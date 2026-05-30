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« Arsenal a été “punis” ! » - Samir Nasri dénonce les choix de l’arbitre lors de la finale de la Ligue des champions, tout en refusant de qualifier de « scandale » la décision de ne pas accorder de penalty en prolongation
L'arbitre a sanctionné Arsenal pour gain de temps.
Au lendemain de la finale de Budapest, où Gabriel Magalhaes a tiré au-dessus lors du penalty décisif, offrant ainsi le trophée au PSG après un match nul 1-1, Samir Nasri n’a pas mâché ses mots. Invité de l’émission « Late Football Club » sur Canal+, l’ancien international a estimé que l’arbitre s’était retourné contre l’équipe de Mikel Arteta après la mi-temps.
« En deuxième mi-temps, l’arbitre a systématiquement sifflé contre Arsenal. Il les a punis pour avoir fait perdre du temps en première mi-temps », a-t-il affirmé. Les Gunners avaient ouvert le score dès l’entame par Kai Havertz, puis avaient passé une grande partie de la première période à contenir les champions en titre dans un bloc défensif discipliné, une tactique qui, selon Nasri, s’est finalement retournée contre eux aux yeux de l’équipe arbitrale.
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Le point de basculement : le penalty en prolongation
L'un des moments les plus controversés de la rencontre est survenu lors des prolongations, lorsque le remplaçant Noni Madueke s'est effondré dans la surface sous la pression de Nuno Mendes. Alors que joueurs et supporters d'Arsenal réclamaient un penalty à pleins poumons, Samir Nasri a livré une analyse plus nuancée de cet incident qui aurait pu changer le cours du match.
« S’il avait sifflé un penalty, je ne pense pas que le VAR l’aurait annulé. Mais le fait qu’il n’ait pas sifflé n’est pas non plus un scandale », a expliqué Nasri. Malgré ses critiques antérieures concernant la partialité de l’arbitre, il a admis que la non-décision sur Madueke relevait d’une « zone grise » subjective plutôt que d’une erreur d’arbitrage flagrante.
Masterclass de Luis Enrique
Si Nasri a critiqué l’arbitrage, il a salué la mise en place tactique du PSG sous la direction de Luis Enrique. Il a souligné que l’entraîneur espagnol est resté serein même après l’ouverture du score de Havertz dès la 6^e minute, qui a momentanément compromis la quête d’un deuxième titre européen consécutif des Parisiens.
« Il ne prendra jamais de risque inconsidéré. Depuis qu’il a trouvé la bonne formule, tout est sous contrôle. Il a toujours un plan pour déjouer l’entraîneur adverse », a déclaré Nasri à propos du patron du PSG. Il a souligné comment l’équipe française a fini par trouver son rythme pour égaliser grâce à un penalty d’Ousmane Dembélé en deuxième mi-temps.
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Le PSG entre dans la légende
En remportant deux titres consécutifs en Ligue des champions, le PSG a rejoint un cercle très fermé de clubs. Nasri n’a pas tardé à saluer l’ampleur de cet exploit, plaçant le club parisien sur un piédestal qu’aucun autre club français, y compris son ancienne équipe, Marseille, n’a jamais atteint.
L’ancien Gunner a conclu son analyse en soulignant le poids historique de cette victoire, déclarant : « La première fois, c’est historique. La deuxième, c’est légendaire. » Malgré les débats persistants autour de l’arbitrage et du penalty non sifflé, il a reconnu que le statut du PSG en tant que poids lourd européen est désormais incontesté.