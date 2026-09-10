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Arsenal a laissé passer Vinicius Junior et Bradley Barcola ! Une prédiction de transfert de « superstar » pour Arsenal alors qu’un ancien ailier des Gunners admet que les champions de Premier League « sont plus faibles »
Trossard et Martinelli ont quitté l’Emirates Stadium
Viktor Gyokeres a été recruté il y a 12 mois comme un avant-centre acheté à prix d’or, avec pour mission de résoudre l’éternelle énigme du numéro 9 dans le nord de Londres. Il a inscrit 21 buts lors de sa première saison, mais n’est pas un titulaire garanti.
Leandro Trossard a apporté quelques buts précieux la saison dernière, mais a depuis rejoint Besiktas. Gabriel Martinelli, de son côté, s’est engagé avec Al-Hilal en Saudi Pro League après avoir mis fin à son aventure de sept ans à Arsenal.
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Arsenal a été lié à Vini Jr et Barcola
Il a été question d’Arsenal, annoncé sur la piste de Vini Jr alors qu’il retardait la signature d’un nouveau contrat au Real Madrid, mais l’attaquant brésilien reste un « Galactique » à Santiago Bernabéu.
Vainqueur de la Ligue des champions, Barcola a bien été mis sur le marché alors que les portes de sortie s’ouvraient au Paris Saint-Germain, Arsenal se renseignant sur ce qu’il faudrait pour boucler un accord. Après avoir été informé que son prix était de 123 millions de livres sterling (166 M$), Arteta et ses dirigeants ont renoncé pendant que Liverpool passait à l’action.
Arsenal dispose de beaucoup de talent, mais le côté gauche de son attaque, où évolue désormais Christos Tzolis, reste une zone qui pourrait clairement être améliorée. Les cordons de la bourse ont été desserrés plus récemment, donc Arteta devrait disposer d’une belle enveloppe pour travailler.
Arsenal va-t-il recruter un ailier gauche superstar ?
Interrogé sur la possibilité de voir Arsenal recruter un ailier gauche « superstar », Pennant, qui s’exprimait en association avec NetBet Casino, a déclaré à GOAL : « Ils devront le faire à un moment donné, parce que les équipes ne vont pas rester inactives.
« Les équipes autour d’eux ne vont pas s’abstenir de se renforcer dans ces secteurs. En janvier, je suis sûr que des équipes comme Chelsea, Manchester United, Liverpool et Manchester City vont retourner sur le marché et se renforcer encore. Donc ils doivent le faire.
« Et c’est bizarre à dire, mais je pense qu’ils se sont en fait affaiblis. Je pense qu’Arsenal est plus faible, surtout offensivement en tout cas, que la saison dernière. Parce qu’ils ont perdu des joueurs vraiment décisifs.
« Je pense que sans Trossard, ils n’auraient probablement pas remporté le championnat. Le but contre West Ham, et on pourrait continuer avec les buts importants qu’il a marqués, contre Aston Villa. Ensuite, ils ont perdu Martinelli, oui, ses statistiques ont baissé, mais cela reste malgré tout un bon joueur d’impact à faire entrer depuis le banc. Ils l’ont perdu.
« Et ils n’ont pas vraiment remplacé ça, à part Tzolis. Donc s’il se blesse ou autre, leur côté gauche est en quelque sorte condamné. Il faut y mettre [Eberechi] Eze, mais ce n’est pas un ailier, c’est un milieu de terrain.
« Oui, ils se sont renforcés derrière. Donc je pense que, offensivement, ils doivent clairement se renforcer. Parce qu’ils sont probablement revenus sur Gyokeres et qu’ils sont retournés vers [Kai] Havertz, qui n’a jamais vraiment été leur joueur à 15 ou 20 buts par saison. »
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Arteta rassemble les pièces pour de nouvelles quêtes de trophées
Havertz a mené l’attaque d’Arsenal au début de la saison 2026-2027, tandis que Gyokeres a dû se contenter d’un rôle d’impact en sortie de banc. Le capitaine du club Martin Odegaard a retrouvé son étincelle à un poste de meneur de jeu, tandis que Bukayo Saka compte deux buts.
Après avoir été irréprochable lors de trois rencontres de Premier League et d’un match d’ouverture de Ligue des champions contre Naples, Arteta estimera qu’il dispose de tous les outils nécessaires pour viser davantage de trophées. Ce flanc gauche pourrait toutefois être renforcé à un moment donné.
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