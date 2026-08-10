Le rival d'Arsenal, Liverpool, a également fait de Barcola sa cible prioritaire cet été avec une offre de 100 millions de livres sterling, même si le PSG attend un montant plus proche de 150 millions de livres sterling pour le double vainqueur de la Ligue des champions.

Dans un entretien accordé à talkSPORT, l'ancien attaquant d'Arsenal Perry Groves a insisté sur le fait que les Gunners sont plus attractifs qu'un Liverpool en période de transition sous Andoni Iraola. Il a déclaré : « Je n’ai pas d’intérêt particulier dans cette affaire, mais je dirais Arsenal, parce que Liverpool est une équipe en transition.

« Andoni Iraola arrive là-bas, impose sa propre philosophie, son propre style, avec toutes les nouvelles recrues qui arrivent. Si vous étiez Barcola et que vous vous demandiez laquelle de ces deux équipes a le plus de chances de remporter la Premier League ou la Ligue des champions, à l’heure actuelle vous diriez qu’il s’agit d’Arsenal.

« Donc, tout dépend de savoir si Arsenal veut passer à l’action. S’ils passent à l’action pour lui, alors des approches auront déjà été faites auprès de son entourage. Parce qu’ils ne veulent pas donner l’image de perdre Vinicius Junior en étant baladés comme un petit chaton avec une pelote de laine, mais Arsenal doit viser ce genre de joueurs. C’est le niveau auquel Arsenal se situe désormais. »

Groves a ajouté d'autres affirmations concernant la destination de vie préférée du joueur au cours de la même émission : « J’ai une source qui dit qu’il [Barcola] veut vivre à Londres. Je ne peux pas vous dire [qui], je ne peux pas révéler mes sources. J’ai une source. J’ai une taupe. Barcola veut vivre à Londres. »