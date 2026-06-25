Arsenal a officialisé le recrutement définitif de Piero Hincapie, en récompense de son rôle clé dans le sacre en Premier League

Arsenal a officialisé le recrutement définitif du défenseur Hincapie en activant son option d’achat, récompensant ainsi son apport décisif au titre de champion d’Angleterre des Gunners. Le joueur de 24 ans, arrivé initialement en prêt, s’est engagé pour cinq ans, un contrat qui court jusqu’en 2031. Selon les termes de l’accord, Arsenal a déboursé environ 34,5 millions de livres sterling, plus des bonus liés aux performances, pour finaliser ce transfert définitif après une intégration réussie et sans accroc au football anglais.

Le club a officialisé l’opération dans un communiqué, indiquant : « Nous sommes ravis d’avoir levé l’option permettant de rendre définitif le transfert de Piero Hincapie à compter du 1er juillet. » Reste désormais l’accomplissement des procédures réglementaires habituelles pour que ce renfort, destiné à consolider le projet de dynastie des champions menés par Arteta, soit définitivement acté.







