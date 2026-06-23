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Arsenal a devancé plusieurs clubs pour recruter la jeune pépite de Leicester, le montant du transfert ayant été convenu
Arsenal s'assure les services d'un jeune prodige
L'équipe de Mikel Arteta a pris une longueur d'avance sur ses rivaux nationaux en concluant un accord d'environ 10 millions de livres sterling pour le jeune joueur de 16 ans. Selon talkSPORT, les Gunners ont mené à bien des négociations complexes afin d'éviter une procédure potentiellement longue devant le tribunal des indemnités. L’international anglais des moins de 19 ans, qui suscitait l’intérêt de huit clubs dont Manchester United, Leeds United, Newcastle United, l’AS Rome, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig, a donc choisi l’Emirates Stadium.
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Éloges de son ancien patron
L’adolescent a fait ses débuts en première division sous la houlette d’une légende de Manchester United, alors son entraîneur à Leicester. Après l’entrée historique de Monga en avril 2025, Ruud van Nistelrooy a déclaré : « On a pu entrevoir ses grandes qualités, c’est un excellent ailier qui possède une belle vitesse. C’est un talent fantastique, un garçon formidable. Il méritait ces minutes de jeu et, espérons-le, d’autres suivront. »
Une ascension fulgurante malgré la relégation
Le jeune joueur est entré dans l’histoire en faisant ses débuts en première division contre Newcastle à l’âge de 15 ans et 271 jours, point qui l’a placé juste derrière Ethan Nwaneri au rang des plus précoces de la Premier League. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Championship après avoir marqué contre Preston North End en août, totalisant un but et deux passes décisives en 27 apparitions en deuxième division. Ses performances individuelles n’ont toutefois pas suffi à empêcher la relégation du club en League One, précipitant son départ inévitable cet été.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Après avoir évolué sous les ordres de quatre entraîneurs différents au cours d’une période chaotique dans les Midlands, Monga se réjouit de pouvoir évoluer dans un environnement technique stable à Arsenal. Son arrivée apportera davantage de profondeur à l’effectif d’Arteta, alors que le grand club du nord de Londres se prépare à une nouvelle saison intense, avec pour objectifs de conserver son titre national et d’aller encore plus loin en Ligue des champions.