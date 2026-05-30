Au lendemain de la finale de Budapest, où Gabriel Magalhaes a tiré au-dessus lors du penalty décisif, offrant ainsi le trophée au PSG après un match nul 1-1, Samir Nasri n’a pas mâché ses mots. Invité de l’émission « Late Football Club » sur Canal+, l’ancien international a estimé que l’arbitre s’était retourné contre l’équipe de Mikel Arteta après la mi-temps.

« En deuxième mi-temps, l’arbitre a systématiquement sifflé contre Arsenal. Il les a punis pour avoir fait perdre du temps en première mi-temps », a-t-il affirmé. Les Gunners avaient ouvert le score dès l’entame par Kai Havertz, puis avaient passé une grande partie de la première période à contenir les champions en titre dans un bloc défensif discipliné, une tactique qui, selon Nasri, s’est finalement retournée contre eux aux yeux de l’équipe arbitrale.