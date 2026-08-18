Getty/GOAL
Traduit par
« Arsenal a le potentiel » : la légende de Manchester United Wayne Rooney lâche une ÉNORME prédiction sur le titre de Premier League
Arsenal soutenu pour décrocher le titre
Rooney a soutenu Arsenal pour défendre avec succès son titre de Premier League cette saison. Le quintuple champion d’Angleterre estime que l’équipe de Mikel Arteta est la grande favorite et pourrait même « survoler » la course au titre. Arsenal a mis fin à une attente de 22 ans pour redevenir champion d’Angleterre la saison dernière et semble particulièrement bien placé pour conserver le trophée.
Le club entamera la défense de son titre vendredi soir contre le promu Coventry City. Arsenal a déjà remporté un premier trophée en battant Manchester City lors du Community Shield. Les hommes d’Arteta ont dominé le match, envoyant un signal fort avec une victoire marquante avant le début de la nouvelle saison.
- (C)Getty Images
Les rivaux font face à des changements d’entraîneur
S’exprimant dans le podcast Stick to United, Rooney a mis en avant l’incertitude entourant les potentiels concurrents d’Arsenal en haut du classement. Il a souligné que plusieurs grands clubs traversent actuellement des transitions importantes.
« Vous regardez Arsenal et Manchester City, Chelsea sera bien meilleur cette saison, Tottenham sera meilleur. Il y a aussi Liverpool dans le lot. Donc ce sera difficile », a expliqué Rooney.
« Arsenal a le potentiel pour s’envoler au classement, mais derrière eux, nous pourrions voir beaucoup de changements. Nous ne savons pas comment Manchester City s’en sortira sans Pep Guardiola ni comment Liverpool s’en sortira, mais je pense qu’ils seront meilleurs, et Chelsea sera définitivement meilleur, tout comme Tottenham.
« Donc je pense que cette saison sera plus difficile et Manchester United doit s’assurer de rester aux alentours du top 4 et de rester compétitif. Je pense qu’Arsenal est le favori pour le gagner, mais est-ce que United peut chiper la deuxième place à Manchester City, recommencer à construire et peut-être lutter pour le titre la saison prochaine ? »
United vise la stabilité dans le top 4
Interrogé sur les perspectives de United, Rooney a prédit une quatrième place. Il a salué l’entraîneur Carrick pour avoir guidé Manchester United vers un retour en Ligue des champions, mais a averti qu’il sera difficile de maintenir ce niveau.
« Je prendrais une place dans le top 4. Je pense peut-être à la quatrième place, je pense toujours qu’il faut encore recruter deux ou trois joueurs de plus », a déclaré Rooney. « Michael Carrick a fait un travail fantastique pour ramener Man United en Ligue des champions. Donc maintenant, le club doit y rester.
« Je pense qu’il est irréaliste d’imaginer qu’ils vont gagner la Premier League cette année, je ne pense pas qu’ils le feront. Cette période est tellement importante pour United, qui doit rester suffisamment proche d’Arsenal, le champion, qui sera encore meilleur cette saison, je pense, avec les joueurs qu’il a recrutés. »
Bâtir en vue des succès à venir
L’équipe d’Arteta a été encore renforcée par les arrivées estivales de Bruno Guimaraes et de Christos Tzolis. Le club du nord de Londres cherche également activement à recruter un nouveau défenseur central et un autre attaquant avant la fermeture officielle du mercato.
De son côté, Manchester United a recruté Youri Tielemans et Andrey Santos pour renforcer son milieu de terrain, et reste associé à plusieurs autres noms, dont la star de Newcastle Lewis Hall.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles