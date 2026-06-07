Arsenal ajoute Morgan Gibbs-White à sa short-list, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer l’attaque des champions de Premier League

Après avoir mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre de Premier League, Arteta ne perd pas de temps pour préparer la défense du titre d’Arsenal. Le manager des Gunners a désigné Rogers, d’Aston Villa, comme une cible prioritaire, le club considérant ce joueur de 23 ans comme une recrue phare potentielle pour cet été.

Convaincu par sa polyvalence sur tout le front de l’attaque, Arteta piloterait lui-même ce dossier. Reste un obstacle de taille : le prix. Villa, impressionné par les performances du joueur en championnat et en Europe, réclamerait un chèque proche de 100 millions de livres pour laisser filer son joyau.