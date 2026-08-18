S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney a mis en avant l’incertitude entourant les potentiels concurrents d’Arsenal en haut du classement. Il a souligné que plusieurs grands clubs traversent actuellement des transitions importantes.

« Vous regardez Arsenal et Manchester City, Chelsea sera bien meilleur cette saison, Tottenham sera meilleur. Il y a aussi Liverpool dans le lot. Donc ce sera difficile », a expliqué Rooney.

« Arsenal a le potentiel pour s’envoler au classement, mais derrière eux, nous pourrions voir beaucoup de changements. Nous ne savons pas comment Manchester City s’en sortira sans Pep Guardiola ni comment Liverpool s’en sortira, mais je pense qu’ils seront meilleurs, et Chelsea sera définitivement meilleur, tout comme Tottenham.

« Donc je pense que cette saison sera plus difficile et Manchester United doit s’assurer de rester aux alentours du top 4 et de rester compétitif. Je pense qu’Arsenal est le favori pour le gagner, mais est-ce que United peut chiper la deuxième place à Manchester City, recommencer à construire et peut-être lutter pour le titre la saison prochaine ? »