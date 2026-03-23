Arsenal a déjà vu ses défaites en finale de la Coupe de la Ligue gâcher sa saison par le passé – Mikel Arteta doit trouver le moyen de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette étiquette de « perdants »

En plus de vingt ans à la tête d'Arsenal, Arsène Wenger n'a jamais remporté la Coupe de la Ligue. Il considérait cette compétition comme un terrain de jeu pour les jeunes talents du club et comme un moyen de tester de nouvelles formules. Il a fallu attendre 2007 pour que « Le Professeur » atteigne sa première finale dans cette compétition, et pour la disputer, il a choisi d'aligner les joueurs qui avaient permis à l'équipe d'y parvenir. Avec une moyenne d'âge de 21 ans, cette équipe était la plus jeune de l'histoire d'une finale professionnelle anglaise. Elle affrontait une équipe de Chelsea entraînée par José Mourinho, qui venait de remporter deux titres consécutifs en Premier League et constituait en quelque sorte la réponse anglaise aux « Galacticos ».

Le déséquilibre entre les deux équipes était tel qu’il faut les énumérer pour saisir la différence de niveau. Mourinho avait aligné son équipe type : Petr Cech ; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge ; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard ; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

Dans le coin rouge, Wenger avait aligné : Manuel Almunia ; Justin Hoyte, Kolo Touré, Philippe Senderos, Armand Traoré ; Theo Walcott, Cesc Fàbregas, Denilson, Abou Diaby ; Jérémie Aliadière, Julio Baptista.

Fait remarquable, Arsenal a pris l'avantage grâce à Walcott, alors âgé de 17 ans, mais Drogba a égalisé peu après. Ce match animé a sombré dans le chaos en fin de temps additionnel après que Drogba eut donné l'avantage à Chelsea, John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor et Touré ayant tous été expulsés.

Le consensus à l'issue de la dernière finale de la Coupe de la Ligue au Millennium Stadium de Cardiff était qu'Arsenal avait été la meilleure équipe ce jour-là et s'était donné les moyens d'assurer son avenir, mais le club a finalement échoué tant à court qu'à long terme. L'équipe de Wenger n'a remporté que trois de ses douze derniers matchs de Premier League cette saison-là et a été éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale par le PSV Eindhoven, tandis qu'elle n'a plus remporté de titre avant 2014.