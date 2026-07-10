Arsenal annonce la signature surprise de l’ancien gardien de but de Leeds, Illan Meslier, dans le cadre d’un transfert gratuit

L’ancien joueur formé au centre de formation de Lorient a exprimé sa fierté après avoir officialisé son transfert dans le nord de Londres. Meslier a souligné sa volonté de s’adapter rapidement et d’aider sa nouvelle équipe à conserver sa suprématie nationale.

S'exprimant sur le site officiel du club, il a déclaré : « Je suis extrêmement heureux. C'est un grand jour pour moi car je viens de rejoindre les champions. Pour moi, Arsenal est le plus grand club d'Angleterre. Je suis très heureux et très fier de rejoindre Arsenal. J’ai hâte de montrer tout l’amour que j’éprouve pour cet écusson et de remporter des trophées avec cette équipe, car c’est un club qui doit continuer à en gagner, encore et encore. »