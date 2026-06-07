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Arsenal ajoute Morgan Gibbs-White à sa short-list, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer l’attaque des champions de Premier League
Arteta considère Rogers comme une recrue phare
Après avoir mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre de Premier League, Arteta ne perd pas de temps pour préparer la défense du titre d’Arsenal. Le manager des Gunners a désigné Rogers, d’Aston Villa, comme une cible prioritaire, le club considérant ce joueur de 23 ans comme une recrue phare potentielle pour cet été.
Convaincu par sa polyvalence sur tout le front de l’attaque, Arteta piloterait lui-même ce dossier. Reste un obstacle de taille : le prix. Villa, impressionné par les performances du joueur en championnat et en Europe, réclamerait un chèque proche de 100 millions de livres pour laisser filer son joyau.
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Gibbs-White s’impose comme une alternative majeure
Si la piste menant à Rogers s’avère trop complexe, SunSport affirme qu’Arsenal a coché le nom de Gibbs-White comme alternative crédible. Le capitaine de Nottingham Forest a brillé cette saison, inscrivant 18 buts toutes compétitions confondues et guidant son équipe jusqu’en demi-finales de la Ligue Europa, où elle a finalement buté sur l’Aston Villa de Rogers.
Ses 15 réalisations en Premier League le placent comme deuxième meilleur buteur anglais du championnat, juste derrière Ollie Watkins (Aston Villa). Malgré ses performances en club, Gibbs-White a vécu une déception sur la scène internationale : Thomas Tuchel ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde avec l’Angleterre. Le milieu offensif a exprimé sa frustration en déclarant : « Je sais moi-même que j’ai fait plus qu’il n’en fallait pour faire partie de l’équipe. Je me suis retrouvé du mauvais côté d'une décision. »
Les Gunners sont engagés dans une double confrontation sur le marché des transferts : ils affronte le PSG et un Forest coriace.
Arsenal n’est pas le seul grand club européen à surveiller ces développements de près. Le Paris Saint-Germain, qui a récemment battu les Gunners aux tirs au but en finale de la Ligue des champions, s’intéresse également à Rogers. De son côté, le propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, entend conserver ses meilleurs éléments au City Ground après avoir convaincu Gibbs-White de s’engager jusqu’en 2028.
Par ailleurs, les spéculations autour d’un autre joyau des Wooden Boys, Elliot Anderson, ne facilitent pas la tâche : le milieu de terrain, estimé à 100 millions de livres sterling, serait courtisé par Manchester City et Manchester United. L’entraîneur Vítor Pereira l’assure : il veut conserver son effectif clé, mais « le marché est le marché ».
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Tuchel assume ses choix de composition contestés
Alors que les rumeurs de transfert font la une, Tuchel a dû défendre sa décision de laisser Gibbs-White à la maison pour cet été. Le technicien allemand a insisté sur le fait que ses choix reposaient sur l'équilibre tactique plutôt que sur les statistiques individuelles ou la réputation passée, ce qui a également conduit à l'exclusion de stars telles que Phil Foden et Cole Palmer.
Le technicien allemand a justifié son choix en ces termes : « Est-ce que cela signifie que les autres joueurs que vous avez cités ont commis une erreur ? Non. Pour certains, c’est simplement une question de position : nous avons cherché à constituer un effectif équilibré, sans emmener cinq numéros 10 pour les faire jouer hors de leur zone de confort, car à qui rendrions-nous service ? Au joueur ou à nous-mêmes ? Je ne pense pas. » Pour Gibbs-White, un éventuel transfert à l’Emirates Stadium pourrait constituer la meilleure façon de prouver que le sélectionneur anglais s’est trompé.