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Arsenal a déjà vu ses défaites en finale de la Coupe de la Ligue gâcher sa saison par le passé – Mikel Arteta doit trouver le moyen de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette étiquette de « perdants »

Arsenal abordait la finale de la Coupe de la Ligue de dimanche contre Manchester City en espérant que ce serait la première étape de son parcours vers le quadruplé. Les Gunners avaient entamé le dernier tiers de la saison 2025-2026 en tant que favoris pour remporter les quatre compétitions auxquelles ils participaient. Mais dès leur premier obstacle à Wembley, ils se sont effondrés.

Rien ne semblait vraiment fonctionner pour l'équipe de Mikel Arteta. Elle avait pourtant bien démarré, le gardien de City, James Trafford, ayant dû réaliser un triple arrêt dès la sixième minute, mais c'est vraiment là que les choses se sont arrêtées pour les joueurs en rouge.

La défaite 2-0 face aux hommes de Pep Guardiola a établi un record indésirable : Arsenal a désormais perdu plus de finales de Coupe de la Ligue d'affilée que n'importe quelle autre équipe, portant son total à quatre. L'idylle que le club entretient avec la FA Cup ne s'étend pas tout à fait à sa cousine de l'EFL.

Au fil des ans, les vainqueurs de la Coupe de la Ligue ont tendance à voir leur forme baisser dans la dernière ligne droite de la saison. C'est une tradition qu'Arsenal espère voir se poursuivre afin d'écarter la menace de City et de remporter la Premier League, mais le fait que les Gunners n'aient jamais vraiment réussi à se remettre de leurs déceptions en finale est également source d'inquiétude.

  • Arsenal manager Arsene Wenger enters theAFP

    Bataille de Cardiff

    En plus de vingt ans à la tête d'Arsenal, Arsène Wenger n'a jamais remporté la Coupe de la Ligue. Il considérait cette compétition comme un terrain de jeu pour les jeunes talents du club et comme un moyen de tester de nouvelles formules. Il a fallu attendre 2007 pour que « Le Professeur » atteigne sa première finale dans cette compétition, et pour la disputer, il a choisi d'aligner les joueurs qui avaient permis à l'équipe d'y parvenir. Avec une moyenne d'âge de 21 ans, cette équipe était la plus jeune de l'histoire d'une finale professionnelle anglaise. Elle affrontait une équipe de Chelsea entraînée par José Mourinho, qui venait de remporter deux titres consécutifs en Premier League et constituait en quelque sorte la réponse anglaise aux « Galacticos ».

    Le déséquilibre entre les deux équipes était tel qu’il faut les énumérer pour saisir la différence de niveau. Mourinho avait aligné son équipe type : Petr Cech ; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge ; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard ; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

    Dans le coin rouge, Wenger avait aligné : Manuel Almunia ; Justin Hoyte, Kolo Touré, Philippe Senderos, Armand Traoré ; Theo Walcott, Cesc Fàbregas, Denilson, Abou Diaby ; Jérémie Aliadière, Julio Baptista.

    Fait remarquable, Arsenal a pris l'avantage grâce à Walcott, alors âgé de 17 ans, mais Drogba a égalisé peu après. Ce match animé a sombré dans le chaos en fin de temps additionnel après que Drogba eut donné l'avantage à Chelsea, John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor et Touré ayant tous été expulsés.

    Le consensus à l'issue de la dernière finale de la Coupe de la Ligue au Millennium Stadium de Cardiff était qu'Arsenal avait été la meilleure équipe ce jour-là et s'était donné les moyens d'assurer son avenir, mais le club a finalement échoué tant à court qu'à long terme. L'équipe de Wenger n'a remporté que trois de ses douze derniers matchs de Premier League cette saison-là et a été éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale par le PSV Eindhoven, tandis qu'elle n'a plus remporté de titre avant 2014.

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  • Arsenal's French defender Laurent KoscieAFP

    Birmingham crée la surprise

    Arsenal s'est à nouveau qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue en 2011, et cette fois-ci, le club était largement favori pour mettre fin à une disette de titres qui, à ce stade, était déjà devenue l'un des premiers mèmes sur Internet, du moins dans le monde du football. Birmingham City, alors 14e de la Premier League, était l'adversaire, et Wenger s'est montré impitoyable dans le choix de son effectif à cette occasion, alignant son onze de départ le plus solide possible pour remporter la victoire.

    Pourtant, Arsenal a quand même réussi à perdre. Nikola Zigic a ouvert le score pour les Blues juste avant la demi-heure de jeu, mais Robin van Persie a assuré l'égalisation avant la pause. Alors que le match tendu se prolongeait, Birmingham a pris confiance en sa capacité à créer la surprise. Il ne leur a pas fallu beaucoup d'efforts pour marquer le but décisif.

    Une mésentente entre Laurent Koscielny et le gardien Wojciech Szczesny a permis à Obafemi Martins de s'infiltrer et de pousser le ballon dans le but vide. Contre toute attente, Birmingham a battu Arsenal lors d'une grande finale de coupe, et aucune des deux équipes n'a plus été la même après cela. Les Blues d'Alex McLeish n'ont remporté que deux victoires par la suite, dégringolant au classement avant d'être relégués en Championship, tandis que les hommes de Wenger n'ont eux aussi remporté que deux victoires supplémentaires, voyant leurs espoirs de titre s'envoler alors qu'ils passaient de la deuxième à la quatrième place.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Le dernier tour de piste de Wenger

    La dernière finale de Wenger en tant qu'entraîneur d'Arsenal remonte à la Coupe de la Ligue 2017-2018, où City était justement l'adversaire ce jour-là. Ironie du sort, Arteta se trouvait alors dans le banc adverse, l'Espagnol entamant sa deuxième saison en tant qu'adjoint de Guardiola.

