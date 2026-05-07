Khvicha Kvaratskhelia est l’une des principales raisons pour lesquelles le PSG se retrouve en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Le Géorgien a eu un effet transformateur sur l’équipe de Luis Enrique lorsqu’il a rejoint le club en provenance de Naples à mi-parcours de la saison dernière, et il a encore élevé son niveau de jeu cette campagne.

En servant Dembélé pour l’ouverture du score en Bavière, après un magnifique une-deux avec Fabian Ruiz à mi-parcours, Kvaratskhelia est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs. Un record remarquable qui prouve que le joueur de 25 ans n’est pas seulement un dribbleur exceptionnel, mais aussi un finisseur efficace.

Mais ce qui frappe le plus chez Kvaratskhelia, c’est son abattage. À Munich, il n’a cessé de courir, de défendre, de revenir jusqu’à sa propre surface pour récupérer ou dégager le ballon. En résumé, que celui que les tifosi de Naples surnomment « Kvaradona » ne dribble pas ses adversaires, il les presse sans relâche, transformant chaque rencontre en un cauchemar de 90 minutes pour l’équipe adverse.

Arsenal pourra certes se targuer d’arriver à Budapest avec la meilleure défense de la compétition, mais contenir Kvaratskhelia représentera son plus grand défi à ce jour. L’ailier géorgien se rapproche ainsi de la perfection à son poste.