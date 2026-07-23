Pour l’ailier offensif né en 2002, il s’agit de sa deuxième expérience dans le football anglais après celle vécue sous les couleurs de Norwich City, qu’il a rejoint en 2021 pour 11 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique. Avant ses expériences suivantes à Twente et à Fortuna Düsseldorf, Tzolis a totalisé 30 apparitions et 3 buts avec Norwich. Au Club Bruges depuis l’été 2024, il a enrichi son aventure en Belgique avec 108 apparitions, 43 buts et 45 passes décisives.