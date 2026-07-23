Arsenal ne perd pas de temps et officialise le remplaçant de Leandro Trossard, parti ces derniers jours à Besiktas pour 18 millions d’euros. Le champion d’Angleterre avait identifié depuis plusieurs semaines le profil idéal en Christos Tzolis, attaquant né en 2002 en provenance de Bruges et élément majeur de la sélection grecque, qui sort d’une saison 2025/2026 de très haut niveau.
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Arsenal a officialisé l’achat du remplaçant de Leandro Trossard : c’est fait pour Christos Tzolis, qui a coûté 40 millions d’euros
LES DÉTAILS
Arsenal a officiellement annoncé le recrutement de Tzolis pour un montant global de 40 millions d’euros, tandis que le joueur, qui avait passé sa visite médicale ces derniers jours, a signé un contrat jusqu’en juin 2031. La saison dernière, si l’on prend en compte les 10 principaux championnats européens, personne n’a délivré plus de passes décisives (23) que Tzolis, qui est également l’auteur du plus grand nombre de centres réussis dans le championnat belge (97).
RETOUR EN ANGLETERRE
Pour l’ailier offensif né en 2002, il s’agit de sa deuxième expérience dans le football anglais après celle vécue sous les couleurs de Norwich City, qu’il a rejoint en 2021 pour 11 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique. Avant ses expériences suivantes à Twente et à Fortuna Düsseldorf, Tzolis a totalisé 30 apparitions et 3 buts avec Norwich. Au Club Bruges depuis l’été 2024, il a enrichi son aventure en Belgique avec 108 apparitions, 43 buts et 45 passes décisives.
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