    Les chances d'Arsenal de s'imposer étaient minces. City était alors en passe de réaliser la première – et, à ce jour, unique – saison à 100 points de Premier League. Les Gunners ont failli prendre l'avantage de manière inattendue grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, mais cette occasion a été le seul fait marquant de leur après-midi. Sergio Agüero a profité d'une défense notoirement faible de Shkodran Mustafi pour donner l'avantage à City, tandis que les buts de Vincent Kompany et David Silva en seconde période ont scellé une victoire écrasante 3-0 pour l'équipe de Guardiola.

    La nouvelle du départ de Wenger à la fin de la saison n'a été officiellement annoncée qu'en avril, mais tous les indices laissaient présager que ce serait sa dernière saison. Se qualifier pour la Ligue des champions en terminant parmi les quatre premiers semblait incroyablement improbable, et les Gunners ont donc tout mis en œuvre pour remporter l'Europa League à la place. Ils ont poussé l'Atlético Madrid dans ses derniers retranchements lors d'une demi-finale de grande qualité, mais se sont inclinés 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, l'ère Wenger s'achevant sur une note si décevante qu'il a fallu attendre Arteta pour redonner vie au club plusieurs années plus tard.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Manchester City « sent le sang »

    Dimanche, Manchester City a infligé à Arsenal sa quatrième défaite consécutive en finale de la Coupe de la Ligue, cette fois-ci dans un duel opposant Arteta à son mentor Guardiola. Ce match a démontré que l'élève n'était pas encore devenu le maître, les Gunners ayant été complètement dominés à Wembley.

    Entre la 60e et la 64e minute, l'arrière gauche de City, Nico O'Reilly, s'est faufilé à deux reprises dans la surface d'Arsenal pour profiter de centres lobés venus du flanc droit. La première lui a été en partie offerte sur un plateau par Kepa Arrizabalaga, mais la seconde est le fruit d’une volonté de fer. C’était une juste récompense pour City, qui a su se montrer à la hauteur et décider de prendre le destin de la finale en main plutôt que de la laisser passer.

    L'attention se reporte désormais sur la course au titre de Premier League, et O'Reilly a admis que City sentait qu'il avait une chance de dépasser Arsenal au classement. Lorsqu'il a été interrogé par CBS Sports pour savoir si son équipe pouvait désormais « sentir le sang », O'Reilly a répondu : « Oui, à 100 %. Le sang n'a jamais disparu – nous avons toujours senti le sang. Nous avons confiance en nous, nous savons que nous pouvons y arriver. Ils doivent venir chez nous, et c'est un terrain difficile, comme tout le monde a pu le constater cette saison. Donc oui, nous sentons le sang et nous devons continuer sur notre lancée. [Gagner la finale] nous apporte beaucoup, cela crée une dynamique et nous permet d'aller de l'avant. C'est évidemment un coup dur pour eux. »

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Des raisons d'être optimiste ?

    Mais City n'a pas le contrôle de la course au titre. Depuis des mois, le destin est entre les mains d'Arsenal, qui n'a pratiquement laissé aucune autre équipe s'approcher de lui.

    L'écart au classement est actuellement de neuf points, même si City a un match en moins et accueillera les Gunners à l'Etihad Stadium le 19 avril. Pourtant, même si Arsenal perdait cette rencontre et que l'écart était réduit à trois points, il resterait en tête du classement pour la fin de saison.

    Arteta a également tendance à tirer les leçons de ses erreurs. Après la défaite 4-1 d'Arsenal à l'Etihad vers la fin de sa première saison de course au titre, il a décidé de transformer l'équipe en une machine défensive. Sa saison 2024-2025 a été ruinée par une vague de blessures qui a mis en évidence son manque de profondeur, et il a corrigé cette lacune grâce à un mercato estival très actif qui lui a permis d'être en lice pour le quadruplé cette année.

    Arsenal reste l'équipe à battre. C'était leur première défaite par plus d'un but d'écart de toute la saison. L'ironie, c'est qu'ils devront peut-être éviter de se saboter eux-mêmes s'ils veulent franchir le cap une bonne fois pour toutes.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Le message d'Arteta

    Arteta s'est montré, bien sûr, plutôt réservé lors de ses interviews d'après-match, même s'il a conservé une lueur d'espoir pour l'avenir. Beaucoup continuent de croire que cette saison peut être exceptionnelle pour Arsenal.

    Interrogé sur la manière dont il allait remonter le moral des joueurs, Arteta a répondu : « Eh bien, il faut surtout relativiser les choses : ce que cette équipe a accompli au cours des huit derniers mois est incroyable, et nous allons utiliser cette déception et cette rage au ventre pour vivre les deux mois les plus incroyables que nous ayons jamais passés ensemble. C'est à nous de jouer, et nous saurons canaliser cette énergie de la bonne manière. Nous devons maintenant traverser cette douleur et cette déception ; c’est normal et cela fait partie du football. »

    C'est facile de dire tout ça, mais c'est autre chose de le mettre en pratique. Et si Arsenal encaissait un but lors de son prochain match de Premier League à l'Emirates ? Comment le public réagirait-il ? Est-ce trop ancré dans l'ADN du club de s'effondrer au dernier moment ? Les chants viscéraux « encore deuxièmes, ole ole » vont-ils affecter ces joueurs ? Nous sommes sur le point de découvrir le véritable caractère de cette équipe.

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