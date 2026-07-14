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Arsenal a officialisé un accord avec Besiktas pour le transfert de Leandro Trossard, évalué à 17 millions de livres sterling ; l’attaquant belge s’est envolé vers la Turquie pour y passer sa visite médicale
Le transfert est désormais officiel.
Trossard s’apprête à quitter le nord de Londres, Arsenal et Beşiktaş ayant trouvé un accord sur le montant du transfert. D’après The Athletic, la transaction s’élève à 20 millions d’euros (17 M£ / 23 M$). Les Gunners ont publié un communiqué pour clarifier la situation.
Le club a déclaré : « Nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord avec Besiktas concernant le transfert définitif de Leandro Trossard. Le montant du transfert ayant été convenu, Leo, âgé de 31 ans, a reçu l'autorisation de se rendre à Istanbul pour passer sa visite médicale et régler les formalités liées à son transfert vers le club de la Super Lig turque. Nous vous tiendrons informés dès que le transfert aura été finalisé. »
- AFP
Les dernières modalités personnelles et les détails du contrat sont en cours de finalisation.
Les deux clubs se sont entendus sur un montant de 17 millions de livres sterling. Le joueur et Besiktas finalisent actuellement les derniers détails du contrat. Il devrait signer pour trois ans, avec une option de prolongation d’une saison, et percevoir un salaire annuel pouvant atteindre 9 millions d’euros selon certaines sources.
Les dernières formalités administratives sont en cours et le transfert pourrait être officialisé d’ici la fin de la semaine. Rappelons qu’il ne lui restait qu’une année de contrat à Arsenal ; bien qu’il ait accepté de nouvelles conditions financières en août 2025, incluant une augmentation de salaire significative, cet accord ne prolongeait pas son séjour à l’Emirates au-delà de la date d’expiration initiale, fixée à 2027.
Un joueur clé aussi bien pour son club que pour son pays
Trossard quitte Arsenal après avoir joué un rôle déterminant dans les récents succès du club. Il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues au cours de la saison 2025-2026, marquant huit buts et délivrant 11 passes décisives. Ses performances ont permis à Arsenal de remporter son premier titre de champion depuis 2004 et d’atteindre la finale de la Ligue des champions.
Arrivé en provenance de Brighton en janvier 2023 pour 27 millions de livres sterling (36 millions de dollars), l’international belge a également été un pilier de la sélection nationale lors de la Coupe du monde, disputant les six rencontres et se distinguant par deux buts et trois passes décisives, dont un doublé et une offrande lors de la victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande, ainsi que des assists face au Sénégal et aux États-Unis.
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Quelle sera la prochaine étape pour Trossard et Arsenal ?
Trossard va désormais passer ses examens médicaux à Istanbul avant de signer son contrat officiel avec le Besiktas. Une fois les formalités accomplies, il rejoindra ses nouveaux coéquipiers en vue de la prochaine saison de Super Lig turque. De son côté, Arsenal cherchera à réinvestir les 17 millions de livres sterling issus de ce transfert dans son effectif, alors que Mikel Arteta poursuit les préparatifs en vue de la défense de son titre en Premier League.
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