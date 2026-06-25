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Arsenal a officialisé le recrutement définitif de Piero Hincapie, en récompense de son rôle clé dans le sacre en Premier League
Le héros du titre assure son avenir à long terme
Arsenal a officialisé le recrutement définitif du défenseur Hincapie en activant son option d’achat, récompensant ainsi son apport décisif au titre de champion d’Angleterre des Gunners. Le joueur de 24 ans, arrivé initialement en prêt, s’est engagé pour cinq ans, un contrat qui court jusqu’en 2031. Selon les termes de l’accord, Arsenal a déboursé environ 34,5 millions de livres sterling, plus des bonus liés aux performances, pour finaliser ce transfert définitif après une intégration réussie et sans accroc au football anglais.
Le club a officialisé l’opération dans un communiqué, indiquant : « Nous sommes ravis d’avoir levé l’option permettant de rendre définitif le transfert de Piero Hincapie à compter du 1er juillet. » Reste désormais l’accomplissement des procédures réglementaires habituelles pour que ce renfort, destiné à consolider le projet de dynastie des champions menés par Arteta, soit définitivement acté.
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Un élément essentiel du dispositif défensif des champions
Hincapie a été un élément quasi incontournable de la saison 2025-2026, prenant part à 39 rencontres toutes compétitions confondues. Sa polyvalence et son sang-froid balle au pied en ont fait un pilier de la arrière, la moins battue de Premier League ces trois dernières années. Son arrivée à Londres s’est signalée par un clean sheet lors d’une victoire 2-0 en Ligue des champions contre l’Athletic Club, et il n’a jamais regardé en arrière.
Si sa priorité restait de garder les cages inviolées, l’Équatorien a aussi apporté son grain de sel en inscrivant un but décisif lors du match nul contre les Wolves en février. Son excellence individuelle a été saluée par les supporters de l’Emirates Stadium, et il a été couronné Joueur du mois d’Arsenal en février puis en avril, au cœur de la course au titre.
De l'Amérique du Sud au succès européen
L’ascension de ce défenseur s’est construite progressivement, au fil de ses passages dans certaines des ligues les plus compétitives au monde. Formé à Independiente del Valle, il remporte la Copa Libertadores U20 puis rejoint Talleres avant de traverser l’Atlantique. C’est au Bayer Leverkusen qu’il se forge un nom, contribuant à la saison parfaite de l’équipe de Xabi Alonso et à son premier titre en Bundesliga en 2023-2024.
Fort de 166 apparitions sous les couleurs du club allemand avant son arrivée à Londres, Hincapie a apporté à Arsenal un palmarès de vainqueur. Cette expérience s’est avérée inestimable pour gérer la pression d’une course au titre en Premier League, et il a finalement ajouté un sacre anglais à son palmarès déjà étoffé.
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Expérience internationale et leadership
Sur la scène internationale, Hincapie est devenu le visage du football équatorien. Après avoir porté le brassard de capitaine chez les moins de 17 ans, il compte 54 sélections en A et a défendu les couleurs de l’Équateur lors de quatre grands tournois. Il prend actuellement part à la Coupe du monde 2026, continuant d’exprimer son talent sur la plus grande scène mondiale, tandis que son avenir club est officiellement réglé.
Alors qu'Arsenal s'apprête à défendre son titre la saison prochaine, le fait de conserver Hincapie de manière définitive garantit que l'un des défenseurs gauchers les plus talentueux du football mondial reste au cœur de son projet.