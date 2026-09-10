Interrogé sur la possibilité de voir Arsenal recruter un ailier gauche « superstar », Pennant, qui s’exprimait en association avec NetBet Casino, a déclaré à GOAL : « Ils devront le faire à un moment donné, parce que les équipes ne vont pas rester inactives.

« Les équipes autour d’eux ne vont pas s’abstenir de se renforcer dans ces secteurs. En janvier, je suis sûr que des équipes comme Chelsea, Manchester United, Liverpool et Manchester City vont retourner sur le marché et se renforcer encore. Donc ils doivent le faire.

« Et c’est bizarre à dire, mais je pense qu’ils se sont en fait affaiblis. Je pense qu’Arsenal est plus faible, surtout offensivement en tout cas, que la saison dernière. Parce qu’ils ont perdu des joueurs vraiment décisifs.

« Je pense que sans Trossard, ils n’auraient probablement pas remporté le championnat. Le but contre West Ham, et on pourrait continuer avec les buts importants qu’il a marqués, contre Aston Villa. Ensuite, ils ont perdu Martinelli, oui, ses statistiques ont baissé, mais cela reste malgré tout un bon joueur d’impact à faire entrer depuis le banc. Ils l’ont perdu.

« Et ils n’ont pas vraiment remplacé ça, à part Tzolis. Donc s’il se blesse ou autre, leur côté gauche est en quelque sorte condamné. Il faut y mettre [Eberechi] Eze, mais ce n’est pas un ailier, c’est un milieu de terrain.

« Oui, ils se sont renforcés derrière. Donc je pense que, offensivement, ils doivent clairement se renforcer. Parce qu’ils sont probablement revenus sur Gyokeres et qu’ils sont retournés vers [Kai] Havertz, qui n’a jamais vraiment été leur joueur à 15 ou 20 buts par saison. »