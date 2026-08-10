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Arsenal annoncé favori pour devancer Liverpool dans le transfert à 100 millions de livres sterling de Bradley Barcola après avoir bouclé le dossier Bruno Guimaraes
Arsenal poursuit son recrutement
Arsenal continue de renforcer son effectif cet été après avoir officiellement présenté Guimaraes à la suite de son transfert de 75 millions de livres en provenance de Newcastle United. Le milieu de terrain brésilien devient la troisième recrue du mercato d'Arteta, après l'ailier Christos Tzolis et le gardien Illan Meslier. Après avoir manqué Vinicius Junior, qui a choisi de prolonger son contrat au Real Madrid, et à la suite de la vente de Leandro Trossard à Besiktas, Arsenal a désormais jeté son dévolu sur Barcola du PSG afin de renforcer ses options offensives.
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Un consultant affirme une préférence pour Londres
Le rival d'Arsenal, Liverpool, a également fait de Barcola sa cible prioritaire cet été avec une offre de 100 millions de livres sterling, même si le PSG attend un montant plus proche de 150 millions de livres sterling pour le double vainqueur de la Ligue des champions.
Dans un entretien accordé à talkSPORT, l'ancien attaquant d'Arsenal Perry Groves a insisté sur le fait que les Gunners sont plus attractifs qu'un Liverpool en période de transition sous Andoni Iraola. Il a déclaré : « Je n’ai pas d’intérêt particulier dans cette affaire, mais je dirais Arsenal, parce que Liverpool est une équipe en transition.
« Andoni Iraola arrive là-bas, impose sa propre philosophie, son propre style, avec toutes les nouvelles recrues qui arrivent. Si vous étiez Barcola et que vous vous demandiez laquelle de ces deux équipes a le plus de chances de remporter la Premier League ou la Ligue des champions, à l’heure actuelle vous diriez qu’il s’agit d’Arsenal.
« Donc, tout dépend de savoir si Arsenal veut passer à l’action. S’ils passent à l’action pour lui, alors des approches auront déjà été faites auprès de son entourage. Parce qu’ils ne veulent pas donner l’image de perdre Vinicius Junior en étant baladés comme un petit chaton avec une pelote de laine, mais Arsenal doit viser ce genre de joueurs. C’est le niveau auquel Arsenal se situe désormais. »
Groves a ajouté d'autres affirmations concernant la destination de vie préférée du joueur au cours de la même émission : « J’ai une source qui dit qu’il [Barcola] veut vivre à Londres. Je ne peux pas vous dire [qui], je ne peux pas révéler mes sources. J’ai une source. J’ai une taupe. Barcola veut vivre à Londres. »
« Il serait très bon pour Arsenal »
Le soutien en faveur d’un transfert pour s’attacher les services de Barcola est également venu de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Emmanuel Frimpong, qui estime que le club doit continuer à ajouter de la qualité pour maintenir sa domination après avoir remporté le titre de Premier League la saison dernière.
Au micro de Ladbrokes, Frimpong a souligné l’importance de bâtir une ère de succès durable dans le nord de Londres : « Mikel [Arteta] et les garçons ont enfin franchi la ligne, ce qui me rend très heureux. Mais ils ne doivent pas se contenter de le gagner une seule fois et d’être satisfaits de ça. Ils doivent continuer à le gagner maintenant et dominer comme Manchester United et Manchester City l’ont fait par le passé.
« Nous avons les joueurs, nous avons un effectif profond et j’espère que cet été, les dirigeants vont encore se renforcer, parce que je pense toujours qu’il nous faut deux ailiers et un vrai numéro huit. J’ai l’impression que Declan Rice joue à un poste qui n’est pas naturel pour lui, donc il nous faut un vrai numéro huit à ses côtés.
« Pour moi, quand il s’agit de recrues réalistes cet été, avec ces postes en tête, j’ai l’impression que Bruno Guimaraes est quelqu’un que j’adorerais voir à Arsenal. Et aussi Bradley Barcola… Je pense qu’il serait très bon pour Arsenal. Barcola et Bruno Guimaraes, ce serait un très bon mercato pour Arsenal. »
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Une période cruciale se profile à l’horizon
Arsenal se prépare désormais à une concurrence intense pendant le reste du mercato, tandis que les négociations pour un nouvel ailier se poursuivent. La direction du club est sous pression et doit agir rapidement pour finaliser son effectif principal avant le coup d’envoi du week-end d’ouverture de la saison de Premier League.
La décision finale de Barcola concernant son avenir au PSG servira de catalyseur crucial pour déterminer l’issue de la bataille sur le marché des transferts entre Arsenal et Liverpool.
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