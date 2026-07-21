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Arsenal a entamé des discussions avec Newcastle en vue du transfert de Bruno Guimaraes, la star brésilienne ayant exprimé son souhait de rejoindre les champions d’Angleterre
Les Gunners entament des négociations directes
Selon *The Sun*, Arsenal a entamé des négociations directes avec Newcastle pour recruter le milieu de terrain international brésilien Guimaraes, lequel souhaite vivement que le transfert se concrétise. Les précédentes discussions, menées par des intermédiaires, avaient abouti à une position ferme de Newcastle : le joueur n’était pas à vendre. Arsenal serait prêt à proposer 60 millions de livres sterling, mais le club de Tyneside devrait réclamer une somme plus élevée.
- AFP
Les objectifs manqués imposent un changement de cap
La course-poursuite des Gunners pour Guimaraes s’explique par le fait qu’ils ont été devancés sur Morgan Rogers, recruté par Chelsea, leur rival de Premier League, pour un chèque record de 117 millions de livres sterling. Arsenal a refusé de s’aligner sur la demande d’Aston Villa et a réorienté ses fonds. Un déménagement estimé à 85 millions de livres pour Mateus Fernandes a également été jugé trop onéreux avant que le joueur ne signe à Tottenham, tandis que Bournemouth reste déterminé à conserver Alex Scott malgré le refus de ce dernier de prolonger son contrat.
Le transfert de Tzolis est déjà bouclé.
Alors qu’ils cherchaient à renforcer leur milieu de terrain, les Gunners ont frappé rapidement en s’accordant avec le Club de Bruges sur un transfert de 34 millions de livres sterling pour recruter l’ailier Christos Tzolis. L’ancien joueur de Norwich City est attendu à Londres cette semaine pour passer la visite médicale et finaliser son arrivée à l’Emirates Stadium. Une opération qui souligne l’ambition des dirigeants de boucler l’effectif de l’équipe première, alors que le club préparera la défense de son titre en vue de la saison 2026-2027.
- Colorsport
Les matchs d’ouverture de la campagne s’annoncent décisifs.
Arsenal débutera sa saison vendredi 21 août en accueillant Coventry City, fraîchement promu, à l'Emirates Stadium. De son côté, Newcastle devra relever un défi de taille deux jours plus tard en recevant Liverpool à St James' Park. Les deux clubs sont désormais engagés dans une course contre la montre pour finaliser leurs négociations de transfert avant le début d'un calendrier officiel très chargé le mois prochain.
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