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Arsenal annonce la signature surprise de l’ancien gardien de but de Leeds, Illan Meslier, dans le cadre d’un transfert gratuit
Les Gunners ont officialisé l’arrivée d’un joueur libre.
Arsenal a officialisé l’arrivée de Meslier via un transfert gratuit, son contrat avec Leeds ayant expiré cet été. Le gardien français a paraphé un bail de deux ans à l’Emirates Stadium, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire. Les dirigeants londoniens ont agi promptement pour s’assurer les services du portier, auteur de 215 apparitions en Angleterre, et ainsi renforcer leurs options défensives en vue du nouvel exercice.
- AFP
Meslier vise le titre
L’ancien joueur formé au centre de formation de Lorient a exprimé sa fierté après avoir officialisé son transfert dans le nord de Londres. Meslier a souligné sa volonté de s’adapter rapidement et d’aider sa nouvelle équipe à conserver sa suprématie nationale.
S'exprimant sur le site officiel du club, il a déclaré : « Je suis extrêmement heureux. C'est un grand jour pour moi car je viens de rejoindre les champions. Pour moi, Arsenal est le plus grand club d'Angleterre. Je suis très heureux et très fier de rejoindre Arsenal. J’ai hâte de montrer tout l’amour que j’éprouve pour cet écusson et de remporter des trophées avec cette équipe, car c’est un club qui doit continuer à en gagner, encore et encore. »
Arteta cherche des solutions de remplacement
Initialement prévu comme troisième gardien, derrière David Raya, lauréat du « Gant d’or » de la Premier League, et Kepa Arrizabalaga, Meslier pourrait finalement hériter du poste de numéro 2. L’incertitude qui entoure l’avenir de Kepa au sein de l’effectif de Mikel Arteta pourrait ainsi profiter à l’ancien portier de Leeds.
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Le joueur français abordera prochainement le stage de pré-saison.
Meslier doit immédiatement revêtir le maillot numéro 30 et intégrer les séances d’entraînement de pré-saison au centre d’entraînement Sobha Realty. L’arrivée de ce gardien expérimenté déclenche un effet domino : le jeune gardien de 20 ans Tommy Setford sera prêté afin de bénéficier d’un temps de jeu régulier, selon BBC Sport. Avec un calendrier chargé, entre les compétitions nationales et la Ligue des champions, Arteta dispose désormais d’un secteur défensif plus solide pour aborder la saison à venir.
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