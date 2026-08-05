« Arsenal a une très bonne chance ! » - L'ancien Gunner Anders Limpar estime que Mikel Arteta dominera la Premier League après le départ de Pep Guardiola

Si Arsenal dispose déjà d’un effectif solide, Limpar estime que l’ajout de trois talents de classe mondiale pourrait en faire une force irrésistible. Il a exhorté le club du nord de Londres à tenter des opérations ambitieuses avant la fermeture du mercato. En évoquant les arrivées potentielles de Bruno Guimaraes, Julian Alvarez et Vinicius Junior, Limpar a exposé sa vision d’un succès durable sur la scène nationale et européenne sous les ordres d’Arteta.

« Un club comme Arsenal a toujours besoin de bons joueurs, mais faire venir Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr, a-t-il expliqué. Vous avez aussi un joueur comme Christos Tzolis, qui a déjà l’air d’être de classe mondiale. Avec ces joueurs, Arsenal peut dominer la Premier League et la Ligue des champions pendant les trois prochaines années.

« Je ne pense pas que Tzolis va beaucoup jouer, ce qui serait regrettable, mais Arsenal doit acheter tous les bons joueurs possibles. Avant l’été, j’aurais dit qu’il leur fallait deux ou trois joueurs pour rafraîchir l’effectif et rester au sommet. Avec les recrues déjà arrivées, Mikel Arteta va être le patron.

« Sur le côté droit, Arsenal a Noni Madueke et Bukayo Saka. Nous avons déjà Viktor Gyokeres et Kai Havertz en attaque. Mais que se passerait-il si Kai Havertz se blessait encore ? Nous avons vu que Viktor Gyokeres a alterné le bon et le moins bon la saison dernière. Bukayo Saka n’est toujours pas tout à fait au niveau de ce qu’il peut être.

« Si Arsenal fait venir Vinicius, Bruno Guimaraes et Julian Alvarez pour les ajouter à Christos Tzolis, ce sont le genre de joueurs que vous gardez sur le long terme, et Arsenal commencera à ressembler à une équipe de rêve, avec Mikel Arteta dans une position où il peut choisir n’importe quelle combinaison. »