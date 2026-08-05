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« Arsenal a une très bonne chance ! » - L'ancien Gunner Anders Limpar estime que Mikel Arteta dominera la Premier League après le départ de Pep Guardiola
Arsenal soutenu pour un nouveau titre
Limpar estime qu'Arsenal devrait être le favori pour remporter à nouveau la Premier League sous les ordres d'Arteta. Il s'attend à ce que le club londonien mène la course au titre malgré une forte concurrence venue d'ailleurs. Limpar a désigné Manchester City et Manchester United comme les plus proches poursuivants d'Arsenal, tout en avertissant que Chelsea pourrait aussi se mêler à la lutte après s'être renforcé sous Xabi Alonso. Il a ajouté que Tottenham et soit Brighton, soit Liverpool devraient compléter le top 6 cette saison.
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Le départ de Guardiola change tout
Limpar estime qu'Arsenal est en position plus favorable, car deux des entraîneurs les plus titrés de l'histoire de la Premier League, Guardiola et Jurgen Klopp, ne sont plus en poste.
« Tout peut encore changer en fonction de ce qui se passera avant la fermeture du mercato, mais je pense que Chelsea sera au rendez-vous cette saison », a déclaré Limpar à SveaCasino. « Ils ont recruté les joueurs capables d'en faire une très bonne équipe sous les ordres de Xabi Alonso, mais je pense que la course au titre se jouera entre Arsenal, Manchester City et Manchester United. Elles vont toutes être vraiment très bonnes, je pense. Le reste du top 6 sera composé de Chelsea, Tottenham Hotspur et probablement Brighton ou Liverpool.
« Arsenal a une très bonne chance de remporter à nouveau la Premier League parce que je ne vois pas de menace plus grande pour eux avec Pep Guardiola et Jurgen Klopp qui ne sont plus dans le championnat, donc ils peuvent être intelligents et prendre les matches les uns après les autres pour s'assurer de défendre leur titre. »
Trois recrues phares pour une domination totale
Si Arsenal dispose déjà d’un effectif solide, Limpar estime que l’ajout de trois talents de classe mondiale pourrait en faire une force irrésistible. Il a exhorté le club du nord de Londres à tenter des opérations ambitieuses avant la fermeture du mercato. En évoquant les arrivées potentielles de Bruno Guimaraes, Julian Alvarez et Vinicius Junior, Limpar a exposé sa vision d’un succès durable sur la scène nationale et européenne sous les ordres d’Arteta.
« Un club comme Arsenal a toujours besoin de bons joueurs, mais faire venir Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr, a-t-il expliqué. Vous avez aussi un joueur comme Christos Tzolis, qui a déjà l’air d’être de classe mondiale. Avec ces joueurs, Arsenal peut dominer la Premier League et la Ligue des champions pendant les trois prochaines années.
« Je ne pense pas que Tzolis va beaucoup jouer, ce qui serait regrettable, mais Arsenal doit acheter tous les bons joueurs possibles. Avant l’été, j’aurais dit qu’il leur fallait deux ou trois joueurs pour rafraîchir l’effectif et rester au sommet. Avec les recrues déjà arrivées, Mikel Arteta va être le patron.
« Sur le côté droit, Arsenal a Noni Madueke et Bukayo Saka. Nous avons déjà Viktor Gyokeres et Kai Havertz en attaque. Mais que se passerait-il si Kai Havertz se blessait encore ? Nous avons vu que Viktor Gyokeres a alterné le bon et le moins bon la saison dernière. Bukayo Saka n’est toujours pas tout à fait au niveau de ce qu’il peut être.
« Si Arsenal fait venir Vinicius, Bruno Guimaraes et Julian Alvarez pour les ajouter à Christos Tzolis, ce sont le genre de joueurs que vous gardez sur le long terme, et Arsenal commencera à ressembler à une équipe de rêve, avec Mikel Arteta dans une position où il peut choisir n’importe quelle combinaison. »
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Arsenal se prépare pour le Community Shield
L’équipe d’Arteta affrontera désormais le Real Betis à Dublin le mercredi 5 août, avant de recevoir le Borussia Dortmund dans le cadre de l’Emirates Cup le dimanche 9 août. Elle bouclera sa série de matches amicaux contre Côme le mercredi 12 août. Arsenal se tournera ensuite pleinement vers les trophées officiels. Le club affrontera Manchester City dans le Community Shield au Principality Stadium de Cardiff le dimanche 16 août.
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