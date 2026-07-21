Arsenal a entamé des discussions avec Newcastle en vue du transfert de Bruno Guimaraes, la star brésilienne ayant exprimé son souhait de rejoindre les champions d’Angleterre

La course-poursuite des Gunners pour Guimaraes s’explique par le fait qu’ils ont été devancés sur Morgan Rogers, recruté par Chelsea, leur rival de Premier League, pour un chèque record de 117 millions de livres sterling. Arsenal a refusé de s’aligner sur la demande d’Aston Villa et a réorienté ses fonds. Un déménagement estimé à 85 millions de livres pour Mateus Fernandes a également été jugé trop onéreux avant que le joueur ne signe à Tottenham, tandis que Bournemouth reste déterminé à conserver Alex Scott malgré le refus de ce dernier de prolonger son contrat.