Évoquant son avenir et l’intérêt persistant venu de l’étranger, Martinez a clairement fait part de son désir de rester en Italie. « Aucun doute, j’aimerais prendre ma retraite dans ce club », déclarait-il en mai. « Il m’est difficile de m’imaginer ailleurs ces jours-ci. On ne sait jamais dans le football, mais s’ils ne me mettent pas dehors, je reste ici. »

L’Argentin a ensuite expliqué que, même s’il est flatté par l’attention venue d’Angleterre et d’Espagne, sa vie est désormais solidement ancrée à Milan. « C’est évidemment un grand plaisir, un grand honneur et une immense satisfaction, parce qu’on travaille toujours pour s’améliorer, avancer, devenir meilleur », a-t-il ajouté. « Quand ces offres ou ces appels de ces immenses clubs arrivent, ils sont toujours les bienvenus... Aujourd’hui, je suis dans une ville qui m’a soutenu de manière incroyable depuis le premier jour. J’ai un restaurant, mes enfants vont à l’école. Je serai toujours ici parce que je me sens bien, parce que je suis heureux.

« On ne sait jamais quand il s’agit de football. Tant qu’on voudra de moi, ceux qui sont nécessaires à l’Inter seront ici. Bien sûr, comme je le dis toujours, cela arrive dans tous les métiers. Quand on n’a plus besoin de vous, on finit par vous envoyer ailleurs. Mais en ce moment, je suis ici de tout mon cœur, comme je l’étais au premier jour. »



