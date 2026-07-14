Trossard s’apprête à quitter le nord de Londres, Arsenal et Beşiktaş ayant trouvé un accord sur le montant du transfert. D’après The Athletic, la transaction s’élève à 20 millions d’euros (17 M£ / 23 M$). Les Gunners ont publié un communiqué pour clarifier la situation.

Le club a déclaré : « Nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord avec Besiktas concernant le transfert définitif de Leandro Trossard. Le montant du transfert ayant été convenu, Leo, âgé de 31 ans, a reçu l'autorisation de se rendre à Istanbul pour passer sa visite médicale et régler les formalités liées à son transfert vers le club de la Super Lig turque. Nous vous tiendrons informés dès que le transfert aura été finalisé. »