faute de main de Konrad Laimer que la plupart des observateurs n’avaient pas vue. Le défenseur s’est finalement repris et a remporté son duel face à Olise.

    L’international français a touché le ballon plus que tout autre joueur sur la pelouse (92 fois), sans pour autant en tirer profit. Olise s’est créé quelques occasions et a tenté quatre tirs au but, mais il n’a jamais vraiment semblé en mesure de marquer. De plus, il n’a réussi que trois de ses dix dribbles et a perdu 13 de ses 21 duels (majoritairement face à Mendes). Pire, il a perdu le ballon à 29 reprises, record du match.

    Il est vrai que les joueurs de ce profil prennent des risques et commettent inévitablement des erreurs, mais il reste que c’est une soirée désespérément décevante pour un homme capable de faire la différence, lequel, significativement, s’est retrouvé la tête entre les mains au coup de sifflet final. Le match le plus important de sa carrière lui a, de manière surprenante, échappé.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Vainqueur : Luis Enrique

    La victoire contre le Bayern Munich a constitué le cadeau d’anniversaire parfait pour Luis Enrique, qui fêtait ses 56 ans vendredi. L’Espagnol a qualifié les Bavarois de « meilleure équipe » jamais rencontrée par son PSG, rappelant que l’élimination restait un danger concret à l’Allianz Arena. Pourtant, le technicien n’aurait guère pu mieux gérer la rencontre.

    Son choix audacieux de remplacer l’arrière droit blessé Achraf Hakimi par le milieu Warren Zaire-Emery s’est avéré payant : le jeune Français a brillé en contenant Luis Díaz. De même, le retour de Fabian Ruiz dans le onze a permis de libérer Kvaratskhelia, à l’origine du premier but après une passe en première intention lumineuse.

    Surtout, son équipe s’est constamment montrée menaçante en contre-attaque tout en défendant solidement pendant la quasi-totalité de la rencontre, en net contraste avec le match aller.

    Au final, le PSG a été privé de la victoire par l’égalisation de Kane dans le temps additionnel, mais cette performance aboutie renforce la conviction de Luis Enrique : son équipe peut conserver son titre continental à Budapest fin mai. Comme il l’a souligné : « Le caractère dont nous avons fait preuve face à une équipe comme le Bayern est très positif. »

    Face à son adversaire le plus coriace à ce jour, le PSG a démontré qu’il avait à la fois le style et la substance, reflétant ainsi la personnalité de son entraîneur, double vainqueur du triplé, qui mérite désormais de rejoindre Bob Paisley, Zinédine Zidane et Pep Guardiola au club très fermé des triples lauréats de la Coupe d’Europe.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Buteur : Harry Kane

    Kane totalise désormais 54 buts en seulement 70 matches de Ligue des champions. Seuls Erling Haaland et Ruud van Nistelrooy ont fait mieux en autant de rencontres. Grâce à son but inscrit en fin de match mercredi, Kane a également égalé le record de Cristiano Ronaldo, qui avait marqué lors de six matches à élimination directe consécutifs.

    Des statistiques impressionnantes qui n’ont pourtant pas suffi à consoler l’international anglais, visiblement marqué par l’élimination du Bayern et réconforté par Manuel Neuer.

    Si l’Anglais continue d’évoluer à un niveau exceptionnel et a mis fin à sa période sans titre depuis son arrivée à Munich, il a répété que la C1 reste le trophée qu’il désire par-dessus tout sur le plan club. Aucune certitude, toutefois, qu’un joueur qui fêtera ses 33 ans en juillet aura encore plusieurs chances de soulever le précieux trophée.

    En grande forme, Kane et le Bayern n’ont pourtant pas réussi à franchir ce cap. Une élimination qui va laisser des traces.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    VAINQUEUR : La course au Ballon d'Or

    L’élimination du Bayern, qui échoue à atteindre la finale de la Ligue des champions, compromet les ambitions de Kane de remporter le Ballon d’Or. Le capitaine de l’Angleterre était pourtant donné favori avant le coup de théâtre de mercredi en Bavière. Dembélé, lui, a renforcé ses propres chances de conserver le trophée gagné en 2025 en inscrivant l’unique but qui envoie le PSG à Budapest.

    Kvaratskhelia, lui, est désormais un prétendant très sérieux : une dernière performance de haut niveau pourrait lui suffire pour être couronné meilleur joueur de la Ligue des champions cette saison. N’oublions pas que 2025 est aussi une année de Coupe du monde : l’élimination de la Géorgie prive Kvaratskhelia d’une exposition supplémentaire, laissant le champ libre à Lamine Yamal, Olise, Dembélé et Kane pour briller sur la plus grande scène du football.

    Sans oublier Declan Rice, dont l’abattage au milieu de terrain pourrait lui offrir un doublé Premier League-Ligue des champions avec Arsenal, puis une participation à la Coupe du monde avec l’Angleterre, en quête d’un premier titre depuis 1966.

    Malgré ces éléments, la course au Ballon d’Or 2026 reste ouverte : trop d’incertitudes pour désigner un favori à ce stade, ce qui ravira les passionnés de la plus prestigieuse distinction individuelle du football.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le grand perdant : Kylian Mbappé

    À Munich, en fin de match, Ousmane Dembélé, fraîchement remplacé, a célébré avec une rare intensité le tacle d’un coéquipier près de la ligne de touche. Un engagement qu’on ne lui aurait pas forcément attribué il y a encore quelques années.

    Avant son explosion lors de sa deuxième saison au Parc des Princes, Dembélé était considéré comme l’un des grands talents inexploités du football. Il a lui-même admis avoir gâché cinq ans à Barcelone, mais il a assimilé l’enseignement de Luis Enrique au PSG et vise désormais un deuxième Ballon d’Or et une deuxième Ligue des champions consécutifs.

    Son ami proche et ancien coéquipier, Kylian Mbappé, n’a toujours pas soulevé l’un de ces trophées et, deux ans après son départ de la capitale française, il n’est pas plus proche de son objectif. Pire, sa carrière prend aujourd’hui une tournure préoccupante.

    Si l’attaquant français a trouvé le chemin des filets à volonté depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, il n’a toujours pas soulevé le moindre trophée majeur avec les Blancos. De l’autre côté, le PSG n’est plus qu’à une victoire d’un deuxième sacre européen consécutif.

    Sa valeur marchande est l’une des plus élevées du circuit, mais sa valeur sportive, son caractère et son engagement sont désormais ouvertement débattus dans la presse madrilène.

    Blessé, il est accusé de ne penser qu’à lui-même en partant en vacances pendant que le club traverse une zone de turbulences, tandis que ses anciens coéquipiers sont salués pour leur nouvelle cohésion, dont Dembélé est le meilleur exemple.

    Les déclarations de Luis Enrique affirmant que le PSG serait mieux sans Mbappé avaient surpris ; les faits lui donnent raison.

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