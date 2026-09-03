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Arsenal a lancé une offensive surprise de dernière minute pour le COÉQUIPIER de Julian Alvarez alors que Mikel Arteta cherchait désespérément une alternative en attaque à l’Atlético de Madrid
Arsenal lance une approche ambitieuse pour Martinez
Selon le Daily Mail, Arsenal a étudié une opération retentissante pour l'attaquant de l'Inter Martinez dans les derniers instants du mercato estival, alors que Mikel Arteta cherchait à ajouter davantage d'efficacité à son secteur offensif. Malgré un mercato actif marqué notamment par les arrivées de Bruno Guimaraes et Piero Hincapie, le club du nord de Londres s'est retrouvé limité en nombre sur le plan offensif après une série de départs.
Le média indique que l'adjoint de Mikel Arteta à Arsenal, Gabriel Heinze, a personnellement pris en main les négociations, en contactant son compatriote Martinez la semaine dernière pour évoquer la possibilité d'un transfert en Premier League. Le joueur de 29 ans, qui reste l'un des buteurs les plus redoutés d'Europe après avoir inscrit 22 buts en 41 apparitions la saison dernière, a été identifié comme le profil idéal pour mener l'attaque d'Arteta.
- Getty Images Sport
Les pistes Alvarez et Osimhen épuisées
La poursuite de Martinez ne s’est vraiment intensifiée qu’une fois qu’il est devenu clair que d’autres cibles prioritaires étaient hors de portée. Arteta avait d’abord fait d’Alvarez, de l’Atletico Madrid, sa priorité, mais l’ancien joueur de Manchester City a clairement fait savoir que sa préférence était de rejoindre Barcelone. Arsenal s’est également penché sur un transfert de Victor Osimhen à Galatasaray, mais la complexité de ce dossier a empêché toute avancée de dernière minute.
L’Inter reste en position de force concernant l’avenir de Martinez, puisque l’international argentin a encore trois ans de contrat au San Siro. Malgré l’attrait de la Premier League et la prise de contact de Heinze, le géant italien a refusé d’étudier la moindre offre, considérant Martinez comme intouchable.
Martinez promet sa fidélité au projet de l’Inter
Évoquant son avenir et l’intérêt persistant venu de l’étranger, Martinez a clairement fait part de son désir de rester en Italie. « Aucun doute, j’aimerais prendre ma retraite dans ce club », déclarait-il en mai. « Il m’est difficile de m’imaginer ailleurs ces jours-ci. On ne sait jamais dans le football, mais s’ils ne me mettent pas dehors, je reste ici. »
L’Argentin a ensuite expliqué que, même s’il est flatté par l’attention venue d’Angleterre et d’Espagne, sa vie est désormais solidement ancrée à Milan. « C’est évidemment un grand plaisir, un grand honneur et une immense satisfaction, parce qu’on travaille toujours pour s’améliorer, avancer, devenir meilleur », a-t-il ajouté. « Quand ces offres ou ces appels de ces immenses clubs arrivent, ils sont toujours les bienvenus... Aujourd’hui, je suis dans une ville qui m’a soutenu de manière incroyable depuis le premier jour. J’ai un restaurant, mes enfants vont à l’école. Je serai toujours ici parce que je me sens bien, parce que je suis heureux.
« On ne sait jamais quand il s’agit de football. Tant qu’on voudra de moi, ceux qui sont nécessaires à l’Inter seront ici. Bien sûr, comme je le dis toujours, cela arrive dans tous les métiers. Quand on n’a plus besoin de vous, on finit par vous envoyer ailleurs. Mais en ce moment, je suis ici de tout mon cœur, comme je l’étais au premier jour. »
- Ball Raw Images
Arteta face à un dilemme offensif
L’échec à recruter un attaquant de tout premier plan laisse à Arteta d’importantes questions auxquelles répondre au fil de la saison. Si Kai Havertz a bien commencé la campagne, l’Allemand est souvent perçu comme un attaquant hybride plutôt que comme un véritable numéro neuf. Viktor Gyokeres est actuellement l’autre option dans la hiérarchie, mais le Suédois n’a étonnamment pas disputé la moindre minute lors des deux premiers matches d’Arsenal en Premier League. Son manque d’implication pourrait laisser penser qu’Arteta n’est toujours pas convaincu par l’attaquant, ce qui explique peut-être la détermination du club à se renforcer à ce poste.
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