Le jeune joueur est entré dans l’histoire en faisant ses débuts en première division contre Newcastle à l’âge de 15 ans et 271 jours, point qui l’a placé juste derrière Ethan Nwaneri au rang des plus précoces de la Premier League. Il est ensuite devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Championship après avoir marqué contre Preston North End en août, totalisant un but et deux passes décisives en 27 apparitions en deuxième division. Ses performances individuelles n’ont toutefois pas suffi à empêcher la relégation du club en League One, précipitant son départ inévitable cet été.